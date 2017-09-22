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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8920) экстрадиция (319) Чубенко (8)

 Жду ответ от ГПУ о том, когда были отправлены документы на экстрадицию террориста Погодина и подтверждение, что они дошли по назначению, - мать убитого школьника Чубенко

чубенко

Сталина Чубенко, мать расстрелянного террористами "ДНР" школьника Степана Чубенко, просит Генеральную прокуратуру предоставить информацию о том, когда именно были отправлены необходимые для экстрадиции документы и подтверждение того, что они дошли по назначению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Меня расстреляли дважды. Первый раз в конце июля 2014 года.Второй - в конце июля 2017. Первый раз - предатели и бандиты,зверски замучившие мою родную кровинку, любимого Степчика. Второй раз - Генеральная прокуратура Украины, предавшая своего 16-летнего патриота, позволившая уйти от ответственности убийцам, с таким трудом вычисленным и задержанным", - написала она.

"Почему я так резко? Получила ответы Генеральной Прокуратуры Украины и России. Погодин и Москалев на свободе (пока). Прокуратура Украины молчит. Не возмущается, почему не экстрадировали убийцу. Не прислали мне ответ. 21 сентября в Краматорске был Генеральный прокурор Луценко. Встретиться с матерью Степы Чубенко не входило в его планы. Не намекнули о приезде Луценко ни Жебривский, ни краматорская прокуратура, тормозившая не знаю по чьему указанию доставку документов в Киев.19 сентября было отложено очередное заседание суда (спасибо адвокату Ковалеву Е.). Я понимаю, что это заочное осуждение, убийцы пока на свободе. Но для меня вынесение приговора было бы доказательством того, что Степин подвиг (уничтожение батальона "Керчь") что-то значит для Украины, что убийство безоружного подростка не останется безнаказанным", - подчеркнула мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выпущенный на свободу убийца украинского школьника Чубенко Погодин связан с террористической атакой на малайзийский Боинг МН17, - "Новая газета"

"Жду ответ от Генеральной прокуратуры. Не о том, что они обратились с просьбой, а о том, когда именно были отправлены необходимые для экстрадиции документы и подтверждение того, что они дошли по назначению", - резюмировала Чубенко.

Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

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В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе. Генпрокуратура России заявила, что задержанный в оккупированном Крыму российский наемник Вадим Погодин, подозреваемый в убийстве украинского школьника Степана Чубенко, был выпущен на свободу в связи с отсутствием необходимого запроса о его выдаче от украинской стороны.
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Генеральная прокуратура Украины, предавшая своего 16-летнего патриота, позволившая уйти от ответственности убийцам, с таким трудом вычисленным и задержанным", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/n456493 співчуваю Матері, і держорганам не вірю
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а я не верю ни ей, ни гпу
особенно после того, как она еще спрашивала "кому ей верить- Украине или кацапии?"
Учитывая что она сама убежала в Украину из кацапии- не удивлюсь если она сама потом еще ватой запоет
А ее сына конечно жалко... земля пухом
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яка там екстрадиція ніхто того подонка україні невидасть ! це все немає ніякого значення ! по друге гпу неподасть документи в кримсюку прокуратуру по простій причині ми її невизнаєм з точки зору україни це мотороли ! що до вбитого хлопця шкода дитину дуже шкода прийнів страшну смерть ! ото запамятайте що таке україна і що буде з вами коли ви втратете країну
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У ГПУ совсем другие цели и задачи ,полагаю ВСЕ понимают,какие именно ...
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Украинцы должны просить у вас прощение за идиотов у власти , которым начхать на ваше горе. А своих детей власть по дорогим Англиим прячет от войны.
Горе, когда у матери погибает ребенок.
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Югік ти знову стратив? Та скільки ж можна!!!!!!
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ГеПеУ не успело!
Оно было занято подготовкой к свадьбе,пгокугогского выкормыша!
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Горе матери безгранично, очень сочувствую, а власть лицемерна и продажна, ни черта не делает, все только для себя.
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В мене таке відчуття що скоро всі АТОшники будуть сидіть в тюрьмах.а сєпари отримають компенсації і ордена за захист держави.
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ГПУ некогда, они "прорыв границы" Саакашвили никак не распутают, а тут такие "мелочи".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖду ответ от ГПУ о том, когда были отправлены документы на экстрадицию террориста Погодина и подтверждение, что они дошли по назначению, - мать убитого школьника Чубенко
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