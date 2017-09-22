EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  2716  40
Все про:авто (4580) Нафтогаз (2325)

 "Нафтогаз" сокращает автопарк и продает все "мерседесы". Чиновники будут ездить на "шкодах" и "фольксвагенах"

нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" объявила о том, что сокращает парк автомобилей и продает 59 автомобилей "мерседес".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании.

В информации отмечается: "НАК "Нафтогаз Украины" арендует в ГК "Газ Украины" 5 автомобилей "фольксваген", 37 автомобилей марки "шкода Octavia" и "Superb".

При этом "Нафтогаз" продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк "мерседесов". Для этого "Нафтогаз" подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета Министров Украины.

"Газ Украины" закупил автомобили за средства, которые удалось получить у коммерческих компаний-должников по долгам прошлых лет. Компания приобрела автомобили "шкода", собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрение корпоративного управления, деполитизация цены на газ и новый прозрачный конкурс в наблюдательный совет, - Коболев о первоочередных шагах "Нафтогаза"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Справедливо было "Нафтогазу" закупить порошенковские "Богданы", на которых ездит вся остальная страна, и осуществлять развозку своего персонала на них.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Велики им! Пускай нефтепродукты экономят. Не без их стараний они весьма недешевые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех, сажать 100 коррупционная шоколадная прокладка для воровства бабла в панамские офшоры.

Но это потом, как сядет, Кучма и Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
59 мерседесів, це ж як потрібно любити Україну, щоб так ні в чому собі не відмовляти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они что-то знают. Походу арбитраж с Газпромом проигран.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
преимущество в покупке имеют работники "нафтогаза"- халява за счет народа,с которого тарифами лупят три шкуры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А всё так хорошо начиналось сегодня... Голый Черновецкий, в первой же утренней новости УКРНЕТа... показалось, что всё так и пойдет, с юморком. Ан- нет! Теперь вот эти "мерсюки". Ладно... Не стану вникать в том, что это такое... позитив, чи наоборот. Посмотрим, что будет завтра утром... В разделе "Главное", на УКРНЕТе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чиновники будут ездить на, бмв,иаааа!!! :"Нафтогаз" сокращает автопарк и продает все "мерседесы". Чиновники будут ездить на "шкодах" и "фольксвагенах" - Цензор.НЕТ 1694Пэтя, не? :"Нафтогаз" сокращает автопарк и продает все "мерседесы". Чиновники будут ездить на "шкодах" и "фольксвагенах" - Цензор.НЕТ 7751рашен, гаваришь?,дай укусить!!! Гы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки шо, називати їх " шкодніками" будемо???
Шкідники-шкодніки...
Вобля...😨
 показать весь комментарий
Ответить
 
59 мерседесов и милионные зарплаты у пожизненно убыточного предприятия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю, что 59 сотрудников компании, теперь будут иметь личные мерсы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаете, те сотрудники, которые этими мерседесами пользуются, не имеют авто которое как минимум, не хуже служебного?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто в это поверит, ведь их совсем недавно закупили, на денежки от повышения тарифов на газ и отопление.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уценят до 1 000 баксов или гришек и сами же этих "Меринов" и купят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самі собі коханим за копійки продають а ви тут губки розкатали!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а продают сами себе и родичам..по цене "баклажанов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
не совсем понятно Мерседесы старые помеяют на новые ФВ?или всётаки сократят автопарк?сократят только 18 автомобилей А не проще просто продать 18 и ездить на уже купленных мерседесах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
несчастье то какое - как же они на "спербах" ездить будут??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
нафтагаз это компания или госпредприятие? Если компания то это их право что покупать,если госпредприятие то это налоги Украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вертолеты у них там вроде бы еще были, с ними как?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нафтогаз" сокращает автопарк и продает все "мерседесы". Чиновники будут ездить на "шкодах" и "фольксвагенах"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти