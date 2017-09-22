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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (273) Кучма (1794) ФСБ (1237)

 ФСБ планировала убить Кучму, - Безсмертный

россия украина самолет кучма сотрудничество

Российские спецслужбы имели план физического устранения украинского президента Леонида Кучмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинский политик и дипломат, экс-представитель президента в Верховной Раде Роман Безсмертный в эфире Еспресо.TV.

"Впервые в 1997 году украинский разведкой, спецслужбами было перехвачено документы плана разработки уничтожения президента Кучмы во время заграничного визита", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не верь этому меморандуму, тебя обманут", - Кучма рассказал о предупреждении Миттерана по реализации гарантий Будапештского соглашения

Вместе с тем, как отметил Бессмертный, тогда руководители государства решили не сообщать об этом представителям СМИ.

"К сожалению, в обществе, в котором мы жили, руководство государства решило не обнародовать эти документы. Но, если взять этот момент, то, начиная с 1997 года, против отдельных лиц, политических лидеров, политических сил предпринимаются усилия или по дискредитации, или прямого устранения. Для этого нужно посмотреть совсем другими глазами на этот период", - добавил политик.

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В связи с этим, события 2013-2014 года он называет "продолжением" этого плана.

Кроме того, по данным Безсмертного, в 2005 году в Кремле было официально утвержден план дискредитации президента Виктора Ющенко.

"И, что касается Ющенко, эта дискредитация, надо отдать должное российским спецслужбам, она прошла успешно", - подчеркнул Бессмертный.

