 "Это не будет российский сценарий", - Порошенко о миротворцах на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал П. Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто.
"Конечно, это не будет российский сценарий... миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам, оружию проходить на оккупированную территорию", - подчеркнул украинский президент.
1181 33
Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко(10)
Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине, - Трюдо(11)
После переговоров Порошенко и Трюдо обнародовано совместное заявление двух политиков(33)
Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж(150)
Две серьезные победы Украины и проигрыш России(0)
Порошенко отправляется в Канаду с рабочим визитом(36)
Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", – Порошенко(545)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
называют АТО,освобождение
- деоккупацией,развал
страны - децентрализацией,воровство
- зарабатыванием и т. д. Главное -
правильно назвать и "продемонструвать"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Скажем так- я экономила правду.
Ответить
Ответить
11 hrs ·
Я тим, хто ниє, що Штепу випустили з узіліща (під домашній арешт) раджу придивитися уважніше хто саме за неї "ходакував", хто клопотався про це. Пані Ірма Крат. Так, саме вона, та, яка закликає скидати Порошенко. З тієж банди, що й "єврооптимісти" та "антикорупціонери".
Нагадаю, що пані Ірма перебувала начебто у полоні в бойовиків. Казали, що це інсценування, але Крат категорично заявляє, що її полон був справжнім, типу як у Савченко.
Нагадаю, що Крат разом з Монтян - одна з ініціаторів Евромайдану, лідер "Жіночої сотні". Але у часть у Євромайдані нічого не значить, панове. Доведено Парасюком, Мочановим, Богомолець, Ківою, Данилюком та десятками інших "ліваруцінерів".
Нагадаю, що Крат систематично бореться із "злочинною владою" на чолі з Порошенко.
Нагадаю, що Крат звинувачувала Порошенко в тому, що він їй підсунув коханця з СБУ. Підсунув коханця.
І ось вона захищає Штепу. І вони уже разом співають гімн України та кричать "Слава Україні". Жінка, яку тіпа викрали і катували сепари і сепарка. По ходу Штепі пора уже давати Героя України. Як Савченко.
Ви питаєте, чому я "порохобот"? Тому що якщо проти Порошенко такі типи як Крат, Мочанов, Зимін-Соболєв, Тимошенко, Парасюк, Гриценко, Монтян, Найєм, Сірожа "квартирний" - то я дію за принципом "Гарні чоботи".
І не треба мені розповідати, що Порошенко такий-сякий. Сам знаю, що він далеко не ідеальний. Ідеали бувають лише у чарівних снах. По кадровому питанню маю багато заперечень і надмірна обережність за принципом "повільніше їдеш - далі будеш" часто дратує.
Але як альтернатива його команді - дуже неоднорідній і з подекуди неоднозначними особами - "контра" у вигляді Ваної або Вілкула. І я розумію, що далеко не ідеальний Порошенко тримає Україну в купі. Байдуже з яких мотивів, але тримає. Ці - розірвуть її на шматки.
Побачу гарного перспективного лідера - підтримаю його.
Як тільки зустріну людину, яка закликатиме не знищувати олігархів, а створити умови, аби великий бізнес працював на суспільство.
Як тільки зустіну політика, який категорично виступає за недорканість майна, не обіцяє пенсії по 200 євро і зарплати по 1000.
Як тільки побачу перед собою особу, яка, мов Черчілль 13 травня 1940 року скаже: "Я не моджу запропонувати вам нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту" - я його підтримаю.
Бо насточортіли брехуни-казкарі з пещеними пиками, об які хоч поросят бий.
А поки найближчим до сера Вінстона бачу пана Петра. Так склалося об`єктивно. Не Толіка ж Гриценка просувати в національні лідери. Вірю, що ми ще оцінимо діяльність цієї людини.
Проти Порошенка - пані Тимошенко і пан Власенко, який особисто постійно дрібними порціями вкидує поправки до судової реформи, роблячи усе, щоб її відтермінувати. Сьогодні побачив інфу: з 1,5 тисячі(!) поправок, що їх постіно вносять, аби судова реформа приймалася протягом найближчих років 50-ти, третина - належить Власенко. Причому поправки ті відверто абсурдні.
І я, згадуючи геніальну українську актрису адигейського походження Лію Ахеджакову кажу: "Значит, гарні чоботи, треба брати".
Ответить
Ответить
Ответить
Вряд ли какой-то сенегалец правильно оформит все документы, да и вообще - согласится ли он это делать
Ответить
Завершується вибудовування єдиної лінії Заходу (включно з Україною) щодо замирення на Донбасі (раніше підтримку українській позиції висловила Канцлер Меркель):
- Миротворці ООН (без участі Росії та її сателітів) на всьому окупованому Донбасі,
- з широким мандатом,
- з перекриттям кордону.
Причому, що дуже важливо, США і ключові країни ЄС згоджуються, що початок миротворчої місії не означає зняття санкцій проти Росії.
