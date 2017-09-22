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Все про:Будапештское соглашение (87) ядерное оружие (517) ядерная безопасность (260) Хербст (34)

 Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - экс-посол США в Киеве Хербст

хербст

Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, на самом деле не оказывал Украины гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.

По этому поводу в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council (США) согласились ведущие эксперты-международники, включая бывшего посла США в Украине Джон Хербста и экс-заместителем генсека НАТО Александра Вершбоу, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - заявил, в частности, Хербст.

Он добавил, что "иногда юристы и политики, которые их используют, оказываются слишком умными".

По словам Вершбоу, Будапештский меморандум не содержит механизма реализации и "к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности".

"Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на 3, или 4-й по размерам ядерный арсенал в мире", - добавил он.

"У нас нет правовых обязательств в соответствии с Будапештского меморандума, но думаю, что он создал как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал Вершбоу.

Экс-заместитель генсека НАТО также отметил, что считает предоставление Украине летальных оборонительных вооружений частью такого "морального" долга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения
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Надеюсь все Вы поняли, что мы потеряли с ядерным оружием? Надеюсь и идиот понял
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Заверение,это та же гарантия...посол занимается игрой слов,манипуляцией....если гаранты-заверанты к этому вопросу так подходят,значит они нам развязали руки возобновить ядерный статус
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"Но действительно ли гарантии являются одновременно и заверениями?
***
Англо-американское право признает наличие принципиальной разницы между заверениями и гарантиями. Несколько упрощая, можно сказать, что первые - это концепция деликатного права, а вторые - договорного. Однако некоторые утверждения о фактах могут являться и заверениями, и гарантиями одновременно.
Нередко составители договоров используют выражение «заверения и гарантии» как единое и неразделимое целое (например, «продавец заверяет и гарантирует, что...»). Тогда каждое утверждение в соответствующем разделе является и заверением, и гарантией. Особенно это характерно для американских договоров. Англичане, в силу национальных правовых традиций и особенностей действующего законодательства, более склонны разграничивать заверения и гарантии.
Впрочем, то, как поименовано утверждение о фактах в договоре, само по себе не разрешает вопрос о квалификации этого утверждения. Суд, исследовав реальные намерения сторон, вполне может переквалифицировать заверения в гарантии или наоборот".
https://zakon.ru/blog/2017/1/23/delo_o_zasohshej_smokovnice_ili_pochemu_garantii___ne_zavereniya

Вот нашел где-то в интернете. Kороче в каждой стране ещо и свои нюансы. У американцев так а у англичан по другому. Бывший посол может съехать с базара, скажет мы вас наебали по английской системе а не по американской или наоборот. Все договора должны составляться согласно украинскому законодательству. Это так урок на будущее.
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Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - эк-посол США в Киеве Хербст - Цензор.НЕТ 8911

Дело ведь не в "русофобии". Нарушив гарантии, Россия нарушила мировой порядок. И если порядок не будет восстановлен, а Россия не будет наказана - третья мировая война станет лишь вопросом времени.
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не дураки, кто бы мог подумать, их можно начинать бояться!...)))))
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кацапы (а особенно Х#йло) почему - то считают, что если не использовать яо, то можно и дальше развязывать агрессивные войны. это большое заблуждение. наличие яо на самом деле связывает руки. но наркоман за дозу как известно пойдет на любое преступление, невзирая ни на что - и расплата будет соответственной.
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CA Pavel Balyakin
========
Да я фактически это же и написал,только использовал меньше букв.
И последнее,если двумя совами "нас наипали", то мы с чистой совестью возобновляем ядерную прогрмму.
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Раз меморандум не более чем "намерения", то наши обязательства по нему не более, чем "стремления". Можно на полном основании восстанавливать ЯО, как минимум тактическое
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Хочешь стать второй КНДР? Украину поставят в угол и будут периодически пороть.
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Вы, похоже, один из немногих кто правильно понял выступление посла.
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мож Карабаса затянути в студію,чім не привід?
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Короче,на@бали. Кучму вздёрнуть на рее. Лох конченый.
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А в чому він не правий? Ви бачили цей жалюгідний клаптик паперу, з текстом на три рядки? Та звичайний контракт на роботу більший за це лайно...
де, з чітким формулюванням, виписані зобовязання сторін, які вони повинні нести , в разі порушення угоди? Наприклад... В разі невиконання та порушення зобовязань однією із сторін, Україна має право повернути свій ядерний статус... Або... в разі порушення, інші сторони-підписанти повинні зробити тето й тето... Цього всього немає... Є клаптик паперу з узагальненим формулюванням...

