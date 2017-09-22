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 Политика Украины, За рубежом
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 В ОБСЕ призвали Россию снять обвинения с крымского журналиста Семены

семена

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Российскую Федерацию снять все обвинения против украинского журналиста Николая Семены.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я рад, что Семена был освобожден из-под домашнего ареста, но тот факт, что его признали виновным и запретили участвовать в любой публичной деятельности, иметь негативное влияние на журналистов и свободу слова", - заявил Дезир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор журналисту Семене - нарушение свободы выражения мнений, - ЕС

Он отметил, что все обвинения против Семены нужно снять, потому что они нарушают принципы ОБСЕ по свободе выражения мнения и свободы СМИ.

"Семена должен иметь возможность свободно путешествовать", - добавил Дезир.

Читайте: Очередное позорное наступление кремлевского оккупационного режима на свободу, - МИД Украины о приговоре крымскому журналисту Семене


Напоминаем, в пятницу, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Семена обвинялся оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Также читайте: Журналист Семена в крымском суде: "Участие в дискуссии и поиск истины - не преступление"

В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.


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Ага! Зараз! А призвати парашку відмовитись від скломою не пробувало ОБСЄ? По-моєму, це для парашки ідентичні умови.
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В Госдуме украли привезенный на презентацию ставропольский хамон
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