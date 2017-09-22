 Приговор журналисту Семене - нарушение свободы выражения мнений, - ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Семена был осужден за его журналистскую работу по статье о "публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России". Эта статья используется российскими властями в отношении тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении пресс-секретаря главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Коциянчич.
В ЕС надеются, что обвинения против Семены будут сняты.
Напоминаем, в пятницу, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Семена обвинялся оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.
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