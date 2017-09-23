 После переговоров Порошенко и Трюдо обнародовано совместное заявление двух политиков

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявление опубликован на официальном сайте Главы государства.
Текст совместного заявления:
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи в рамках "Игр непокоренных" в Торонто, в которых впервые принимают участие украинские военнослужащие, подтвердили прочные и длительные связи между Канадой и Украиной и свою общую приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений.
В этом году, когда мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Канадой и Украиной, мы анализируем важные достижения, достигнутые с момента нашей прошлой встречи в Киеве в июле 2016 года.
Расширение экономических возможностей
Вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной (ССТ) является историческим моментом наших двусторонних отношений. Мы стремимся тесной совместной работе над тем, чтобы граждане Канады и Украины могли как можно быстрее воспользоваться преимуществами Соглашения.
Благодаря имплементации Соглашения мы надеемся активизировать двустороннюю торговлю между Канадой и Украиной в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах. В рамках двухлетнего обзора ССТ мы изучим возможность расширения действия Соглашения на дополнительные сферы, такие как услуги и инвестиции.
Укрепление сотрудничества в сфере безопасности
Канада беспрекословно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Канада подчеркивает свое непризнание незаконной аннексии Крыма Россией и продолжает осуждать российскую военную агрессию на Донбассе. Канада будет продолжать давить на Россию, в том числе используя имеющиеся санкции, для того, чтобы российская сторона уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью выполняла Минские договоренности.
Операция UNIFIER поддерживает важные усилия в сфере военного обучения и наращивания потенциала Украины для обеспечения своего суверенитета и безопасности, а также способствует взаимовыгодному обмену информацией между Вооруженными силами Канады и Украины.
Канада и в дальнейшем будет поддерживать продвижение Украины на пути евроатлантической интеграции и внедрения и соблюдения стандартов НАТО в рамках амбициозной повестки дня реформ. Канада ценит преданность Украины своим отношениям с НАТО и ее значительный вклад в операции под эгидой Альянса. В свете общих безопасности вызовов мы подтверждаем наш общий интерес в поддержаны международного мира через двустороннюю Договоренность об оборонном сотрудничестве и нашу общую приверженность реализации программы реформы оборонной сферы Украины. Канада поддерживает цель Украины достичь совместимости с НАТО до 2020 года, оказывая помощь в форме тактической тренировки и стратегического консультирования.
Общие ценности
Канада имеет тесные связи с Украиной, укрепленные поколениями украинских мигрантов в Канаду. Мы намерены развивать контакты между гражданами наших стран, в частности, оказывая содействие мобильности молодежи с тем, чтобы создавать новые связи между нашими странами на будущие поколения.
Мы признаем существенный прогресс, достигнутый Украиной в деле реализации реформ и запуска Стратегии устойчивого развития "Украина-2020", а также вклад Канады в этот процесс. Настойчивые усилия являются критически важными для обеспечения устойчивой институциональной трансформации, преодоление препятствий для реформ и реализации полного потенциала Украины. Мы руководствуемся в наших усилиях и видении общей преданностью ценностям инклюзивности и разнообразия".
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