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А КТО МУТИЛ ГАЛИМАТЬЮ О КОЛЬЧУГЕ В ИРАКЕ, КОТОРОЙ ТАМ НЕ БЫЛО ? НЕ ФСБ, ЧТОБЫ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ КУЧМУ ПЕРЕД США ?
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смотрел это интервью ,как то разочаровало в Бессмертном.
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Планировали убить через тепловизор,знаем такие фокусы сбу.,надо уже шо то новое выдумать.
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Было бы неплохо, если бы его грохнули. В 90е разоружил страну, а сейчас еще о чем-то в Минске трет за закрытыми дверьми.
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Его бы грохнули и аналога нашего Луки поставили... Только не надо про майдан... В Беларуси в девяностые тоже ментовские тачки массово переворачивали, недоволиные его политикой...
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У вас, в Беларуси, вроде бы, не все так плохо. По крайней мере ВВП на душу населения в 2 раза выше, чем у нас.
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В тому і діло, що нізіщо, за статті і незручні запитання.
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А завтра можуть повірити, що Гонгадзе хотів вбити кучму, але відважний мусор-генерал запобіг цьому вбивству. та мусора випустять з в'язниці як і Штепу.
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ні, ну поки ці тирять, треба плебсу по вухах поїздити
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А так же Ахметова, Медведчука, Штепу, Аброськина... Ну вообщем всех патриотов!
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А я слышал что ФСБ планировала клонировать Кучму, - и сделать его как Романа Безсмертным.
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Дискредитация против Ющенко прошла успешно и не малую роль в этом сыграла всем известный оппозиционер Юля.
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Через пару місяців таких новин кучму можна представляти до звання героя України.
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Цікаво, а для нинішнього Президента існує така небезпека?
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...нах він кому потрібен той чучма...тупий піар...
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ага, но только он свой для кацапов, зачем его убивать. а нынче и саню захерченку, и гарика плотву близко знает
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НАЙДИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ ОПИСАНИЕ ВСТРЕЧИ КУЧМЫ И ПУТИНА В 2004 г. С ТРЕБОВАНИЕМ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КИЕВ И ПОЙМЕТЕ, НАСКОЛЬКО КУЧМА СВОЙ ДЛЯ РАШИ.
ИЛИ ВСПОМНИТЕ ИНЦЕНДЕНТ С ТУЗЛИНСКОЙ КОСОЙ....
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ната михайловна вы еще стрельбу бухого кузьмука вспомните да его чрезвычайную ситуацию с фосфором на пару с фуфрычем и под шофе
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у Тарасика чорновола появился бессмертный конкурент))))
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а что-не хватило професионализма сделать это до того,как он сделал Украину безъядерной,а своего зятя первым миллиардером? ))
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Сильнее, чем Ющенко, дискредитировать Ющенко не смог никто.
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попиарим Кучму - батька всей этой катавасии. Ото заварив кашу так заварив - повну сраку.
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Во-первых, кому оно нужно???? Во-вторых, кому оно нужно. В-третьих, почему оставили нам, если оно было во-первых и во-вторых?????????????????????????
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та да. снегоуборочная машина, летом, на лётном поле???? но вулики вона таки та сильно і пом'яла!!!!
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Помню как Кучма с Ельциным поделили Черноморский флот:
- Вот, тебе Боря 20 кораблей...
- А тебе, Лёня, тогда - один...
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один ..... торговый черноморский флот.... ты его распилишь
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Гарне спагетті на вуха лохорату.... Що, Кучманоїд в ПРєзи намірився??
Спарінг партнером Пєйсика в другому турі? Тупий та ще тупіший???
😜😜😜😜
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Так-так... Этого- достаточно. Леонид Данилович, бедняга... Уже и тебя собирались, оказывается. И надо же, совпадение какое: тока сегодня, какие-то серьезные дяди потребовали срочно довести до конца расследование, по Гонгадзе. Правда, это было с утра. А вечером на сцене- Бессмертный.
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"Впервые в 1997 году украинский разведкой, спецслужбами было перехвачено документы плана разработки уничтожения президента Кучмы во время заграничного визита". Епаць-калатить, грусть-печаль, жаль! :ФСБ планировала убить Кучму, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4395
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Это тот Безсмертный , которого односельчане ссаными тряпками по селу гоняли за децентрализацию ( ещё при Юще ) , и который пепельницы чистил участникам " Минска " ?
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значит не хотели. ибо если бы хотели- то он или чая полониевого напился. или бы на лифте нужном покатался ФСБ планировала убить Кучму, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4659
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Невмирущий, это не интересно! к тому же только планировало( под каким ником Призидент шарится в сети? колись
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QЯк тільки з нову на Заході до України виникло питання безкарності вбивць Георгія Гонгадзе, так знову з крадія і злочинця Кучми, який віддав на поталу олігархії все і всіх у країні, почали тулити "страждальця". А він тварина.
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в дохлом сссре 1937-38гг.ликвидировали на только 55 000 офицеров советского Рейха РККА,а даже 5 маршалов дохлого ССРа
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ну той що, ще один звіздобол) бесмертний!!!
цього ж не було, для чого і хто дав таке роздувати!
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Я бы помог чем мог, если бы это не было очередной сказкой.
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Да кому он нахрен нужен? Кому? Если он все сделал для уничтожения и продолжает уничтожать Украину со своим ахметкой,привел к власти всез этих ворюг донецких! Не делайте из людей идиотов! Ппц цирк какой то,да этот кучма по поводу и без повода в Кремль мотался на поклон!
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оце рома лизнув - так лизнув!
цікаво, до простати дістав язиком?
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Дискредитувати Ющенка це якби планувати пофарбувать чорного кота у чорний колир. Памятаю, авторитет у нього під кінець каденції аж зашкалював...
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Ото прийшов тогда Кучма на огород (гарантом став) и увидел, шо зарос огород бурьяном. И бурьян был огромный и густой и рос как попало, и все полезное загнулось. И долго думал Кучма. И собрал Кучма вокруг себя самый высокий бурьян и поливал его лучше всего. Только зачем бурьян огороду дано понять только Кучме. Спросите у него. А если б покушение ФСБ удалось? Может быть огород бы и уцелел.
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Кучма просрал украинское ядерное оружие подарил рашке, стратегич. бомбардировщики ТУ-160, подписал предательские минские договорняки, рашка скорей ему ещё и премию выписала. Бредняк от Безсмертного, байки из склепа.
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Когда закончится эпоха барыг, нам скажут, что ФСБ хотело отравить весь липецкий шоколад.
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Эпоху Барыг начал Хан Батый,ОСТОЛОП ТЫ))))))
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админы цензора, вы свиньи! самая убогая нация европы :D
ФСБ планировала убить Кучму, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5073
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Если вспомнить совдеповскую "Операцию Ликвидацию",то этот брэнд придумали Феликс Дзержинский,Яков Пэтэрс и Мартын Лацис придумали Крышу для Крассного Террора в Росее вонючей.Чтреляли всех подряд у кого была копейка,рубль и золото с брыллияантами,иконами,картинами и тд
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))) а инверсия тож недурнее смотритца - "фсб пганирует убить бессмертного, - кучма"
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Жесть какая то ! Это шо, Петюня пытается юща ящерного отбелить? Это он делает зря,НАРОД , ющенко не забыл и не простил!Лучше не трогайте,Майдан не закончился!
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Так ФСБ постояно кого-то хочет убить...
Интервал такого желания, не менее десяти минут
Только вот почему этого нафталинового вытащили вдруг?
К чему нас подготавливают?
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