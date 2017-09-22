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 Политика Украины
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 Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины. Он должен заплатить штраф

саакашвили

Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Признать виновным Саакашвили Михеила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером.

По решению суда М.Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Также М.Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Самого политика на данном судебном заседании не было - он проводил встречи в Черкасской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" выплатила компенсации 207 пассажирам поезда, который останавливали из-за Саакашвили

Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.



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Ето бред изначально Ети маланские аферисты ни о чем как о бабках которые надо вымутить у лохов (то есть нас) Думать не могут Как может гражданин Украины незаконно вернутся в Украину То что он небыл проверен погранцами Так ето вопрос к погранцам Почему вы пидры не проверили Михо А выдумали панты с заминированиемУ нас безвиз Не объязательно проверять каждого кто возвращается назад Как етот аморал додумался до такого? И зачем нарочито выставляет себя идиотом Наверное на дурку хочет спрыгнуть Как его кум Стець
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тут все сложно, т.к лишать гражданства, тем более когда человек за границей тоже наверное незаконно
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При овочі незаконний перетин кордону став лише адміністративним порушенням. Кацапи все готували заздалегідь!
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А ті, що приймають зараз закони в Раді, про це не знали?
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Їм не до того. У них "політична боротьба", як обісрати конкурента, чи президента - більше ні про що вони думати не здатні. Декриміналізувавши незаконний перетин кордону при Овочі готували "Рускую вєсну". Кащапам, що шастали туди-сюди нічого не загрожувало крім штрафу.
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про мишу интересно. но когда свадьба ген прокурорского сынка когда?
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Ні, рєбята, це не Порошенко представник старої системи, доказом чого є те, що ви ляпаєте направо і наліво своїми чорними ротами, замість того, щоб заслужено сидіти в тюрмі. Порошенко, не дивлячись на свої 50+, зумів перерости ту систему, а ви (його опоненти) не дивлячись на те, що багатьом з вас 30-, так і не змогли вирости навіть з совка.
Це не Порошенко, а ви, його опоненти, прориваєте кордони, заспамлюєте судову і пенсійну реформу, не голосуєте за бюджети, блокуєте безвіз, закликаєте не давати безвіз, робите все, щоб ціною погіршення життя українців зробити зло політичному конкуренту. І це вже не просто "стара система" і не просто "совок", це бездонне дніщє.
Це не Порошенко, а ви, дешеві повії з посвідченнями журналіста, втративши джерела фінансування після втечі янека, спочатку почали тихенько накидати на Пороха (з надією, що схаменеться і почне платити як попередник), а потім пустились во всє тяжкіє... і не перебираючи лайном та походження лайна, накидаєте на свого "обідчика", який зажав бабки на джинсу.
Саме звідси історії про скупість бариги.
Саме звідси ненависть до т.з. "порохоботів", яка переросла в шизофренію. Джерела ненависті прості - це заздрість до людей, які, на їхню думку, позбавили їх, таких умних і досвідчених писак-лідєрів мненій, "експертів", вже запланованих доходів. Жити по-новому ніяк не виходить. Правда ж?
Це не Порошенко, а ви, шановні борцюни з "режимом", живете в перманентній "боротьбі" з владою і серйозно вважаєте, що "боротьба з владою" - це перше і найголовніше завдання патріота.
Вам по 20-30 років, а ви живете принципами ваших дідів. Так, в умовах боротьби за незалежність, боротись з антилюдською радянською владою було актуально. Але така боротьба заради боротьби зовсім не актуальна в умовах, коли треба розбудовувати свою країну.
Подивіться на тих же американців, Обаму, Трампа. Вони отримували і будуть отримувати від опонентів по ділу. Але коли мова йде про те, щоб зробити державу сильнішою партії і суспільство об'єднуються. А ви, неандертальці, "боретесь" проти влади і обливаєте все що можна лайном. Це у розумінні багатьох (навіть адекватних людей) називається "патріотизмом" тільки тому, шо "проти влади".
Тому, Порошенку, звісно, є ще куди вириватися з старої системи. Але у порівнянні з ним майже весь політичний "бомонд" і значна частина суспільства - це не просто представники старої системи, а неандертальський безпросвітний совок.
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🍫🍫🍫-заслужив!!!!