Цих КучмоКравчуків судити потрібно... За якийсь незрозумілий клаптик паперу віддали ядерну зброю, 50 жалюгідних лямів роздеребанили між братвою, а тепер українці гинуть і втрачають території...
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"У нас нет правовых обязательств в соответствии с Будапештского меморандума, но думаю, что он создал как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал Вершбоу.

И вот зачем на ровном месте городить сенсацию? Человек просто констатировал общеизветный факт - Будапештский Меморандум не является юридически обязывающим международным договорным документом. На то он собственно говоря и "меморандум". Но не смотря на отсутствие прямых юридических обязательств, долг США выступить международным арбитром и помочь Украине.
Это то что говорит администрация США всё время с начала конфликта с РФ. Откуда вдруг такое возбуждение?
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Украине сейчас надо не плакать а развивать средства доставки ЯО. А как только она перестанет зависеть от внешних кредитов быстро и по тихому нарисовать себе оборудование для обогащения оружейного урана. Затем заверить весь мир в его неприменении
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Благодаря "Будапештскому меморандуму" Любой призыв к ядерному разоружению будет вызывать лишь кривую ухмылку! И однажды ружье висящее на стене таки выстрелит, в тот день гаранты о нем вспомнят...
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Вважаю вже настав час Україні заявити про повернення в "ядерний клуб". Ми в меморандумі брали зобов"язання передати існуючу (радянську) ядерну зброю. Але не створювати свою,
ми нікому не обіцяли.
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за какие деньги ? для начала нужно лишние 100 милиардов баксов..
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если поскрести бывших гарантов то таки отыщется..
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так они ж все в забугровых банках .. кто ж их нам теперь отдаст ?
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Бабло побеждает зло. Хоч і ригівське гасло, але вірне. Бабло цінне тем що дає свободу робити те що вважаєш правильним. Відновлення ядерних озброєнь можливе тільки за міцної економіки та наявності величезних ресурсів на розробку ЯО та їх підтримання. Тому наведення порядку та відновлення економіки - перший необхідний крок. А там вже як доля випаде. Можливо, ЯО навіть і не доведеться створювати за наявності можливостей, як Південній Кореї.
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Під турботливою парасолькою МВФ в України ніколи не буде сильної економіки
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Ну тогда товарищ Ын мы тебя полностью поддерживаем.
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И не гарантий, ни заверений, ни ядерного оружия!....
Одно хорошо, от гнилых братушек-говнюшек избавились!...))
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Маю 2 вапроца:

Eins. чем заверения отличаются от гарантий?
Zwei. шо было бы, если бы дали гарантии - ядерная война с парашей из-за Крыма?
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Почему именно война и тем более - ядерная? Если бы просто сделали всё что делают сейчас - с первых дней нападения Рашки на Украину - думаю дело даже до Донбасса не дошло бы.
Рашку можно основательно трахнуть и без войны, и ещё даже не все ресурсы для этого использованы. Прикинь - если бы тогда - в марте 2014 года - уже тогда ввели все те санкции какие действуют сейчас + тотальное эмбарго Рашке на продажу нефтепродуктов и газа, что бы не могли продавать ни нефть ни газ никому из стран, поддержавших эмбарго + отключение от свифта (что бы заглохла возможность зарубежных банковских операций и рассчётов) - ВСЁ И ОДНОВРЕМЕННО?
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на словах фсё...
а в реале рашка поставила в Штатах своего презика ржавого Трампа и в х.й не свистит.
Санкции? Пока что Сименс плотно работает с паРашей, а Украине, по требованию России, прекратил поставку продукции. Сев.Поток2 на подходе.
Санкции? Ну-ну... хе-хе
Нефть и рубль с приходом Трампа:

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обрезать транспорт газа и все - сев поток не вытянет сам
и высказывать сильную обеспокоенность
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А потом уютно устроиться и сдохнуть. Ибо не будет ни своих денег, ни помощи из-за границы. Путен будет просто счастлив.
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Зараз вся т.зв. "допомога" + доходи від транзиту витрачаються на виплату старих боргів та купівлю амерських облігацій. Не треба перебільшувати - ефект припинення транзиту для нас лише в припиненні імпорту газу для України , проблему потреби в ньому реально вирішити за пару років, але не з барижною владою
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не, ну всё праильно... только причём тут меморандум и ядерное оружие? )
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Плакальщики поплакались выше, терпилы всё будет нормально, США и ВЕЛИКОБРИТАНИЯ за свои подписи на любых документах несут ответственность, не всё сразу, с такой проблеммой как " паРаша" разберутся без особых трудностей и с минимальными рисками, все буде Львів!!!
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Даешь - тактическое ЯО, на наши новые носители Ольха и Гром2 - ну или можем и отказаться от разработки, если нас сразу примут в НАТО - выбирать придется подписантам Будапештского меморандума)))
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Так я зазвичай до шостої встаю- давня звичка. У дитинстві прокидався під радіо о шостій- і на стадіон біля школи.
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до вас цапов не доходило в 2014 году, как можно каждого добровольца одевать.обувать кормить, покупать каски и бронежилеты, не за деньги государства,а на деньги граждан Украины - люди делали и тогда и сейчас, все шо может каждый, для помощи своей стране,в войне с вами - подлецами и моральными уродами,больными великодержавностью - так шо тебе этого не понять
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Пхахаха)) Пошли вкладыши из шоколадной методички.)
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А обильно подмазанный шоколадом Цензор удаляет комменты.) Вы даже не шайка, а банда.(с) (соевая).
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Доброе утро! Вождь! До нас кацапов многое чего не доходит. Добровольцы, волонтеры! Это конечно здорово! Честь и хвала им! А что за поразительная тишина по поводу свадьбы сыночка Вашего Ген. Прокурора? Одна тема на Цензоре, да один сюжет "Схем"? Где герои АТО, что кровь за них проливают? Да и почему-то никто не скажет, что клуб где банкет был, где между прочим ВСЯ ВЛАСТЬ присутствовала, россиянину принадлежит?
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доброе - на войне как на войне - как до вас не доходит, шо такой фигней вы не чего не добейтесь - ну просто смех разбирает - вот на шо вы надеетесь?)))
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Дуже справедливе зауваження: до вас багато чого не доходить.
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Пора давно понять, что дядя с америки нас защищиать не будет и не собирался, ему надо было скоре порезать ракеты, а тогдашнему руководству набить карманы
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Вот такие они гарантии. Кто сильный тот и прав. А далее договорятся, что Крым стал еще одним американским штатом. Долги надо отдавать. А Россия прапроемница обязательств российской федерации советов. Но это произойдет, когда все. от цирка устанут, когда в Крым мост построят,обеспечат э/э и выкурят местное население. Все по плану. А на счет могли США сделать что нибудь даже смешно читать. Вся финансовая система России контролируется ФРС(ценральный банк России это обменник долларов). Ну и все деньги, кроме части золотого запаса за кордоном. С Кадаффи на пустом основании за пять секунд все заблокировали, а тут сложно. Плюс программа нефть на продовольствие. Уже бы все решили через один день. Но цель то другая и мы в ней мишени
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Каддафи не захотел нефтью за доллары торговать. Напечатал свои золотые динары! Вот тут-то он и подписал себе смертный приговор. А революция народных масс, да борьба за демократию - пустые слова. При Каддафи в Ливии порядок был и зарождалось процветание. Не посегнул бы он на "святое", был бы сейчас не хаос в его стране, а вторые Эмираты!
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Вот потому считаю,что Северная Корея правильно поступает рабтая на ЯО,а то эти вшивые "гаранты" только пиз*еть мастера,а как коснется, так сразу в "кусты".
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в таком случае Украина имеет полное моральное право восстановить ЯО
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После таких новостей Ын уже становиться не таким уж и злобным,не таким уж и хомяком...а если серьезно начать развивать ЯО, то наши любимые западные партнеры первые потянут ручонки к шеи Украины...В принципе и отдали ЯО по этой причине...про то что нет гарантий Кучма знал,но оправдать себя хоть чуток перед народом нужно было,вот и понаписали мукулатуры... как иначе...
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Мда.. уж.. Даже ЫН умнее наших "кирманычей"... Сто пудов,он бы в таком случае и Чучму,и Крысчука расстрелял бы и глазом не моргнул.. А с ними - еще пару сотен "хенералов" и "ыкпердов". А у нас - мЫрный план и дамовлыности
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Европейцам нужны российские газ, нефть и бабло. Имели они нас в виду. Когда москали воевали с маленькой Грузией, и уже готовы были взять Тбилиси, Европа тоже выражала "большую озабоченность". Жопу рвать за нас никто не будет, а агрессора могут остановить только наши войска, либо мы станем военным трофеем.

