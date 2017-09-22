 Жду ответ от ГПУ о том, когда были отправлены документы на экстрадицию террориста Погодина и подтверждение, что они дошли по назначению, - мать убитого школьника Чубенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Меня расстреляли дважды. Первый раз в конце июля 2014 года.Второй - в конце июля 2017. Первый раз - предатели и бандиты,зверски замучившие мою родную кровинку, любимого Степчика. Второй раз - Генеральная прокуратура Украины, предавшая своего 16-летнего патриота, позволившая уйти от ответственности убийцам, с таким трудом вычисленным и задержанным", - написала она.
"Почему я так резко? Получила ответы Генеральной Прокуратуры Украины и России. Погодин и Москалев на свободе (пока). Прокуратура Украины молчит. Не возмущается, почему не экстрадировали убийцу. Не прислали мне ответ. 21 сентября в Краматорске был Генеральный прокурор Луценко. Встретиться с матерью Степы Чубенко не входило в его планы. Не намекнули о приезде Луценко ни Жебривский, ни краматорская прокуратура, тормозившая не знаю по чьему указанию доставку документов в Киев.19 сентября было отложено очередное заседание суда (спасибо адвокату Ковалеву Е.). Я понимаю, что это заочное осуждение, убийцы пока на свободе. Но для меня вынесение приговора было бы доказательством того, что Степин подвиг (уничтожение батальона "Керчь") что-то значит для Украины, что убийство безоружного подростка не останется безнаказанным", - подчеркнула мать.
"Жду ответ от Генеральной прокуратуры. Не о том, что они обратились с просьбой, а о том, когда именно были отправлены необходимые для экстрадиции документы и подтверждение того, что они дошли по назначению", - резюмировала Чубенко.
Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.
Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.
В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.
21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.
30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе. Генпрокуратура России заявила, что задержанный в оккупированном Крыму российский наемник Вадим Погодин, подозреваемый в убийстве украинского школьника Степана Чубенко, был выпущен на свободу в связи с отсутствием необходимого запроса о его выдаче от украинской стороны.
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особенно после того, как она еще спрашивала "кому ей верить- Украине или кацапии?"
Учитывая что она сама убежала в Украину из кацапии- не удивлюсь если она сама потом еще ватой запоет
А ее сына конечно жалко... земля пухом
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Горе, когда у матери погибает ребенок.
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Оно было занято подготовкой к свадьбе,пгокугогского выкормыша!
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