А ще премія "Золота миска" за вірність хазяїну!!!
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Краще "Золотий ланцюг" біля Будки.
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А меня, с недельку назад, в гостинице оштрафовали. На 450 гривен. За курение, в номере, при расчете. И страшно удивились, что я заплатил 500, шоп тока вызвали такси и больше ничего не говорили. Я и название этого заведения не помню. Помню тока- там ОБСЕ проживает миссия. Сразу возле нашего СБУ. А ещё помню, что у них нет девок, прикормленных, вовсе! Несмотря на 1200 гривен, за ночь, за номер. Не считая штраф. Я ук тому. что Михо не очень полинял.
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Точно!!! Надо признать, что я тоже был не совсем правильный, наверное. А можэ и наоборот. Я это не особо помню. Так уж вышло.
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придет время, всю єту гавеную холуйскую шолуху надо будит счищать
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заспівай гімн та вдягни вишиванку і тоді вже можеш красти, барижити на крові і нести всяку фігню на форумі
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Саакашвили - это феерический персонаж. Будучи у власти, проламывал головы оппозиционерам, проходит заказчиком в деле об убийстве, просрал 1/3 Грузии, собственный народ дал ему и его партии копняка на выборах. Теперь приехал учить жизни украинцев.
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Що саме?
Крим просрав Турчинов-Яйценюк Тягнибок і Йуля, що примкнула до них.
Бузу в Донбасі розвели Турчинов, Яйценюк, Тягнибок і Йуля, що примкнула до них.
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Это логично, так как президентом гражданин Порошенко тогда еще не был избран.
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Це зробили усі ми, разом узяті. Як і зараз робимо.
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Та вперед- то лишень лохторату треба навколо когось "сплАтиться"!
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ДЖа как лихо просрали Что даже офшорнику пришлось два года туда електричество поставлять Пока его кентюшка х\\о с Кубани кабель не протянулПравда х\\о слабосильный кеабель проложило Но офшорник тут как тут Опять втихаря електрику поставляет А бабосы за ее В слепые и зрячие трасты
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...покрась телевизор в расейский триколор
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а Михуил сейчас мацу жрет в Черкасской области и планы свои коварные строит... Кстати, а сколько пачек сигарет Михуил перенес на себе через границу?...
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...а ты в жопе у него не рылся, глисты есть ?
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а вы саакоботы именно так здороваетесь друг с другом?!... как вы близки со своим лидером, однако..
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шокобот про Саакоботов , сожри канхвету с ядом
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А когда будет судебное решение по писульке, которая из Грузии в Украину пришла?
Может там кремлёвский почерк просматривается? Неспроста же она так внезапно в нужный момент появилась...
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мне конечно нравится, но не до такой степени, как подсрачник точно зачет.
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Если Михо даст поджопник шоколадному барыге, чтобы тот вылетел из власти - уже из-за этого ему можно и нужно оставаться в Украине.
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Дивна ситуація...то вам жиди мішають, то вам Ющенко став ворог народу і ніхто його не травив ...він сам паскуда нажрався і чуть копита не відкинув....!?До речі Українець від діда прадіда -патріот. Грузина "українця захотіли" . Хочу не обізвати , але скажу дурка ходить рядом з палатою №6. Всі все знають тільки непросяться на горшок. Згідна , якщо є за що потрібно дати по пиці. Але коли одне шобло іде на друге з піною в зубах ...попереду стоять українці і їм показують дулі. Дурка.
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Проблема реформатора Саакашвили в том, что в реформированной им Грузии он персона нон-грата. Он не может защитить себя в судах в реформированной им стране.
Ещё хуже будет, если его будет разыскивать и Украина после его украинских реформ.
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...таки да, разыскивать обязательно будут
...этож не Кравчук с прихватизацией, и не Кучма с распродажей всего начиная с кораблей Черноморского флота, и не Ющ рукы якого нэ тилькы нэ кралы, и не Янык шапкокрад живущие ныне в нищете как реформатор Саакашвили
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А вот интересно, если бы кто-то из наших больших политиков попал бы в аналогичную ситуацию, как бы они поступили бы???
То-то же
Сидели бы тихо в какой нибудь евростране или смылись бы в расею через Лукалэнд...
