 ФСБ планировала убить Кучму, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинский политик и дипломат, экс-представитель президента в Верховной Раде Роман Безсмертный в эфире Еспресо.TV.
"Впервые в 1997 году украинский разведкой, спецслужбами было перехвачено документы плана разработки уничтожения президента Кучмы во время заграничного визита", - сообщил он.
Вместе с тем, как отметил Бессмертный, тогда руководители государства решили не сообщать об этом представителям СМИ.
"К сожалению, в обществе, в котором мы жили, руководство государства решило не обнародовать эти документы. Но, если взять этот момент, то, начиная с 1997 года, против отдельных лиц, политических лидеров, политических сил предпринимаются усилия или по дискредитации, или прямого устранения. Для этого нужно посмотреть совсем другими глазами на этот период", - добавил политик.
В связи с этим, события 2013-2014 года он называет "продолжением" этого плана.
Кроме того, по данным Безсмертного, в 2005 году в Кремле было официально утвержден план дискредитации президента Виктора Ющенко.
"И, что касается Ющенко, эта дискредитация, надо отдать должное российским спецслужбам, она прошла успешно", - подчеркнул Бессмертный.
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ИЛИ ВСПОМНИТЕ ИНЦЕНДЕНТ С ТУЗЛИНСКОЙ КОСОЙ....
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- Вот, тебе Боря 20 кораблей...
- А тебе, Лёня, тогда - один...
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Спарінг партнером Пєйсика в другому турі? Тупий та ще тупіший???
😜😜😜😜
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цього ж не було, для чого і хто дав таке роздувати!
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цікаво, до простати дістав язиком?
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Интервал такого желания, не менее десяти минут
Только вот почему этого нафталинового вытащили вдруг?
К чему нас подготавливают?
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