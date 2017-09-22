 Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - экс-посол США в Киеве Хербст

По этому поводу в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council (США) согласились ведущие эксперты-международники, включая бывшего посла США в Украине Джон Хербста и экс-заместителем генсека НАТО Александра Вершбоу, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - заявил, в частности, Хербст.
Он добавил, что "иногда юристы и политики, которые их используют, оказываются слишком умными".
По словам Вершбоу, Будапештский меморандум не содержит механизма реализации и "к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности".
"Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на 3, или 4-й по размерам ядерный арсенал в мире", - добавил он.
"У нас нет правовых обязательств в соответствии с Будапештского меморандума, но думаю, что он создал как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал Вершбоу.
Экс-заместитель генсека НАТО также отметил, что считает предоставление Украине летальных оборонительных вооружений частью такого "морального" долга.
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Англо-американское право признает наличие принципиальной разницы между заверениями и гарантиями. Несколько упрощая, можно сказать, что первые - это концепция деликатного права, а вторые - договорного. Однако некоторые утверждения о фактах могут являться и заверениями, и гарантиями одновременно.
Нередко составители договоров используют выражение «заверения и гарантии» как единое и неразделимое целое (например, «продавец заверяет и гарантирует, что...»). Тогда каждое утверждение в соответствующем разделе является и заверением, и гарантией. Особенно это характерно для американских договоров. Англичане, в силу национальных правовых традиций и особенностей действующего законодательства, более склонны разграничивать заверения и гарантии.
Впрочем, то, как поименовано утверждение о фактах в договоре, само по себе не разрешает вопрос о квалификации этого утверждения. Суд, исследовав реальные намерения сторон, вполне может переквалифицировать заверения в гарантии или наоборот".
https://zakon.ru/blog/2017/1/23/delo_o_zasohshej_smokovnice_ili_pochemu_garantii___ne_zavereniya
Вот нашел где-то в интернете. Kороче в каждой стране ещо и свои нюансы. У американцев так а у англичан по другому. Бывший посол может съехать с базара, скажет мы вас наебали по английской системе а не по американской или наоборот. Все договора должны составляться согласно украинскому законодательству. Это так урок на будущее.
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Дело ведь не в "русофобии". Нарушив гарантии, Россия нарушила мировой порядок. И если порядок не будет восстановлен, а Россия не будет наказана - третья мировая война станет лишь вопросом времени.
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не дураки, кто бы мог подумать, их можно начинать бояться!...)))))
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Да я фактически это же и написал,только использовал меньше букв.
И последнее,если двумя совами "нас наипали", то мы с чистой совестью возобновляем ядерную прогрмму.
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де, з чітким формулюванням, виписані зобовязання сторін, які вони повинні нести , в разі порушення угоди? Наприклад... В разі невиконання та порушення зобовязань однією із сторін, Україна має право повернути свій ядерний статус... Або... в разі порушення, інші сторони-підписанти повинні зробити тето й тето... Цього всього немає... Є клаптик паперу з узагальненим формулюванням...
Цих КучмоКравчуків судити потрібно... За якийсь незрозумілий клаптик паперу віддали ядерну зброю, 50 жалюгідних лямів роздеребанили між братвою, а тепер українці гинуть і втрачають території...
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И вот зачем на ровном месте городить сенсацию? Человек просто констатировал общеизветный факт - Будапештский Меморандум не является юридически обязывающим международным договорным документом. На то он собственно говоря и "меморандум". Но не смотря на отсутствие прямых юридических обязательств, долг США выступить международным арбитром и помочь Украине.
Это то что говорит администрация США всё время с начала конфликта с РФ. Откуда вдруг такое возбуждение?
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ми нікому не обіцяли.
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Одно хорошо, от гнилых братушек-говнюшек избавились!...))
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Eins. чем заверения отличаются от гарантий?
Zwei. шо было бы, если бы дали гарантии - ядерная война с парашей из-за Крыма?