А для начала нам надо научиться хотя бы самоуважению.
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г-н хер(ст) пьітается соскочить (вместе с пиндосами) "с базара", что доставдяет... (и показьівает всем, кому надо "их самонємич")
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г-н хер(ст) пьітается соскочить (вместе с пиндосами) "с базара", что доставляет... (и показьівает всем, кому надо "их самонємич")
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кравчук копай себе яму без удобств,а нам теперь можна выходить из всех договоров о оружии массового поражения,так как если ядерное мы уже не сделаем то бактериологическое запросто,моральное право мы имеем полное после этого кидка и из договора о противопихотных минах надо выходить и из договора о дальности полета ракет
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В свойственной США манере Украину тогда по сути заставили отказаться от ядерного оружия, а сейчас сами признали, что это был обман, что это не гарантии, а заверения.
Вины с наших политиков это не снимает, так как по сути это преступление, но еще большее преступление сделали США таким образом обманув Украину.
Горький опыт Украины говорит о том, что доверять всяким ценностям, венецианцам и т.п. выдумкам нельзя, так как все это в конечном счете напрвлено на манипулирование, ослабление и даже развал неокрепших государств.
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заверение - обещание, убеждение, уверение, гарантия, уверенность; подписывание, аффирмация, засвидетельствование, заверка, скрепление, подтверждение.
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Интересно вот если Будапешский меморандум "пустая бумага" ничего не гарантирующая, то можно ли вернуть ядерный статус стране, которую все на**бали?
Склепать пару десятков ядерных зарядиков и радовать северного соседа разного рода посланиями, ка Ыневич радует Штаты, а те сидят на заднице и сцатся.
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- Отдайте ваше ядерное оружие и примите наши заверения.

- Спасибо вам с кисточкой!


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Присутствующий во время подписания Леонидом Кучмой Будапештского меморандума дипломат Александр Чалый припомнил, что начало украинской независимости прошло под знаком желания политической элиты страны иметь у своего государства не только не ядерный, но и нейтральный статус.
- Нейтральный статус - это серая зона, - полемизировали с ним в ходе дискуссии оппоненты из числа более решительно настроенных коллег-дипломатов.
Они соглашались с тем, что его наличие действительно может снизить градус напряженности с Москвой и уменьшить поляризацию на Юге и Востоке страны, но нейтральный статус требует более значительных ресурсов, нежели коллективная система безопасности, даже ограниченная двусторонним взаимодействием с военными союзами. К тому же, в комплексе с возможной федерализацией Украины, это еще более уменьшит субъектность Украины на международной арене и вновь поставит Украину в фарватер Кремлевской политики.
Нейтральный статус - это серая зона
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Предложите Северной Корее для мирного урегулирования заверения.
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Вы развели Украину ,вы подставили всех нас украинцев, под российские ядерные ракеты,у гас теперь война с кацапами! А вы ,все подписанты,говорите о какой то морали??! Украина имеет полное право судиться,у нас каждый день убивают людей,террористы сидят на Донбассе,благодаря РФ и теперь в ООН,все блокируется этой страной ! Украина просто обязана, вернуть все свои территории и свой ядерный потенциал! Ибо с такими соседями,как рф и Беларусь ,живешь как на пороховой бочке.А другим странам это будет уроком,как отказываться от ЯО и подписывать любую бумажку с США,Францией,РФ и верить на слово Китаю,Великобритании!
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Украина из-за войны теперь самая несчастная страна в мире.
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СЛОВО ДАЛИ _ ПОВИННІ ЙОГО ТРИМАТИ , ПО ДРУГОМУ ТО ПІЗДОБОЛИ А КРАВЧУК ЛОХ , В ЛЮБОМУ ВИПАДКУ , УКРАЇНА МОГЛА БИ БУТИ ЧСИЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ ЯКУ БИ ПОВАЖАЛИ НА СХОДІ І НА ЗАХОДІ
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Лучше бы тогда прямо и сказали, что теперь росия может бомбить вас, как хочет, или вообще молчали бы в тряпочку.
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Теперь нужно уточнить, чем гарантии отличаюься от зверения? Типа обещать, не значит жениться...
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Есть такая страна,которая добровольно отказалась от Я.О!
Вместе с Я.О,эта страна просрала свой суверенитет!
Получила войну и дерибан.
Десяток ядерных боезарядов,даже не на боевом дежурстве,а просто на хранении.И то,что сегодня происходит,было бы невозможно!Просто невозможно!
Вот так страна,которая могла бы на равных участвовать в мировых процессах,стала бандустаном!
Кто виноват?
Вероятно мы все.
Все кравчукчи,чучмы,и остальная наволоч у руля,это наш выбор!
А теперь,сильные мира сего,будут говорить,что мы сами назвали свою страну"Страной Дураков",а они нам ничего не гарантировали.
Хотя они первые скакали от счастья,когда в Узине,резали Ту-22,и клялись в любви и верности!
И если кто то мне скажет,что иметь на вооружении Я.О,это очень затратно,то пусть подсчитают во сколько обходится Украине война с пидоростаном!
За то теперь,у нас есть миномет "Молот",и куча самоходного усовершенствованного хлама,вместо Я.О,и средств доставки!
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В жопу свои заверения засунь, пиараст горбатый. Это вы заставили Украину избавиться от всего высокоэффективного оружия, чтобы затем кидать подачки в виде ржавых машин и свои сраные заверения.
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Ситуация была не однозначная.
Не все так просто.
Но обменять Я.О,на бусы из стекла-это надо уметь.
Наши керманычи считали бабло,которое легло в их карманы,и им было не до гарантий.
Так что винить во всем страны гаранты,да и вобще кого то кроме себя глупо!
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То есть нам открыли путь к собственному ЯО? Ладно, но это дорого и долго, но, я так понимаю, что грязную боеголовку у нас могут сделать за неделю.
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Как только мы в бредовом сне увидим грязную бонбу!
Нам надо сразу проснуться,и сказать это не мы.
Только мы подумаем о попытке.Как нас выпилят,круче чем Кортес индейцев!
При чем не за неделю,а в считанные секунды!
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Южмаш , не спи ... Пора приниматься за дело .
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Южмаш не спи-это футбольная эмоциональная кричалка.
Не более того.
У Южмаша есть конкретные ограничения,которые как только он попытается нарушить,сразу начнутся очень большие глобальные проблемы.По сравнению с которыми перемирия с хуйлом,покажутся просто небольшой неприятностью!
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Ну собственно и так неплохо помогают в последнее время, не так бы как хотелось, но гораздо лучше чем ничего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - экс-посол США в Киеве Хербст
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