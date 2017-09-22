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Все про:боеприпасы (1304) пожар (3629) Донецкая область (4683) Цицак (5)

 Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем пока полностью не локализован, - прокурор сил АТО Цицак

цицак

По состоянию на вечер пятницы, 22 сентября, пожар на складе боеприпасов в селе Новоянисоль под Мариуполем не потушен.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил военный прокурор сил АТО Олег Цицак, передает Цензор.НЕТ.

По словам Цицака, на складе продолжаются разрывы боеприпасов, однако угрозы для жителей села нет.

"Пожар еще полностью не локализован, есть отдельные взрывы данных боеприпасов, но разлета боеприпасов нет и не было. Соседнее здание повреждено, но населением оно не используется. Необходимости в эвакуации нет", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на загоревшемся армейском складе под Мариуполем прекратились, эвакуированы 30 человек, - полиция

Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

Также читайте: Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО
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Ясное дело ,погореть должно подольше,чтобы списать побольше ...
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У нас военная прокуратура скоро президента подвинет, то она налоговых инспекторов задерживает, то гражданских врачей. А ту и за пожарных рапортрует. Складывается впечатление, либо в армии у нас полный порядок и шпионов нет (в чем я сомневаюсь) либо штат сильно раздут.
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Вот и Цицака при роботе,не успел приехать,как склад спалили,и концы в воду.Скобы небось сгорели все.
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МО закупило скобы для строительства блиндажей на линии фронта,на миллионы гривен,но скоб нет,ни на складах МО ни на фронте у солдат.
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В военное время это просто не допустимо! За такое под трибунал без разговоров.
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А немає ніякого у нас військового часу. Влади дуже весело, вона п'є горілку на весіллях.
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Вместо уничтожения вторгшегося агрессора имеющимся в Украине оружием
чиновники нынещнего государства в Украины это оружие запрещают к использованию, уничтожают...
... и клянчат у иностранцев их оружие, постоянно разыгрывая спектакли перед гражданами страны для имитации своей озабоченности защитой Украины.
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Странно не выкосить сухую траву вокруг складов, там ещё и трактором должна быть вспахана полоса вокруг складов противопожарная. Новых не производят боеприпасов в Украине а за старыми следят плохо как по пьяни.
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На складах временного хранения БП в прифронтовой полосе... или в пунктах подвоза и выдачи БП противопожарная вспашка грунта или устройство противопожарных рвов не производится так как демаскирует эти объекты... но трава и кустарник должны быть скошены(убраны) по ширине полосы не менее 30-ти метров и на расстоянии от складируемых штабелей с БП не менее 50-ти метров.
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поджога травы на близлежащем поле
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это так легко спалить всю украинскую армию?
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Другие пишут, что поле загорелось уже после взрывов...
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Теперь есть повод покляньчить летальное оружие у США. Типа: "У нас сгорел очередной склад боеприпасов. Дайте нам, долб*ебам, какого-нибудь оружия. А то скоро все свое про*бем".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на складе боеприпасов под Мариуполем пока полностью не локализован, - прокурор сил АТО Цицак
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