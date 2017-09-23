 Штепу отпустили под домашний арест, поскольку ей не оказывалась медицинская помощь, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському" заявил ее адвокат Александр Шадрин.
По его словам, состояние здоровья Штепы ухудшилось, поэтому адвокаты обращались в суд, который удовлетворил их жалобы и обязал начальника СИЗО "принимать меры по оказанию медицинской помощи, диагностике и лечению".
"Однако эти решения не были выполнены. Поэтому мы обратились в Европейский суд по правам человека, который обязал прокомментировать состояние выполнения этого решения", - пояснил он.
В конце концов, по словам Шадрина, харьковский суд "был вынужден, руководствуясь принципом верховенства права, изменить меру пресечения".
Напоминаем, 20 сентября, Ленинский райсуд Харькова заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.
Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.
26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.
За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.
Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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но меня поражает другое, люди, которые таких гепу/штепу выбирают руководить
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Да бедные доХтора стояли в длинной очереди после стилистов-парикмахеров, визажистов, маникюрщиц и педикюрщиц... СПА и разных других "массажистов"...
Посмотрите на нее реально... там было не СИЗО а курорт...
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а выглядит живее всех жывых - морда старой бандерши,
не испорченая хунтовской тюрьмой....
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а она, падла, смеется в лицо всем патриотам Украины со всех фоток!
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не зря ж ее геращенко так расхваливала!
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