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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13900) Трюдо Джастин (73)

 После переговоров Порошенко и Трюдо обнародовано совместное заявление двух политиков

канада трюдо

После переговоров Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо было обнародовано совместное заявление.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявление опубликован на официальном сайте Главы государства.

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Текст совместного заявления:

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи в рамках "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые принимают участие украинские военнослужащие, подтвердили прочные и длительные связи между Канадой и Украиной и свою общую приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений.

В этом году, когда мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Канадой и Украиной, мы анализируем важные достижения, достигнутые с момента нашей прошлой встречи в Киеве в июле 2016 года.

Расширение экономических возможностей

Вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной (ССТ) является историческим моментом наших двусторонних отношений. Мы стремимся тесной совместной работе над тем, чтобы граждане Канады и Украины могли как можно быстрее воспользоваться преимуществами Соглашения.

Благодаря имплементации Соглашения мы надеемся активизировать двустороннюю торговлю между Канадой и Украиной в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах. В рамках двухлетнего обзора ССТ мы изучим возможность расширения действия Соглашения на дополнительные сферы, такие как услуги и инвестиции.

Укрепление сотрудничества в сфере безопасности

Канада беспрекословно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Канада подчеркивает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и продолжает осуждать российскую военную агрессию на Донбассе. Канада будет продолжать давить на Россию, в том числе используя имеющиеся санкции, для того, чтобы российская сторона уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью выполняла Минские договоренности.

Операция UNIFIER поддерживает важные усилия в сфере военного обучения и наращивания потенциала Украины для обеспечения своего суверенитета и безопасности, а также способствует взаимовыгодному обмену информацией между Вооруженными силами Канады и Украины.

Канада и в дальнейшем будет поддерживать продвижение Украины на пути евроатлантической интеграции и внедрения и соблюдения стандартов НАТО в рамках амбициозной повестки дня реформ. Канада ценит преданность Украины своим отношениям с НАТО и ее значительный вклад в операции под эгидой Альянса. В свете общих безопасности вызовов мы подтверждаем наш общий интерес в поддержаны международного мира через двустороннюю Договоренность об оборонном сотрудничестве и нашу общую приверженность реализации программы реформы оборонной сферы Украины. Канада поддерживает цель Украины достичь совместимости с НАТО до 2020 года, оказывая помощь в форме тактической тренировки и стратегического консультирования.

Общие ценности

Канада имеет тесные связи с Украиной, укрепленные поколениями украинских мигрантов в Канаду. Мы намерены развивать контакты между гражданами наших стран, в частности, оказывая содействие мобильности молодежи с тем, чтобы создавать новые связи между нашими странами на будущие поколения.

Мы признаем существенный прогресс, достигнутый Украиной в деле реализации реформ и запуска Стратегии устойчивого развития "Украина-2020", а также вклад Канады в этот процесс. Настойчивые усилия являются критически важными для обеспечения устойчивой институциональной трансформации, преодоление препятствий для реформ и реализации полного потенциала Украины. Мы руководствуемся в наших усилиях и видении общей преданностью ценностям инклюзивности и разнообразия".
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Чему вы аплодируете? Вот на пример, скажите мне чем Украина будет торговать с Канадой? Чем Украине выгодно торговать с Канадой? Так чтобы от этого прибыль была, а не только крики восторга.
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Канада даже не хочет безвизовый режим с Украиной по примеру Европы сделать. Да, ладно, там - безвизовый режим - могли бы каким-то современным вооружением помочь. Это же не Польша? Чего им путина бояться? Нет, сидят и наблюдают, чем всё кончится, зальёт фюрер всё кровью, или малой обойдётся. ИМХО - все лицемеры сейчас...
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Україна може продати Канаді весь корупційний досвід накопичений за останнє десятиліття та сотню реформаторів, щоб за три роки поліпшили життя канадців до рівня України.
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Порошенко досвид борьбы с коррупцией продавать? Вы смеетесь? Может после смены власти................................
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Звичайно сміюся, шкода, що ви не оцінили цей жарт.
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Ага. Именно поэтому для вас браты безвиза и не будет. Сорри. Правда жизни. Не стройте иллюзий. Мне очень жаль.
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Не сси - братан ! Буде пізніше - нічого страшного немає в затримці. Просто технічне недоопрацювання з боку України. Скоро побачимось - запрошуй в гості ! .
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Люблю Канаду. Це країна, яка без заперечень, зауважень і пересторог прийняла не тільки українських заробітчан, а й українську культуру, мову, церкву. Хочеться вірити, що теперішня зустріч двох лідерів країн, громадянами яких є етнічні українці, носила не настільки декларативний характер, як про це сказано в заяві для преси, а що все головне і важливе - залишилось поза кадром під грифом "таємно".
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А я - Ростислав. Хочу вам сказати, що відрекомендувались ви досить сміливо. Туя я такого ще не читав.
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Ага в последнне время приняли что-то около 100.000 беженцев из Сирии. Сколько приняли украинцев?
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А по-вашому, всі українці мали б залишити Україну? Якби сирійці не рятувались втечею в Канаду, а боролись з Асадом, то були б хазяями в своєму домі. І ще, у мене багато знайомих українців саме в Канаді. І вона їх прийняла. Особливо в Манітобі. То ж не варто писати дурниці.
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Та не дай Боже, щоб Канада приймала украінських біженців саме з такого приводу, як сирійці...
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в чём конкретно прогресс мы демонстрируем,как всегда умолчали,никто не знает?
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Значит, панамский банк прислал своим клиентам отчёт о положительной динамике...
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с другой стороны умный и честный человек с таким ублюдком как порошенко ничего толкового подписывать не будет.
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А чого чекав - молочних річок з кисільними берегами та манни з неба ? Тоді чеши до Криму - там вже дочекалися .... .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле переговоров Порошенко и Трюдо обнародовано совместное заявление двух политиков
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