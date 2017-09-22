 Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - эк-посол США в Киеве Хербст

По этому поводу в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council (США) согласились ведущие эксперты-международники, включая бывшего посла США в Украине Джон Хербста и экс-заместителем генсека НАТО Александра Вершбоу, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - заявил, в частности, Хербст.
Он добавил, что "иногда юристы и политики, которые их используют, оказываются слишком умными".
По словам Вершбоу, Будапештский меморандум не содержит механизма реализации и "к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности".
"Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на 3, или 4-й по размерам ядерный арсенал в мире", - добавил он.
"У нас нет правовых обязательств в соответствии с Будапештского меморандума, но думаю, что он создал как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал Вершбоу.
Экс-заместитель генсека НАТО также отметил, что считает предоставление Украине летальных оборонительных вооружений частью такого "морального" долга.
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нито ядерное оружие использовать не собирается так что с "гарантов" и взятки гладки
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с 4 пункта идут заверения о помощи, читаем внимательно
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 )..............................
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
http://kiev1.org/budapesht-m.html
по ссылке есть полный текст, если захочется прочесть, если вы все еще полны решимости опровергнуть мои слова - процитируйте опровержение из тескта меморандума
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1.Уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ;
2.Воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности и политической независимости Украины и никогда не применять никакие вооружения против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН;
3.В соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной её суверенных прав и таким образом обеспечить себе какие бы то ни было преимущества;
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все буде чьотко,-але треба працювати
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Когда в Украине будет своя власть (не сейчас!), Украина имеет юридическое право работать над созданием ядерного оружия.
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А Европа, вообще, с ума сошла. Рашисты сбили Боинг - 300 человек одним выстрелом убили - а европейцы попрутся пиво пить на чемпионат мира и путину улыбающемуся на стадионе апплодировать...
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Да западные педики введут санкции.
Прикроют импорт и экспорт. Хоть какие то свои национальные производства понаоткрываем. Спрос породит пропозицию. хотя бы на шмотки, пластик да мелкие инструменты. про электронику конечно печально...
Запад поорет и перестанет. Для них главное зарабатывать деньги. Да и Украина для них в сердце Европы, а не как Северная корея где то далеко в географическом анусе ПидоРосии.
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Лиссабонский протокол
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Но, поверьте, у такого, как Рейган, меморандум по другому бы звучал...
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Почему Украинская власть без заключения договора пошла на одностороннее выполнение содержащихся в меморандуме положений?
Наверное по той же причине, почему и нынешние чиновники не хотят воевать за Украину, СОТРУДНИЧАЯ С КРЕМЛЕМ, постоянно переключая внимание граждан с защиты Украины на пресловутую защиту "мира".
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…И будет прав.
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