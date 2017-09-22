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 Политика Украины
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Все про:жилье (629) инвалиды (320) Минобороны (5374) Министерство социальной политики (511)

 Квартира для героя Пономарева: военнослужащие, получивших инвалидность в АТО, обеспечиваются жильем по линии Минсоцполитики, а не Миноброны, - Тарасова

пономарев

В Украине уже третий год Министерством социальной политики реализовывается программа по обеспечению жильем инвалидов войны 1-2 группы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила Начальник управления в делах ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики Тарасова Александра Станиславовна, комментируя ситуацию с бойцом разведвзвода 79-й бригады Александром Пономаревым.

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"Он ожидает жилье от Министерства обороны. Я общалось с семьей еще в начале года и доказывала, что они могут получить жилье и сейчас финансируется программа обеспечения жильем инвалидов 1-2 группы от Министерства социальной политики и рекомендовала им стать квартирный учет по месту регистрации", - сообщила Тарасова.

"Но сейчас сложилась такая ситуация, что Министерство обороны не обеспечивает инвалидов, они обеспечивают только военнослужащих, которые служат. И они как я поняла не будут обеспечивать Александра. Поэтому я надеюсь, что мы успеем до конца года поставить на квартирный учет у Хмельницком Александра и, чтобы он получил компенсацию на покупку жилья", - отметила Начальник управления в делах ветеранов и участников АТО.

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"Уже третий год у нас (Министерство социальной политики - Ред.) программа по обеспечению. Мы обеспечиваем 100% всех, кто обращается, но Александр не обращался. Он ожидал жилье от Минобороны. Необходимо, чтобы Министерство обороны сопровождало и направляло в Министерство социальной политики (ветеранов и участников АТО - Ред.). Если инвалид, который получил инвалидность, ранение в АТО, чтобы его (Министерство обороны) направляло к нам. Мы не всех видим, пока люди не обратились к нам, мы не можем с ними работать. Лично я общалась с семьей Пономаревых, но сейчас уже пошел девятый месяц - ситуация не изменилась, а необходимо, чтобы ему помогли сейчас с постановкой на квартучет и мы будет обеспечивать", - резюмировала Тарасова.

Ранее "Цензор.НЕТ" писал о бойце разведвзвода 79-й бригады Александре Пономареве, который получил тяжелое ранение в зоне АТО, выполняя боевое задание 1 июля 2014 года. Уже несколько лет с супругой и дочкой он скитается по съемным квартирам Хмельницкого - отсюда родом Сашина жена Елена, хотя бойцу положена квартира в Николаеве.
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Как же все долго делается и решается, думала, что уже дали жилье, а нет. Нашлись бы неравнодушные и небедные люди, чтобы помочь Герою. А может и народ бы собрал, пусть бы выставили счет.
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никто из богатых гаунюкоф прославиться Добрым человеком не желает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКвартира для героя Пономарева: военнослужащие, получивших инвалидность в АТО, обеспечиваются жильем по линии Минсоцполитики, а не Миноброны, - Тарасова
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