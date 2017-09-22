Украина разочарована решением президента Румынии отменить визит, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование решением президента Румынии Клауса Йоханниса отменить свой визит в Украину из-за несогласия с принятым ранее украинским парламентом закона "Об образовании"
"Мы разочарованы тем, что румынская сторона не хочет, чтобы лидеры имели диалог", - сказала она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании"
Ранее румынский парламент принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".
Глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября заверил Румынию, что образовательный закон поможет меньшинствам самореализоваться.
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Такие друзья нам и даром не нать.
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Пусть наш Харант пригласит в Киев Х√йла!!!
Вот это было бы нечто...
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Скоро Пинхуса и Ко,будут посылать отовсюду.
Зачем эта банда такое творит?
Есть догадка,но я её никому не скажу.
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В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
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я вижу что ты овладел искусством копирования и можешь копировать нормы Конституции, однако, копировать и понимать их - это разные вещи...
PS быстро оглянись! и ты увидиш, что у тебя за спиной стоит Порошенко!
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Твоё слово будет на ГейПараде...
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Жодноі української школи в Руминії немає, не розумію чому ми повинні фінансувати іхні школи в Україні ?
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- За счет украинского налогоплательщика? Пусть уж диаспора побеспокоиться.
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