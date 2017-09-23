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Все про:боеприпасы (1304) Жебривский (599) пожар (3629) Донецкая область (4683)

 Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом, - Жебривский

жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что пожар на складе боеприпасов это не террористический акт, а небрежность людей.

"Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом", - заявил он в эфире "5 канала" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы Донецкой ОВГА окончательную оценку пожару даст военная прокуратура.

"Это не террористический акт, на мой взгляд. Это безалаберность, глупость. Конечно, правовую оценку даст военная прокуратура. Но таких последствий, которые были в других местах, на сегодняшний день нет, так как сработали достаточно быстро и оперативно", - сказал он.

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Также П.Жебривский добавил: "Это, в первую очередь, вопрос в том, что фермеры сжигают остатки и пока проверки запрещены. ГСЧС каждый понедельник у меня на совещании, он говорит, что дайте мне возможность проверять, дайте мне возможность, в том числе наказывать тех, кто делает вот такие вещи".

Ранее глава Донецкой ОВГА П.Жебривский сообщил, что в связи со взрывами боеприпасов на загоревшемся складе одной из воинских частей в н.п.Малоянисоль (Никольский р-н, неподалеку от Мариуполя) нет необходимости в эвакуации местного населения, поселок отключен от газа.

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Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

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А це - ще гірше. Прифронтова зона, загроза диверсій. Незрозуміло - нехлюйство, безвідповідальність? Що?
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у дебила и шоколадного ублюдка жебривского фермеры виноваты .. а как это военный склад оказался не защищен от обычных полевых пожаров ?
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Если матиос молчит,знач беспилотника с гранатами не было и на том хорошо,хватит Балаклеи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом, - Жебривский
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