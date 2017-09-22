 Суд признал виновным Саакашвили в незаконном пересечении границы Украины. Он должен заплатить штраф

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Признать виновным Саакашвили Михеила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером.
По решению суда М.Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).
Также М.Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.
Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.
Самого политика на данном судебном заседании не было - он проводил встречи в Черкасской области.
Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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Ну хоч не розстріляли...
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Це не Порошенко, а ви, його опоненти, прориваєте кордони, заспамлюєте судову і пенсійну реформу, не голосуєте за бюджети, блокуєте безвіз, закликаєте не давати безвіз, робите все, щоб ціною погіршення життя українців зробити зло політичному конкуренту. І це вже не просто "стара система" і не просто "совок", це бездонне дніщє.
Це не Порошенко, а ви, дешеві повії з посвідченнями журналіста, втративши джерела фінансування після втечі янека, спочатку почали тихенько накидати на Пороха (з надією, що схаменеться і почне платити як попередник), а потім пустились во всє тяжкіє... і не перебираючи лайном та походження лайна, накидаєте на свого "обідчика", який зажав бабки на джинсу.
Саме звідси історії про скупість бариги.
Саме звідси ненависть до т.з. "порохоботів", яка переросла в шизофренію. Джерела ненависті прості - це заздрість до людей, які, на їхню думку, позбавили їх, таких умних і досвідчених писак-лідєрів мненій, "експертів", вже запланованих доходів. Жити по-новому ніяк не виходить. Правда ж?
Це не Порошенко, а ви, шановні борцюни з "режимом", живете в перманентній "боротьбі" з владою і серйозно вважаєте, що "боротьба з владою" - це перше і найголовніше завдання патріота.
Вам по 20-30 років, а ви живете принципами ваших дідів. Так, в умовах боротьби за незалежність, боротись з антилюдською радянською владою було актуально. Але така боротьба заради боротьби зовсім не актуальна в умовах, коли треба розбудовувати свою країну.
Подивіться на тих же американців, Обаму, Трампа. Вони отримували і будуть отримувати від опонентів по ділу. Але коли мова йде про те, щоб зробити державу сильнішою партії і суспільство об'єднуються. А ви, неандертальці, "боретесь" проти влади і обливаєте все що можна лайном. Це у розумінні багатьох (навіть адекватних людей) називається "патріотизмом" тільки тому, шо "проти влади".
Тому, Порошенку, звісно, є ще куди вириватися з старої системи. Але у порівнянні з ним майже весь політичний "бомонд" і значна частина суспільства - це не просто представники старої системи, а неандертальський безпросвітний совок.
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А ще премія "Золота миска" за вірність хазяїну!!!
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Крим просрав Турчинов-Яйценюк Тягнибок і Йуля, що примкнула до них.
Бузу в Донбасі розвели Турчинов, Яйценюк, Тягнибок і Йуля, що примкнула до них.
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Может там кремлёвский почерк просматривается? Неспроста же она так внезапно в нужный момент появилась...
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Ещё хуже будет, если его будет разыскивать и Украина после его украинских реформ.
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...этож не Кравчук с прихватизацией, и не Кучма с распродажей всего начиная с кораблей Черноморского флота, и не Ющ рукы якого нэ тилькы нэ кралы, и не Янык шапкокрад живущие ныне в нищете как реформатор Саакашвили
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То-то же
Сидели бы тихо в какой нибудь евростране или смылись бы в расею через Лукалэнд...
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https://www.youtube.com/watch?v=Aja9b5Yp8IU
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це влада так турбується про своїх громадян, винищуючи пасіонарну їх частину,
як це робила імперська кацяпсько-совкова влада завжди!
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До речі, один з тих хто переносив його через кордон- сепаратист, член організації ;Союз Вєтєранов россіі;
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Потом в Госдепе недавно приняли новую методичку относительно развития «молодых демократий». Молдаване, румыны и украинцы должны отказаться от мажоритарных избирательных систем. Только партийные выборы, только пропорциональная система. Зачем? Чтобы создать «политический партийный планктон» - сборище задротов-«антикоррупционеров», которых можно менять в любой последовательности. Чтобы политика перестала быть интересной для состоятельных людей, которые не должны напрямую участвовать в процессах. В перспективе такой курс должен привести к снижению роли президента в политической жизни «нации». И Саакашвили озвучил это требование. Процесс, повторю, запущен, и, независимо от результатов переговоров Порошенко с амерами, он должен «способствовать приходу новых сил». Не важно, что «новые силы» - те же политические отбросы, зарабатывающие на антикоррупционной тематике. Дно нации бесконечно. С каждым новым «углублением» становится все проще и проще менять все. Поэтому не надо нам мешать. Мы и без вашей пропаганды достигнем состояния «банановой республики», только, к сожалению, без бананов.
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На сайте Белого дома опубликовали полный текст диалога президентов Порошенко и Трампа перед их закрытой встречей в Нью-Йорке 21 сентября.
https://matveychev-oleg.livejournal.com/6126030.html
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Следующее решение которое должен принять суд касается наличие или отсутствие украинского гражданства у этого человека.Если такового нет он должен отправится в ближайший пункт временного содержания нелегальных мигрантов, в с. Журавичи Волынской области или в с. Розсудив Черниговской области.
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