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Все про:Будапештское соглашение (87) ядерное оружие (517) ядерная безопасность (260) Хербст (34)

 Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - эк-посол США в Киеве Хербст

хербст

Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, на самом деле не оказывал Украины гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.

По этому поводу в ходе дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council (США) согласились ведущие эксперты-международники, включая бывшего посла США в Украине Джон Хербста и экс-заместителем генсека НАТО Александра Вершбоу, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Нет никаких сомнений, что Будапештский меморандум не гарантирует Украине безопасность. США предоставили Украине не гарантии, а заверения", - заявил, в частности, Хербст.

Он добавил, что "иногда юристы и политики, которые их используют, оказываются слишком умными".

По словам Вершбоу, Будапештский меморандум не содержит механизма реализации и "к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности".

"Думаю, украинцы чувствуют, что их "кинули" на 3, или 4-й по размерам ядерный арсенал в мире", - добавил он.

"У нас нет правовых обязательств в соответствии с Будапештского меморандума, но думаю, что он создал как минимум моральное обязательство сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность", - сказал Вершбоу.

Экс-заместитель генсека НАТО также отметил, что считает предоставление Украине летальных оборонительных вооружений частью такого "морального" долга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения
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Может, такой, как Трамп и отдаст приказ НАТОвцам защищать восточную Европу. Но если бы Путин при Обаме напал бы на страны Балтии, то ничего бы не произошло. Пошли бы разговоры, что вы не так устав НАТО поняли. Мы будем уважать вас, а умирать за вас - это, пожалуйста, вы уж сами...
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Європейці, якщо будуть воювати англійці і без Трампа росії протистояти зможуть
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Внимательнее всего читали Будапештский Меморандум Аятолла Хомейни и Ким Чен Ир.
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наконец-то авторитетный чел озвучил то, о чем я кричу с 2014 года, что этот меморандум - чистейшее фуфло, но никакого кидалова здесь нет, ибо чучма, подписавший этот мамарандум, на тот момент был премьер-министром с полномочиями президента, которые кравчукча ему слил. Поэтому неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Вместо того, что бы подписать полноценный Договор, предусматривающий как гарантии, так и механизмы ОТВЕТСТВЕННОСТИ подписантов, в случае невыполнения ими своих обязательств, причем ответственности как политической, так и материальнойэтот мудак отдал яо БЕЗВОЗМЕЗДНО, причем пока яо еще было - можно было и торговаться............
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Извините, а можно разве "кидаловом" заниматься на таком уровне? Игроки-то солидные вроде были - США, Великобритания...
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почему "были" перечисленные игроки солидными и остались, или подписанты с украинской стороны читать не умели? или, может, смысл прочитанного не понимали, так, просто буквы знакомые выбирали?Так нет, все хитрожопые,грамотные и прекрасно понимали,что онЕ подписывают. Так, что НИКАКОГО кидалова не было.
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Значит, солидные игроки, всё-таки "кидаловом" занимались? Меняли золото на зеркальце на пороге XXI века, правильно? Разве это солидно для солидных игроков? Получается, что сами себе подмочили международный дипломатический статус. Будущие партнёры будут носами воротить и припоминать, как когда-то некрасиво с Украиной поступили...
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Может быть механизм и небыл прописан, но про гарантии безопасности в документе четко говорится.Произошел своего рода обмен, Украина отказалась от ЯО,а заинтересованные стороны предоставляют безопасность равноценную наличию третьего в мире ядерного арсенала. Там есть подпись президента США,вообще в Америке можно договор скрепить рукопожатием, неговоря уже про personal signature.
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бгг еще один лошпед, вам черным по белому написали что ГАРАНТИЙ не было, меморандум не был ратифицирован ни одной страной подписантом, включая Украину, в самом тексте даже ясно написано что что либо страны подписавшиеся делать будут для украины только если на нее нападут с ядерным оружием или будет угроза его применения
нито ядерное оружие использовать не собирается так что с "гарантов" и взятки гладки
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Видно то , что вы его не читали,там прописано было не только про военную агрессию но и про экономический шантаж и давление на Украину чем постоянно занималась Российская Федерация.
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первые 3 пункта пропускаем тк в них заверения о ненападении и недавлении и тд итп, их США не нарушала в принципе и ни к каким действиям или противодействиям эти пункты не обязывают

с 4 пункта идут заверения о помощи, читаем внимательно

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 )..............................

