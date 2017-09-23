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Все про:Ривненщина (693) смерть (5288) военнослужащие (3991) полигон (222)

 На полигоне в Ривненской области скончался военнослужащий, участник АТО

полигон

46-летний участник антитеррористической операции (АТО) Михаил Сидор (Черновицкая область) умер 22 сентября на полигоне в Ривненской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель оперативного командования "Запад".

По его словам, по предварительной причине причиной смерти стала остановка сердца.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Один военнослужащий погиб, пятеро травмированы из-за разрыва артиллерийского боеприпаса во время учений на полигоне в Киевской области, - Генштаб ВСУ
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Стариков гоняют как сидоровых коз на войне и по полигонам. Зато аваковская нацхвартия и мусора на новеньких машинах по тылах раскатывают с корочками УБД.
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Саме тут коментувати нічого не хочеться. Та й мабудь - не потрібно. Спи спокійно, солдате, для Тебе - хвилина мовчання.....
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Світла пам"ять..
Не забрала війна, то забрали її наслідки..
Співчуття рідним. Царство Небесне Герою.
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40 лет,должен быть и был раньше определен возраст для службы, а теперь дедушек и девушек берут....
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Лучше отключать коменты в подобных "новостях"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа полигоне в Ривненской области скончался военнослужащий, участник АТО
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