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Не ,ну возьмите и честно признайте-лоханулись.не было незаконого перехода границы-всё происходило уже на украинской территори.Нет же,кто-то хочет "сохранить рыло" вот хотьт штраф-"Не виноватые мы.он сам пришёл" (с)..А ведьвполне можно это почти "сохранённое рыло" привлечь к куда суровее ответственности-"Препятствие законному прохождению процедуры паспортного контроля на КПП","злоупотребление властью" (преступный приказ пограничному спецназу и полиции"."Нарушение закона о полиции" (та не имела права находиться в "серой зоне" границы вообще)...И ещё вот такой вопросец-по задержанию поезда в Польше уже поданы иски в зарубежные суды..Из чьего кармана будут выплаты по исковым требованиям?..А суммы ой немалые...Из кармана государства или из личного кармана "рыла",предпочитающего остаться неизвестным?
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Адреса картинки- censor.net.ua/proxy......................................... Схоже, із забороненого в Україні ресурсу.
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А что там с минированием пограничного пункта и с наказанием погранцов, которые не обеспечили безопасность украинцев? Или у нас Закон только для врагов власти?
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Не сцыте, украинцы, хуже шапкокрада и шоколадного барыги уж точно никого нет!
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песня)) " барыги" от саакашвілі )
https://www.youtube.com/watch?v=Aja9b5Yp8IU
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саме погане в цій "історії", що Міхо отримав 3400грн, а прості пацани, отримають до десятки років!
це влада так турбується про своїх громадян, винищуючи пасіонарну їх частину,
як це робила імперська кацяпсько-совкова влада завжди!
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А где же защитник Михо и компания?) Они же громко кричали что будут защищать всех и каждого!
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Міхо- чесна людина. Тому він сяде на десятки років замість простих пацанів.
До речі, один з тих хто переносив його через кордон- сепаратист, член організації ;Союз Вєтєранов россіі;
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та невже, там був не кордон, а транзитна зона, ні?!
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Чего именно хотят американцы в Украине? Думаю, они понимают, что Петр Алексеевич превратился в более извращенный вариант Януковича. Он почти уничтожил олигархов, которые могли составить ему конкуренцию. Не в одиночку, а вместе с Ринатом Ахметовым. Создал в партнерстве с Арсеном Аваковым репрессивную машину подавления внутренних протестов. Зачистил медиа-сферу. Превратил 90 процентов сознательного населения в быдло-массу. В результате получились те же «яйца», что и у Януковича. Только в патриотический профиль. Петя начал публично отвергать указания американских хозяев. Стал быковать в вопросе создания антикоррупционного суда. А это же план демократов Хиллари Клинтон по созданию замкнутого цикла посадки коррупционеров-патриотов. На средства США были созданы Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Первая структура выявляет коррупционеров, вторая «следит за соблюдением законности при обвинении», а третьей структуры - специального суда - пока не хватает. В результате схема амеров не работает. Туземцы с миллионами вскальзывают из рук в последний момент. Саакашвили и требует создания антикоррупционного суда. На данном этапе. Это «голос высших сил».
Потом в Госдепе недавно приняли новую методичку относительно развития «молодых демократий». Молдаване, румыны и украинцы должны отказаться от мажоритарных избирательных систем. Только партийные выборы, только пропорциональная система. Зачем? Чтобы создать «политический партийный планктон» - сборище задротов-«антикоррупционеров», которых можно менять в любой последовательности. Чтобы политика перестала быть интересной для состоятельных людей, которые не должны напрямую участвовать в процессах. В перспективе такой курс должен привести к снижению роли президента в политической жизни «нации». И Саакашвили озвучил это требование. Процесс, повторю, запущен, и, независимо от результатов переговоров Порошенко с амерами, он должен «способствовать приходу новых сил». Не важно, что «новые силы» - те же политические отбросы, зарабатывающие на антикоррупционной тематике. Дно нации бесконечно. С каждым новым «углублением» становится все проще и проще менять все. Поэтому не надо нам мешать. Мы и без вашей пропаганды достигнем состояния «банановой республики», только, к сожалению, без бананов.
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Спасибо, посмеялся. Думаю, если бы Трамп и Порошенко это прочитали, то посмеялись бы вместе со мной.
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Ураганная стенограмма встречи Трампа и Порошенко
На сайте Белого дома опубликовали полный текст диалога президентов Порошенко и Трампа перед их закрытой встречей в Нью-Йорке 21 сентября.

