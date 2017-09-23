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 Политика Украины
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Все про:Канада (1000) миротворцы (472) Порошенко (13903) Донбасс (16156)

 "Это не будет российский сценарий", - Порошенко о миротворцах на Донбассе

канада трюдо

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН на Донбассе разместится на всей территории и преградит поставки войск и оружия боевикам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал П. Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто.

"Конечно, это не будет российский сценарий... миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам, оружию проходить на оккупированную территорию", - подчеркнул украинский президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж
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При Порохе не будет, а вот при Юле...
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петя схожий на танк, у якого відірвало вежу. Реально зрозуміло, що ніяких миротворець не буде та тільки капітан очевидність не хоче цього визнавати.
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ну надо же делать хорошую мину даже при плохой игре)
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Когда-то совсем не верилось, что Януковича со всей его бандой голодранцев-бандюков уйдут. А таки ушли. Так же и в безвиз не верилось. А таки получили. Теперь не верите, что миротворцев введут, потом не будете верить, что Донбасс освободят; затем не будете верить, что Крым Украина заберёт обратно. Что ж на нация такая неверующая?
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Рашка не соглашаясь на перекрытие границы миротворцами таким образом сама себя выдает что она сторона агрессии.
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Их риторика прямо противоположна - типа незачем размещать миротворцев на границе, ибо рашка якобы не сторона конфликта и на границе все спокойно.
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Войну
называют АТО,освобождение
- деоккупацией,развал
страны - децентрализацией,воровство
- зарабатыванием и т. д. Главное -
правильно назвать и "продемонструвать"...
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децентрализацию зачем впихнул?если чего не знаешь, то лучше не пиши
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уже войну прекратил за две недели.Так само и касками будет.Ждать будем до посинения,пока сами в руки оружие не возьмём и нечисть рашисткую не погоним."Это не будет российский сценарий", - Порошенко о миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 978
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что-то, малята, тут застой сегодня( впрочем редко бывает иначе)
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Если б его еще кто справшивал...
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читаю вузьколобих зрадоботів, що миротворців не буде, і згадую, як ще півроку тому вони строчили про безвіз... на 146% були впевнені
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Вони будуть ці "миротворці", якщо твій пуйло дасть на це згоду, ось ти на 146% радий будеш такої події.
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А уже есть окончательное и проголосованное решение?
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- Циля, ты лгала мне?
- Скажем так- я экономила правду.
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Война с Россией закончится на Донбассе, только после распада рф .
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Павло Бондаренко
11 hrs ·

Я тим, хто ниє, що Штепу випустили з узіліща (під домашній арешт) раджу придивитися уважніше хто саме за неї "ходакував", хто клопотався про це. Пані Ірма Крат. Так, саме вона, та, яка закликає скидати Порошенко. З тієж банди, що й "єврооптимісти" та "антикорупціонери".
Нагадаю, що пані Ірма перебувала начебто у полоні в бойовиків. Казали, що це інсценування, але Крат категорично заявляє, що її полон був справжнім, типу як у Савченко.
Нагадаю, що Крат разом з Монтян - одна з ініціаторів Евромайдану, лідер "Жіночої сотні". Але у часть у Євромайдані нічого не значить, панове. Доведено Парасюком, Мочановим, Богомолець, Ківою, Данилюком та десятками інших "ліваруцінерів".
Нагадаю, що Крат систематично бореться із "злочинною владою" на чолі з Порошенко.
Нагадаю, що Крат звинувачувала Порошенко в тому, що він їй підсунув коханця з СБУ. Підсунув коханця.
І ось вона захищає Штепу. І вони уже разом співають гімн України та кричать "Слава Україні". Жінка, яку тіпа викрали і катували сепари і сепарка. По ходу Штепі пора уже давати Героя України. Як Савченко.
Ви питаєте, чому я "порохобот"? Тому що якщо проти Порошенко такі типи як Крат, Мочанов, Зимін-Соболєв, Тимошенко, Парасюк, Гриценко, Монтян, Найєм, Сірожа "квартирний" - то я дію за принципом "Гарні чоботи".
І не треба мені розповідати, що Порошенко такий-сякий. Сам знаю, що він далеко не ідеальний. Ідеали бувають лише у чарівних снах. По кадровому питанню маю багато заперечень і надмірна обережність за принципом "повільніше їдеш - далі будеш" часто дратує.
Але як альтернатива його команді - дуже неоднорідній і з подекуди неоднозначними особами - "контра" у вигляді Ваної або Вілкула. І я розумію, що далеко не ідеальний Порошенко тримає Україну в купі. Байдуже з яких мотивів, але тримає. Ці - розірвуть її на шматки.
Побачу гарного перспективного лідера - підтримаю його.
Як тільки зустріну людину, яка закликатиме не знищувати олігархів, а створити умови, аби великий бізнес працював на суспільство.
Як тільки зустіну політика, який категорично виступає за недорканість майна, не обіцяє пенсії по 200 євро і зарплати по 1000.
Як тільки побачу перед собою особу, яка, мов Черчілль 13 травня 1940 року скаже: "Я не моджу запропонувати вам нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту" - я його підтримаю.
Бо насточортіли брехуни-казкарі з пещеними пиками, об які хоч поросят бий.
А поки найближчим до сера Вінстона бачу пана Петра. Так склалося об`єктивно. Не Толіка ж Гриценка просувати в національні лідери. Вірю, що ми ще оцінимо діяльність цієї людини.
Проти Порошенка - пані Тимошенко і пан Власенко, який особисто постійно дрібними порціями вкидує поправки до судової реформи, роблячи усе, щоб її відтермінувати. Сьогодні побачив інфу: з 1,5 тисячі(!) поправок, що їх постіно вносять, аби судова реформа приймалася протягом найближчих років 50-ти, третина - належить Власенко. Причому поправки ті відверто абсурдні.
І я, згадуючи геніальну українську актрису адигейського походження Лію Ахеджакову кажу: "Значит, гарні чоботи, треба брати".
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Ти хоча би на гілці про Штепу свої темники розміщував.
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В сценарий Пеци вiрю. Крим наш, и лугандон впридачу
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Миротворцы, по сути, перекрыть границу не смогут - для этого их надо наделить функциями пограничного и таможенного контроля, ибо там существует большой пассажиропоток, транспортное и жд сообщение, по которому возят уголь, строй материалы, продукты и тд.
Вряд ли какой-то сенегалец правильно оформит все документы, да и вообще - согласится ли он это делать
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Президенти Порошенко і Трамп домовилися підтримати український план миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.
Завершується вибудовування єдиної лінії Заходу (включно з Україною) щодо замирення на Донбасі (раніше підтримку українській позиції висловила Канцлер Меркель):
- Миротворці ООН (без участі Росії та її сателітів) на всьому окупованому Донбасі,
- з широким мандатом,
- з перекриттям кордону.
Причому, що дуже важливо, США і ключові країни ЄС згоджуються, що початок миротворчої місії не означає зняття санкцій проти Росії.
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Никогда не забуду первые несколько недель после бегства Януковича, когда еще не разошелся Майдан. Прямо на Хрещатике стояли палатки записи добровольцев в НГУ и добробаты. И к ним стояла очередь. Было предчувствие беды еще большей, чем мы только что пережили. А потом - несколько истеричных маршей по Киеву, в частности, предводимый раненным в пятую точку не то Семенченко, не то - Гришиным. Уже тогда стало понятно, что война нам будет стоить очень дорого, если мы не получим ощутимую помощь хоть от кого-то. Наверняка все помнят, как перечисляли деньги СМСками на счет ВСУ, как слали деньги на каски, броники и кровоостанавливающие средства, как во всех супермаркетах стояли тележки волонтеров, собиравших продукты, носки и прочее для фронта. А еще автор хорошо помнит, как знакомые и почти не знакомые люди готовились к уличным боям в Киеве.
В тот момент было некое внутреннее осознание того, что все, надеяться не на кого, будем делать сами и делать максимально хорошо. Тогда народ крутил песню Славика Вакарчука «Я не здамся без бою» и его, вместе с Татрасом Чубаем «Лента за лентою». Если бы кто-то тогда сказал, что через пару лет этот нарцисс будет петь «Не твоя війна», я бы лично возмутился бы хоты бы левой. Тогда было именно такое время, когда надеяться надо было только на себя, ибо уже стало понятно, что теперь мы воюем с РФ и Европу это не сильно расстраивает, а Штаты вынуждены оперировать санкциями, ибо полное бездействие поставит на них крест как на супердержаве.
