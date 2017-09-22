 В ОБСЕ призвали Россию снять обвинения с крымского журналиста Семены

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я рад, что Семена был освобожден из-под домашнего ареста, но тот факт, что его признали виновным и запретили участвовать в любой публичной деятельности, иметь негативное влияние на журналистов и свободу слова", - заявил Дезир.
Он отметил, что все обвинения против Семены нужно снять, потому что они нарушают принципы ОБСЕ по свободе выражения мнения и свободы СМИ.
"Семена должен иметь возможность свободно путешествовать", - добавил Дезир.
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