6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.

http://kiev1.org/budapesht-m.html

по ссылке есть полный текст, если захочется прочесть, если вы все еще полны решимости опровергнуть мои слова - процитируйте опровержение из тескта меморандума
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А РФ нарушила или нет,особенно три первых пункта ?
1.Уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ;
2.Воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности и политической независимости Украины и никогда не применять никакие вооружения против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН;
3.В соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной её суверенных прав и таким образом обеспечить себе какие бы то ни было преимущества;
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"Ой сколько тех президентов поменялось"-скажет посол, попробуй найди того что был в 1992 г., да и чем он сейчас поможет.
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Кроме ЕБНя все подписанты при здравии, найти можно,но чем это поможет вопрос конечно риторический.
Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - эк-посол США в Киеве Хербст - Цензор.НЕТ 7793
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Якщо Mи собi добре не зробимо,нiхто за нас то не зробить,
все буде чьотко,-але треба працювати
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Україна не держава і ніхто ніколи у світі не зміг би погодитися на те, щоб на її території знаходились ядерні арсенали. Скоро тут постане питання про закриття АЕС через неможливість здійснювати ефективний контроль за їх роботою з боку МАГАТЕ.
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Все это означает, что Украина не имеет никаких обязательств перед мировым сообществом относительно ядерного оружия.
Когда в Украине будет своя власть (не сейчас!), Украина имеет юридическое право работать над созданием ядерного оружия.
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значить "запевнення про скасування Україною ЯО це також хіуйня.. Вперед- відновлювати. Ібо тоді неху.... триндіти
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Сначала нужно выйти из договора.Не все так просто,кроме меморандума1994 года там есть еще один "Догово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жия" и Украина является участником этого договора. Не являются участниками договора -Израиль,Индия,Пакистан,КНДР.
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чет как то не пойму чем отличается гарантия от заверения? Как по мне это синонимы. Ибо и в первом и во втором случае каждый из участников процесса что то обещает, т.е. принимает на себя какие то обязательства. Не важно, что в договоре нет механизма их исполнения. Каждый сам должен решить каким путем свои обещания он выполнит. Но выполнить должен.
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У такого, как Рейган - заверения и есть гарантии. А у такого, как Обама - вы не так текст поняли...
А Европа, вообще, с ума сошла. Рашисты сбили Боинг - 300 человек одним выстрелом убили - а европейцы попрутся пиво пить на чемпионат мира и путину улыбающемуся на стадионе апплодировать...
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Короче нужно молча начать штамповать новые боеголовки для своей же безопасности.
Да западные педики введут санкции.
Прикроют импорт и экспорт. Хоть какие то свои национальные производства понаоткрываем. Спрос породит пропозицию. хотя бы на шмотки, пластик да мелкие инструменты. про электронику конечно печально...
Запад поорет и перестанет. Для них главное зарабатывать деньги. Да и Украина для них в сердце Европы, а не как Северная корея где то далеко в географическом анусе ПидоРосии.
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Это еще не все - эти "меморандумы" или "заверения" в Конгрессе вообще не рассматривали!
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Кучма должен сидеть в тюрьме не только за Гонгадзе, но и за Будапештский Меморандум. Под ним стоит его подпись.
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И других подписантов тоже не мешало бы... Потому что "разводняком" занимались...
Но, поверьте, у такого, как Рейган, меморандум по другому бы звучал...
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Спасибо кэп, об этом в Украине говорили лет 5 назад я это слышал от политологов)
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К сожалению, существующая власть занимается уничтожением остатков науки в Украине. Образование стремятся сделать таким, чтобы "образованные" люди были ни на что не способны. Через несколько лет в Украине уже не будет кадров, которые смогли бы заниматься "ядерной проблемой"...
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Понимаете ли, в 2017 году проблема создания ядерного оружия, не есть вісокотехнологичной, в принципе всё понятно рассказано неоднократно на том же ютубе, технологию создания изотопов изучают в ВУЗах. Как создать критическую массу тоже есть куча роликов..Просто на это нужно тысячи тонн руды, миллионы кВт электроэнергии полигоны для испытаний и т.д. Т.е. в наше время это проэкт не сколько технологичный сколько масштабный и дорогостоящий. А главное он требует коллосальной политической воли.
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Меморандум - это точно не договор о взаимных обязательствах сторон.
Почему Украинская власть без заключения договора пошла на одностороннее выполнение содержащихся в меморандуме положений?
Наверное по той же причине, почему и нынешние чиновники не хотят воевать за Украину, СОТРУДНИЧАЯ С КРЕМЛЕМ, постоянно переключая внимание граждан с защиты Украины на пресловутую защиту "мира".
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мало ли что кому пообещали, вон Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток, а расширяют за милую душу
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Вот и нужно всех заверить и восстановить ядерный потенциал.
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Дальше он скажет, что меморандум вообще ничего не давал. Что подписали его просто так, ради прикола.

…И будет прав.
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ты это тока сейчас вспомнил? Тогда наверное об этом маленьком нюансе забыли упомянуть по ходу пьесы
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а давайте, потроху,без "кiпешу", вiдновлювати поки свiт спить,полiтех ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - эк-посол США в Киеве Хербст
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