Это чуть позже стало приходить понимание того, что мы просто должны упереться и стоять, по возможности - не пропуская удары. Стоять и ловить момент, пока враг выдохнется и раскроется, чтобы в этот момент быть готовыми нанести свой удар. Спустя время, стали заметны плоды этой тактики. Мы успели отмобилизоваться, чем показали, что в принципе способны это делать, а дальше стала появляться хоть старая, но восстановленная и немного модернизированная техника. Потом ее стало больше и потихоньку пошла новая. В этот момент партнеры стали просыпаться и кое-что пошло уже из самых критических позиций. Наверняка кто-то потом напишет о том, с какой связью мы вступили в войну и что уже у нас было к 2016 году. А потом - пошли более глубокие и широкие изменения, которые прямо повлияли на качество армии. Собственно говоря, армия возродилась. И стало понятно, что для этого надо было иметь выдержку, а она уже дала время.
Но все эти три года мы надеялись на то, что если Запад (абстрактный) не влезет в драку как сторона, то хотя бы решится дать нам недостающие вооружения. Это была розовая мечта, о которой россияне говорили, что это - бред, а в этом утверждении их поддерживали выступления германских политиков самых разных калибров. Они утверждали, что передача вооружений Украине только обострит конфликт, полностью закрывая глаза на то, что Россия наводнила Крым и Восток Донбасса таким количеством оружия, что их Бундесверу даже не снилось. Наверняка многие из нас уже откладывали собственные мечты на потом, а в первую очередь мечтали и ставили свечки в церквях за то, чтобы что-то там срослось и ВСУ начали бы получать ПТРК, ЗРК и прочие нужные вещи. Этого хотелось больше, чем поехать в Турцию или что-то подобное. По крайней мере, таково было настроение вменяемых людей.
И вот сессия ООН грозится стать ключевым событием для того, чтобы эта мечта сбылась. Штаты уже выделили полмиллиарда долларов на военную помощь Украине. То есть, на такую сумму мы получим вооружений в дар. Без Ленд-лизов, кредитов и прочего. А делегация, уехавшая в Нью Йорк, имела формат, явно соответствующим тому, который формализует вопросы поставок оружия.
По всем законам жанра, это должно бы стать центральным событием, получающим максимальное освещение СМИ и всеми лидерами политических партий и движений Украины. Но вот автор пробежался по украинским новостям, по рупорам политических сил и движений и возникло впечатление, что все эти люди живут в параллельной реальности! Им вообще плевать на то, что сейчас происходит. Украине удалось переломать операцию Кремля, на которую он затратил десятки миллиардов долларов, целью которой была международная изоляция Украины. Причем, это удалось вопреки нашей отечественной сволочи, которая ездила по заграницам в статусе народных депутатов и рассказывала ртом о вреде военной помощи Украине.
Еще раз, всей этой публике вообще не интересно, что наша страна, наконец-то, вырвалась из кремлевской осады и, наконец, получила военную поддержку партнеров. Им не интересно, что сам Трамп заявил о том, что удовлетворен ходом реформ в Украине и даже сказал, что Украина почувствовала вкус реформ. Он заявил, что в Украину направляются крупные американские инвесторы и прямо попросил Порошенко присмотреть за ними. А ведь Штаты умеют защищать страны, где активно работают их инвесторы.
Что это значит? В нас, наконец-то, поверили. Это стоило титанических усилий и не только нашей дипломатии, но наших военных, которые несли потери все это время, но высоко держали флаг Украины и миллионы людей, которые своими маленькими, но важными поступками укрепляли армию и Украину. Вот в таких нас и поверили, а потому мы внимательно следили за сессией ГА ООН.
Но оказалось, что всей этой дряни, по пояс вывешенной из телевизоров, это не интересно совсем. Причем, вся эта дрянь норовит говорить от имени народа Украины. Так вот, всем этим Тимошенкам, Садовым, Саакашвили мы хотим сказать, что наша редакция - не народ Украины, а маленькая его часть, но мы не желаем, чтобы от нашего, в частности, имени вещала сволочь, которая ничего не сделала для произошедшего в Нью Йорке. Им просто не нужно то, что нужно нам. Читая то, о чем в эти дни говорят и пишут подобные деятели, возникает один вопрос: Кто все эти люди? Откуда они взялись? Их гарантированно не было на Майдане или в пекле боев. Кто они такие, если не могут просто порадоваться тому, что сделали другие, на благо Украины?
Между прочим, нынешняя ситуация - лакмусовая бумажка для журналистов и политиков. Если эта тема им не интересна, то это - не наши еноты, никогда ими не были и уже точно - не будут.антиколорадос
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В этой статье автор забыл упомянуть, что Трамп говорил еще и о коррупции, а это очень важно...
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Украина выдвинула четкие требования о том, что среди миротворцев даже духу русского быть не должно, ибо агрессор по определению не может быть миротворцем. Второе условие - распространение миссии ООН вплоть до границы РФ, что автоматически закрывает вопрос поставок террористам вооружений, боеприпасов, топлива и прочих военных вещей. В свою очередь, Штаты полностью поддержали план Украины и отвергли любые корректировки со стороны Москвы. Мало того, Вашингтон заявил о готовности финансировать миротворческий контингент. То же самое заявил и президент Франции, включая и финансирование миротворцев. В общем то, что сейчас известно об этой инициативе, можно выразить двумя тезисами. Россия должна освободить оккупированные территории без любых условий и оговорок. Сначала Донбасс, а потом и Крым. Второе, на эти мероприятия имеются необходимые силы и средства, но пока нет мандата ООН. То есть, цивилизованный мир уже имеет цивилизованные инструменты для восстановления статус-кво и что самое главное - имеет желание это сделать. http://censoru.net/21420-krasota-igry-chast-1.html
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Порошенко о миротворцах на Донбассе: "Это не будет." крапка. Коротко и ясно что этого не буде, вероятно ему об этом уже намекнули в ООН.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это не будет российский сценарий", - Порошенко о миротворцах на Донбассе
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