 Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем пока полностью не локализован, - прокурор сил АТО Цицак

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил военный прокурор сил АТО Олег Цицак, передает Цензор.НЕТ.
По словам Цицака, на складе продолжаются разрывы боеприпасов, однако угрозы для жителей села нет.
"Пожар еще полностью не локализован, есть отдельные взрывы данных боеприпасов, но разлета боеприпасов нет и не было. Соседнее здание повреждено, но населением оно не используется. Необходимости в эвакуации нет", - заявил он.
Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.
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чиновники нынещнего государства в Украины это оружие запрещают к использованию, уничтожают...
... и клянчат у иностранцев их оружие, постоянно разыгрывая спектакли перед гражданами страны для имитации своей озабоченности защитой Украины.
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это так легко спалить всю украинскую армию?
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