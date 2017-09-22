 "Нафтогаз" сокращает автопарк и продает все "мерседесы". Чиновники будут ездить на "шкодах" и "фольксвагенах"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании.
В информации отмечается: "НАК "Нафтогаз Украины" арендует в ГК "Газ Украины" 5 автомобилей "фольксваген", 37 автомобилей марки "шкода Octavia" и "Superb".
При этом "Нафтогаз" продаст 59 из 62 автомобилей, которые сейчас принадлежат компании, в том числе автопарк "мерседесов". Для этого "Нафтогаз" подал документы и ожидает необходимые согласования Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции и Кабинета Министров Украины.
"Газ Украины" закупил автомобили за средства, которые удалось получить у коммерческих компаний-должников по долгам прошлых лет. Компания приобрела автомобили "шкода", собранные в Закарпатской области, у официального дилера производителя.
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Но это потом, как сядет, Кучма и Порошенко.
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Шкідники-шкодніки...
Вобля...😨
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