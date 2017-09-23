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 Воспитательница из лагеря "Виктория" уволилась за месяц до пожара, в котором погибли дети, - адвокат

пожар детский виктория лагерь

Адвокат воспитательницы лагеря "Виктория" Алексей Черный заявляет, что подзащитная не может быть ответственной за пожар, в результате которого погибли 3 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, воспитательницу Наталью Янчик в начале 2017 года назначили ответственной за противопожарную безопасность.

"Приказом, которым на нее была наложена ответственность, также указывается, что заместитель директора лагеря должна организовать проведение обучения, инструктаж. Приказ в 2017 году ссылается на нормативно-правовой акт, который уже был отменен. То есть это правила пожарной безопасности", - сказал он.

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"На воспитателя, который не является специалистом в вопросе пожарной безопасности, или специалистом в вопросах техники, неподготовленного, не проинструктированного, необученного была возложена ответственность чисто формально", - добавил адвокат.

Также он отметил, что 10 августа Янчик подала заявление на увольнение с 24 августа.

"Это было связано с тем, что заканчивается детская смена. Заявление у нее не принимают, а оставляют на столе у ​​заместителя директора. После 24 августа она фактически прекращает выполнять служебные обязанности. К моменту пожара она уже больше 2 недель не работала ", - рассказал Черный.

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Но, по его словам, приказ об увольнении ей на руки не выдали.

"У нее подтверждение того, что ее уволили, нет. Но факт того, что она не ходила на работу, есть. Это подтверждается показаниями свидетелей, ее показаниям. У нее сегодня (22 сентября - ред.) должна была быть свадьба. Есть документы, которые это подтверждают. Есть запись в ЗАГСе", - сказал адвокат.

Он добавил, что после ее освобождения, никого не назначили ответственным за противопожарную безопасностью.

"Мы будем ждать пожарно-технической экспертизы. То есть, что было причиной. Но даже в предписании указано, что она не выполнила требований предписания, что повлекло за собой эту трагедию. Я уверен, что причинно-следственных связей между выполнением или невыполнением ею своих обязанностей и трагедией нет", - заявил Черный.

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Он высказал мнение, что круг подозреваемых может расшириться.

"Здесь есть еще один пласт, который не входит в сферу моей защиты. Но в течение короткого промежутка времени были профинансированы для этого лагеря большие средства, в том числе, и на систему противопожарной безопасности. А были они реально потраченные на это дело или нет, этим в первую очередь должно заниматься следствие: как оно строилось, были ли соблюдены нормы, можно ли размещать детей в таких деревянных сооружениях", - сказал защитник.

Он отметил, что арестованная воспитательница не является потенциально опасным лицом, которое нужно содержать в СИЗО

"Стратегия защиты будет в том, чтобы показать, что это не тот человек, который должен отвечать за эти события", - сказал Черный.

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Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Все, справу треба закривати, з причини відсутності підозрюваних.
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Один ленточку перерезал, другой помогал бабло тырить... никто не виноват.
А пожарная безопасность это вообще уровень воспитателя?
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и эта уволилась.

но на самом деле не тех пытаются привлечь к отвественности, чмошники.
на гыляку всех начиная от труханова до пеци.
схерли ответсвенность на воспитательницу пытаются повесить?
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Хорошо что у нас ещё приказами не назначают врачей, летчиков...
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было на цензоре, если не ошибаюсь,
что пожар возник в комнате воспитательницы.
в ее комнате?
поправте, если шо не так...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоспитательница из лагеря "Виктория" уволилась за месяц до пожара, в котором погибли дети, - адвокат
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