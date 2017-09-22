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 Политика Украины, За рубежом
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 Приговор журналисту Семене - нарушение свободы выражения мнений, - ЕС

семена

В Европейском союзе приговор крымскому журналисту Николаю Семене считают явным нарушением свободы выражения мнения и свободы СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Семена был осужден за его журналистскую работу по статье о "публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России". Эта статья используется российскими властями в отношении тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении пресс-секретаря главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Коциянчич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередное позорное наступление кремлевского оккупационного режима на свободу, - МИД Украины о приговоре крымскому журналисту Семене

В ЕС надеются, что обвинения против Семены будут сняты.

Напоминаем, в пятницу, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Семена обвинялся оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Также читайте: Журналист Семена в крымском суде: "Участие в дискуссии и поиск истины - не преступление"

В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.
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нарушение свободы выражения мнений - сука, і таке є
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Что от этих импотентов европейских,должна ждать Украина в случае войны полномаштабной.Ответ ,ничего.Петя, будапетшский меморандум нарушен,его никто не выполняет.
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Удивительного в том, что россия территория с отсутствием всех свобод нет.
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Это ничего не стоит, учитывая крашенную землю, предприятия и отсутствие гражданских свобод.
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Странное мнение ЕС, а как же российские деньги?
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это конечно очень интересные новости..но а что например с вчера тут подемонстрированным видеообращением к Apple по поводу того что в их рекламном ролике прозвучало слово, выражение "киборг" в другом контексте т.е. не "украинские киборги" и без ссылки на авторов ролика или кого там кто отвечает за это, когда суд, а , и есть ли уже официальное сообщение пресс-службы Apple по поводу этого инцидента?
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Двойные стандарты у ЕС. Почему за отрицание Холокоста там сажают? Это не нападение на свободу слова и выражения?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор журналисту Семене - нарушение свободы выражения мнений, - ЕС
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