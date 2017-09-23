 На полигоне в Ривненской области скончался военнослужащий, участник АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель оперативного командования "Запад".
По его словам, по предварительной причине причиной смерти стала остановка сердца.
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Не забрала війна, то забрали її наслідки..
Співчуття рідним. Царство Небесне Герою.
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