https://matveychev-oleg.livejournal.com/6126030.html
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Из стенограммы разговор длился 15 минут и 99% времени об ураганах
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Почитав комєнти сладєньких. Що скажу- давайте ще за совком поплачте!!!! Да сьогодні Міхо був в Черкасах. Люду зібралося дуже багато. Я думаю що через рік у порошенка лєхторат буде складатися з беркутят луцика і штепи.
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вы о чем? как его встретили в Черкассах уже есть на фейсе.
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От саме для таких справ Баризі і потрібні ці "люстровані і реформовані" суди. Як же Саакашвілі міг прорватися через кордон, якщо він вже був на українській землі? Поляки ж його вже пропустили без будь-яких проблем, а потім ще й заявили, що той інцидент є внутрішньою справою українців
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А сааакоботи тут розпиналися що поляки за Саакашвілі готові воювати...
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нет, они ему предложили Временное убежище, не смотря, что Грузия отправила туда запрос. Так чего он лез через границу-ясно.
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Зрозуміло... А тут уже казали що поляки хочуть щоб він став Президентом Польщі...
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Признали виновным те на ком клейма негде ставить, хоть без году неделя. Ничего команда бешенного Мишико их всех сначало вытрусит как липку, а затем посадит. Каждый ответит.
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В нашей стране нацгвардия стягивается в двух случаях, остановить на границе Саакашвили и разогнать митинг патриотов, все остальное вранье.
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Для Саакашвілі вже не вперше ставити себе вище законів.
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Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины, : Он должен заплатить штраф!Гы.
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Картинка розміщена через проксі. З рус-вєсни?
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Шоб вы так быстро решения по сепаратистам и коррупционерам Насировым выносили! Но нет, нарушение Михо страшнее, чем убийства каких-то украинцев и ограбление Бюджета и народа Украины!
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По пересечению границы всё ясно,есть решение суда.
Следующее решение которое должен принять суд касается наличие или отсутствие украинского гражданства у этого человека.Если такового нет он должен отправится в ближайший пункт временного содержания нелегальных мигрантов, в с. Журавичи Волынской области или в с. Розсудив Черниговской области.
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ну от видите, может наш суд работать оперативно...не прошло и 2 недель а решение уже готово. А вы говорите плохой суд, плохой суд.
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Если бы Петя так решительно боролся с коррупцией, цены бы ему не было! А сейчас коррупционеры чувствуют себя в стране вольготно. В той же Одессе к примеру на должность судей попадают только свои люди, т.е. только те кто подконтролен коррупционному одесскому клану. Поэтому ничуть не удивляет вчерашний оправдательный приговор по делу "2 мая", ведь одесский коррупционный клан полностью пророссийский.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины. Он должен заплатить штраф
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