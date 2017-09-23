 Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине, - Трюдо

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко в твиттере.
"Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине", - подчеркнул Трюдо.
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Может на зиму подкинут шапки бобровые???
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А "тыкать" не надо ибо тыкалка не выросла... знаток...
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По своему духу и умению воевать, в Европе есть две силы, которые способны успешно противостоять, это ВС США и ВСУ. Остальные пытаются проснуться и принять адекватное положение, как Польша или Румыния или продолжают пребывать в глубокой коме, как это делает Германия, Венгрия и некоторые другие страны. http://censoru.net/21446-koncepciya-izmenilas-nasovsem.html
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