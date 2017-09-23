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Все про:адвокат (1003) арест (10407) Штепа (99)

 Штепу отпустили под домашний арест, поскольку ей не оказывалась медицинская помощь, - адвокат

штепа

Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу выпустили из СИЗО, поскольку ей не оказывалась надлежащая медицинская помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському" заявил ее адвокат Александр Шадрин.

По его словам, состояние здоровья Штепы ухудшилось, поэтому адвокаты обращались в суд, который удовлетворил их жалобы и обязал начальника СИЗО "принимать меры по оказанию медицинской помощи, диагностике и лечению".

"Однако эти решения не были выполнены. Поэтому мы обратились в Европейский суд по правам человека, который обязал прокомментировать состояние выполнения этого решения", - пояснил он.

В конце концов, по словам Шадрина, харьковский суд "был вынужден, руководствуясь принципом верховенства права, изменить меру пресечения".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО

Напоминаем, 20 сентября, Ленинский райсуд Харькова заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.

Смотрите также: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО

За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".



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Да эта тварь - здоровая кобыла! На ней пахать землю надо! Какая мед. помощь??? Она всех нас переживет.
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Відпустили бо потрібно перемагати мафії на виборах!
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Судячи з фотографії, вгодована, весела та квітуча, напевно теж як савченко місяцями на сухої голодовці сиділа, тепер змушена підлікуватися. Тому безальтернативний миротворець з гуманних міркувань надав їй таку можливість.
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че-то по ней не видно что у неё проблемы со здоровьем, она лыбится и про стразики думает...
но меня поражает другое, люди, которые таких гепу/штепу выбирают руководить
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Сепары гуляют а добровольцев даже таксисты презирают...
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Согласно минским договоренностям и отпустили. Кто то сдает интересы Украины России.
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Конечно... не оказывалась...а почему???
Да бедные доХтора стояли в длинной очереди после стилистов-парикмахеров, визажистов, маникюрщиц и педикюрщиц... СПА и разных других "массажистов"...
Посмотрите на нее реально... там было не СИЗО а курорт...
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ужас - пытали?
а выглядит живее всех жывых - морда старой бандерши,
не испорченая хунтовской тюрьмой....
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твоя сраная шоколадная банда отпустила ее из под ареста.
а она, падла, смеется в лицо всем патриотам Украины со всех фоток!
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Как меняются времена.При януковиче суды днем и ночью шили дела и пачками садили народ в камеры,а сейчас пачками выпускают предателей родины.
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Купите ей оздоровительную путевку в Испанию или Египет
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пеця вернется, наградит ее
не зря ж ее геращенко так расхваливала!
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в Египет ездит только нищета. Она вполне заслужила на Мальдивы или Монако, так как за все время хорошо держалась и никого из рузьгого мира не выдала...
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Да да и следователям с прокурорами за "ратный"труд,воровская система живет и крепнет!
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Получается, что всех гордых даунбассцев били для выборов ПР и лично дважды несудимого януковича.
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Даже не знаю что сказать. Злость застилает глаза и рука тянется к топору...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШтепу отпустили под домашний арест, поскольку ей не оказывалась медицинская помощь, - адвокат
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