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Рашку можно основательно трахнуть и без войны, и ещё даже не все ресурсы для этого использованы. Прикинь - если бы тогда - в марте 2014 года - уже тогда ввели все те санкции какие действуют сейчас + тотальное эмбарго Рашке на продажу нефтепродуктов и газа, что бы не могли продавать ни нефть ни газ никому из стран, поддержавших эмбарго + отключение от свифта (что бы заглохла возможность зарубежных банковских операций и рассчётов) - ВСЁ И ОДНОВРЕМЕННО?
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а в реале рашка поставила в Штатах своего презика ржавого Трампа и в х.й не свистит.
Санкции? Пока что Сименс плотно работает с паРашей, а Украине, по требованию России, прекратил поставку продукции. Сев.Поток2 на подходе.
Санкции? Ну-ну... хе-хе
Нефть и рубль с приходом Трампа:
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и высказывать сильную обеспокоенность
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Добрий ранок!
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А для начала нам надо научиться хотя бы самоуважению.
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Вины с наших политиков это не снимает, так как по сути это преступление, но еще большее преступление сделали США таким образом обманув Украину.
Горький опыт Украины говорит о том, что доверять всяким ценностям, венецианцам и т.п. выдумкам нельзя, так как все это в конечном счете напрвлено на манипулирование, ослабление и даже развал неокрепших государств.
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Склепать пару десятков ядерных зарядиков и радовать северного соседа разного рода посланиями, ка Ыневич радует Штаты, а те сидят на заднице и сцатся.
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- Спасибо вам с кисточкой!
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- Нейтральный статус - это серая зона, - полемизировали с ним в ходе дискуссии оппоненты из числа более решительно настроенных коллег-дипломатов.
Они соглашались с тем, что его наличие действительно может снизить градус напряженности с Москвой и уменьшить поляризацию на Юге и Востоке страны, но нейтральный статус требует более значительных ресурсов, нежели коллективная система безопасности, даже ограниченная двусторонним взаимодействием с военными союзами. К тому же, в комплексе с возможной федерализацией Украины, это еще более уменьшит субъектность Украины на международной арене и вновь поставит Украину в фарватер Кремлевской политики.
Нейтральный статус - это серая зона
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Вместе с Я.О,эта страна просрала свой суверенитет!
Получила войну и дерибан.
Десяток ядерных боезарядов,даже не на боевом дежурстве,а просто на хранении.И то,что сегодня происходит,было бы невозможно!Просто невозможно!
Вот так страна,которая могла бы на равных участвовать в мировых процессах,стала бандустаном!
Кто виноват?
Вероятно мы все.
Все кравчукчи,чучмы,и остальная наволоч у руля,это наш выбор!
А теперь,сильные мира сего,будут говорить,что мы сами назвали свою страну"Страной Дураков",а они нам ничего не гарантировали.
Хотя они первые скакали от счастья,когда в Узине,резали Ту-22,и клялись в любви и верности!
И если кто то мне скажет,что иметь на вооружении Я.О,это очень затратно,то пусть подсчитают во сколько обходится Украине война с пидоростаном!
За то теперь,у нас есть миномет "Молот",и куча самоходного усовершенствованного хлама,вместо Я.О,и средств доставки!
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Не все так просто.
Но обменять Я.О,на бусы из стекла-это надо уметь.
Наши керманычи считали бабло,которое легло в их карманы,и им было не до гарантий.
Так что винить во всем страны гаранты,да и вобще кого то кроме себя глупо!
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Нам надо сразу проснуться,и сказать это не мы.
Только мы подумаем о попытке.Как нас выпилят,круче чем Кортес индейцев!
При чем не за неделю,а в считанные секунды!
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Не более того.
У Южмаша есть конкретные ограничения,которые как только он попытается нарушить,сразу начнутся очень большие глобальные проблемы.По сравнению с которыми перемирия с хуйлом,покажутся просто небольшой неприятностью!
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