Ответить
Ответить
В тот момент было некое внутреннее осознание того, что все, надеяться не на кого, будем делать сами и делать максимально хорошо. Тогда народ крутил песню Славика Вакарчука «Я не здамся без бою» и его, вместе с Татрасом Чубаем «Лента за лентою». Если бы кто-то тогда сказал, что через пару лет этот нарцисс будет петь «Не твоя війна», я бы лично возмутился бы хоты бы левой. Тогда было именно такое время, когда надеяться надо было только на себя, ибо уже стало понятно, что теперь мы воюем с РФ и Европу это не сильно расстраивает, а Штаты вынуждены оперировать санкциями, ибо полное бездействие поставит на них крест как на супердержаве.
Это чуть позже стало приходить понимание того, что мы просто должны упереться и стоять, по возможности - не пропуская удары. Стоять и ловить момент, пока враг выдохнется и раскроется, чтобы в этот момент быть готовыми нанести свой удар. Спустя время, стали заметны плоды этой тактики. Мы успели отмобилизоваться, чем показали, что в принципе способны это делать, а дальше стала появляться хоть старая, но восстановленная и немного модернизированная техника. Потом ее стало больше и потихоньку пошла новая. В этот момент партнеры стали просыпаться и кое-что пошло уже из самых критических позиций. Наверняка кто-то потом напишет о том, с какой связью мы вступили в войну и что уже у нас было к 2016 году. А потом - пошли более глубокие и широкие изменения, которые прямо повлияли на качество армии. Собственно говоря, армия возродилась. И стало понятно, что для этого надо было иметь выдержку, а она уже дала время.
Но все эти три года мы надеялись на то, что если Запад (абстрактный) не влезет в драку как сторона, то хотя бы решится дать нам недостающие вооружения. Это была розовая мечта, о которой россияне говорили, что это - бред, а в этом утверждении их поддерживали выступления германских политиков самых разных калибров. Они утверждали, что передача вооружений Украине только обострит конфликт, полностью закрывая глаза на то, что Россия наводнила Крым и Восток Донбасса таким количеством оружия, что их Бундесверу даже не снилось. Наверняка многие из нас уже откладывали собственные мечты на потом, а в первую очередь мечтали и ставили свечки в церквях за то, чтобы что-то там срослось и ВСУ начали бы получать ПТРК, ЗРК и прочие нужные вещи. Этого хотелось больше, чем поехать в Турцию или что-то подобное. По крайней мере, таково было настроение вменяемых людей.
И вот сессия ООН грозится стать ключевым событием для того, чтобы эта мечта сбылась. Штаты уже выделили полмиллиарда долларов на военную помощь Украине. То есть, на такую сумму мы получим вооружений в дар. Без Ленд-лизов, кредитов и прочего. А делегация, уехавшая в Нью Йорк, имела формат, явно соответствующим тому, который формализует вопросы поставок оружия.
По всем законам жанра, это должно бы стать центральным событием, получающим максимальное освещение СМИ и всеми лидерами политических партий и движений Украины. Но вот автор пробежался по украинским новостям, по рупорам политических сил и движений и возникло впечатление, что все эти люди живут в параллельной реальности! Им вообще плевать на то, что сейчас происходит. Украине удалось переломать операцию Кремля, на которую он затратил десятки миллиардов долларов, целью которой была международная изоляция Украины. Причем, это удалось вопреки нашей отечественной сволочи, которая ездила по заграницам в статусе народных депутатов и рассказывала ртом о вреде военной помощи Украине.
Еще раз, всей этой публике вообще не интересно, что наша страна, наконец-то, вырвалась из кремлевской осады и, наконец, получила военную поддержку партнеров. Им не интересно, что сам Трамп заявил о том, что удовлетворен ходом реформ в Украине и даже сказал, что Украина почувствовала вкус реформ. Он заявил, что в Украину направляются крупные американские инвесторы и прямо попросил Порошенко присмотреть за ними. А ведь Штаты умеют защищать страны, где активно работают их инвесторы.
Что это значит? В нас, наконец-то, поверили. Это стоило титанических усилий и не только нашей дипломатии, но наших военных, которые несли потери все это время, но высоко держали флаг Украины и миллионы людей, которые своими маленькими, но важными поступками укрепляли армию и Украину. Вот в таких нас и поверили, а потому мы внимательно следили за сессией ГА ООН.
Но оказалось, что всей этой дряни, по пояс вывешенной из телевизоров, это не интересно совсем. Причем, вся эта дрянь норовит говорить от имени народа Украины. Так вот, всем этим Тимошенкам, Садовым, Саакашвили мы хотим сказать, что наша редакция - не народ Украины, а маленькая его часть, но мы не желаем, чтобы от нашего, в частности, имени вещала сволочь, которая ничего не сделала для произошедшего в Нью Йорке. Им просто не нужно то, что нужно нам. Читая то, о чем в эти дни говорят и пишут подобные деятели, возникает один вопрос: Кто все эти люди? Откуда они взялись? Их гарантированно не было на Майдане или в пекле боев. Кто они такие, если не могут просто порадоваться тому, что сделали другие, на благо Украины?
Между прочим, нынешняя ситуация - лакмусовая бумажка для журналистов и политиков. Если эта тема им не интересна, то это - не наши еноты, никогда ими не были и уже точно - не будут.антиколорадос
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить