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 Политика Украины
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Все про:Канада (1000) Порошенко (13903) Трюдо Джастин (74)

 Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине, - Трюдо

канада трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит оказывать оборонительную помощь Украине.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко в твиттере.

"Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине", - подчеркнул Трюдо.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж
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Ну канадский шмот для бойцов я так и не увидел... носки раздерибанили...берцы тоже...
Может на зиму подкинут шапки бобровые???
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А в аваковской нацхвартии смотрел? Да и хоть хенералы на охоту теперь приодеты по полному шику.
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Нет этого шмота у бойцов НГУ...
А "тыкать" не надо ибо тыкалка не выросла... знаток...
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Тыкалка у меня что надо. А ты походу не Хорт а Лягавый или в простонароде Мусор... из недолюстрированных что ли?
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а гуманитарную помощь населению? повышение пенсию наши жлобы зарезали, а при таком росте цен, учитывая то что многие получают зарплаты, пенсии от 900 грн, по возрасту, при утрате работоспособности, соц. выплаты на детей и прочее ниже уровня плинтуса и люди на грани выживания то нам давно в пору Красный Крест или др. добрых людей помощь..
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А як вивчимо оборонну зброю - отримаємо летальну ! .
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Что есть оборонная зброя которая не есть летальная? Деревяные палки и щиты и газовые баллончики?
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Прямо после окончания своего визита в Нью Йорк, на сессию ГА ООН, Порох отправляется в Канаду и никто не скрывает, что в первую очередь, будут обсуждаться вопросы безопасности. В виде настойчивых слухов до нас доходили сведения о Том, что Канада уже предлагала передать Украине партию боевых самолетов и даже что-то говорилось по поводу возможности передачи боевых кораблей. Наверное, эти предложения были несколько преждевременными, ибо тогда клиент в Европе, да и в Вашингтоне, еще не созрел. А вот теперь - время пришло. Штаты уже объявили о наличии программы поставок вооружений в Украину в виде «помощи», то есть - без оплаты.

По своему духу и умению воевать, в Европе есть две силы, которые способны успешно противостоять, это ВС США и ВСУ. Остальные пытаются проснуться и принять адекватное положение, как Польша или Румыния или продолжают пребывать в глубокой коме, как это делает Германия, Венгрия и некоторые другие страны. http://censoru.net/21446-koncepciya-izmenilas-nasovsem.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада продолжит оказывать оборонную помощь Украине, - Трюдо
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