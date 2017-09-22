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 Политика Украины
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Все про:МИД (4308) Румыния (519)

 Украина разочарована решением президента Румынии отменить визит, - МИД

мид

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование решением президента Румынии Клауса Йоханниса отменить свой визит в Украину из-за несогласия с принятым ранее украинским парламентом закона "Об образовании"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил предстaвитель МИД Украины в комментарии AFP.

Представительница украинского министерства подтвердила, что визит К.Йоханниса, который должен был состояться в октябре, был отменен.

"Мы разочарованы тем, что румынская сторона не хочет, чтобы лидеры имели диалог", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании"

Ранее румынский парламент принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

Глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября заверил Румынию, что образовательный закон поможет меньшинствам самореализоваться.




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Надо срочно менять власть в Украине,пока они не уничтожили Украину окончательно !!!
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Граница ? То какая граница,которую Михо перешёл или та которую переходят оккупанты тыщами ?
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А причём тут Украина?Это циган не хочет,что бы украинцы разговаривали на украинском.Ну и пусть себе обижается у себя в своей цигании.
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"цыган" не хочет, чтоб на украинском разговаривали украинские румыны
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нужно срочно вводить административную ответственность за оголтелый популизм и за зрадо/истерию... гривен так по 850 за каждый зрадный и популистский пост, и тогда ты Олежка, будеш как медведь лапу сосать, при чем круглый год...
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та нэ обманюйтэ сэбэ - мацу мамалыгой нэ заминыш ))
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А румыны уперлись... Всё, наверное, несколько серьезней, чем нам преподносят. Ну, ладно. Думается, скоро узнаем...
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"Сер"йозніше" тому, що ми, врешті сер"йозно почали захищати свої національні інтереси, святині і цінності. Серед яких на першому місці у кождої Нації - її мова і її держава. Це святе і недоторканне, це наше право і наша відповідальність, це наша земля. Кому не подобається - пішли нах.
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Объявить его персоной нон грата и разорвать дипломатические отношения.
Такие друзья нам и даром не нать.
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Та ну их, этих румынов...
Пусть наш Харант пригласит в Киев Х√йла!!!
Вот это было бы нечто...
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Насрать на того румына . У него дальновидные планы , на наши территории , можете не сомневаться . Нехай сходит в жопу , два раза .
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Кстати венгры тоже неровно дышат к нашей земельке ... Пиздить их надо , хлопцы .
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"Джевелины"больше не нужны!
Скоро Пинхуса и Ко,будут посылать отовсюду.
Зачем эта банда такое творит?
Есть догадка,но я её никому не скажу.
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Украинская диаспора не угрожает Румынии в силу разных мест проживания и малочисленности. А вот румынская диаспора угрожает Украине из-за отсутствия желания учить украинский. Поэтому закон правильный и демарш Румынии не пройдет.
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та вони на рідній мові не пишуть і не читають.....про що тут ще можна говорити
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Западные партнеры петины показали свою сущность.
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а нам так не вистачало ще одного цигана для рівної кількості
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Это только начало разочерований,Поросенко теперь будет послан всеми кому не лень,оно не выездное и нерукоподаваемое как Овощ.
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ну и?там еще про развитие языков нацменшинств есть указания
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А кто мешает?Хватит тут устраивать"румынскиймир".Заебали уже..Кто вас за языки держит,мычите на каком хотите.
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Ну ты на кацапском мычишь,почему нельзя на румынском?
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Я мычу тебе в ответ - на твоём Языке,что бв до тебя быстрее дошло.
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Нулевой,ты мычишь,потому как других мычалок не знаешь.
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Удивило то ,что ты кацапэ про писи и попы забыл упамянуть.Это уже радует...Но диагноз тот же.
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Нулевой,ты мне ничего нового рассказать не сможешь,все это я слышу от твоего бригадира из Минстець уже четыре года.
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В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
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а складається таке враження, що за конституцію румунії
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ты бы сходил к психологу (не психиатру).. я не хочу тебя задеть или обидеть... просто у тебя эмоциональная фиксация на Порошенко и тебе кажется, что он тебя постоянно преследует.. это лечится
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Нарушать Конституцию нельзя никому,то что там записано,это главный закон Государства.Кушай шоколад,болезный.
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скажи мне, кто ты по образованию?
я вижу что ты овладел искусством копирования и можешь копировать нормы Конституции, однако, копировать и понимать их - это разные вещи...
PS быстро оглянись! и ты увидиш, что у тебя за спиной стоит Порошенко!
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Ты против Конституции Украины?Барыга сейчас в Канаде гастролирует с номером "Чечетка на костях Украинцев" в разговорном жанре.
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він в мене в друзях і хочу до кінця зрозуміти його позицію
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новость о порохе в канаде только что появилась)
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имели врага на востоке, теперь ищем врагов на западе...у власти - кучка олигофренов-барыг, круглых нулей в экономике и политике...зато как они красиво пилят наши деньги

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Тебе слова не давали!
Твоё слово будет на ГейПараде...
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запланированное разочарование украинской власти ,для зачарования мацковского куйла
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Барыга сын Румынскоподданого послан Румыном))Прикольно))
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Руминяки не можуть зрозуміти , що лозунг ;,, Трояска Романія маре" актуальний для румин , які проживають на своїй території , а не в Україні!
Жодноі української школи в Руминії немає, не розумію чому ми повинні фінансувати іхні школи в Україні ?
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Англичан в Украине нет вовсе,почему Украинцы должны изучать английский язык?
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Еще одна нулевка,интеллектом блещет))
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Треба жорстко відстоювати свої позиції, незважаючи на думку таких "друзів", як Румунія та подібних їй.
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Почему иностранцев так волнует наш закон о языке образования?Да,у нас есть этнические венгры и румыны.Но и в этих странах есть этнические украинцы.Но образование ВО ВСЕХ государственных школах-на государственном языке.Почему Украина обязана делать для них исключение?..Достаточно того,что есть центра культур этих народов в украине.Там они на своём языке делают все программы,общаются..Не стОит Украине прогибаться под этих каликов ЕС.Нужно ценить своё национальное достоинство как и те страны,а не отдавать украину для выполнения полового коврика для входа в ЕС
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Потому что у нас есть Конституция,которую надо соблюдать.
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В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

- За счет украинского налогоплательщика? Пусть уж диаспора побеспокоиться.
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Таке враження що робота потужно рухається в напрямку , аби існував московський ЯЗИК. Заінтересовані і одні і інші. Мутняк у чистій воді наводять , аби тормозити розвиток української МОВИ, культури. Мін культ соплі жує і чекає що воно якось буде і торопити непотрібно. Ви би укр.чинуші вчились у своїх сусідів ЯК вони відстоюють свою культуру , мову і різну хрєнь. Таки подивишся воно таке худе , мале , соплі бігуть, а з дитинства турок, поляк,молдаван, циган і попробуй скажи йому що воно грузин ....зразу ж в пику і получиш, або наведе порчу. Удачі "рєформаторам "з укр.мінкульта і з київських пагорбів. Довго соплі жуєте.Глядіть необпісяйтесь від напруги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина разочарована решением президента Румынии отменить визит, - МИД
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