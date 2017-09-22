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 Минобороны рапортует о тысячах скоб для укреплений, а на запросы бойцов на приходит ответ "скобы нет", - волонтер Мысягин

окоп

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о несоответствии заявлений Минобороны о достаточном количестве железных скоб для оборудования позиций, тогда как в реальности бойцы не получают этот нужную на передовой вещь потому что "скобы нет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Это какой-то сюр. В зону АТО сегодня приезжал с проверкой генеральный прокурор Украины вместе с главным военным прокурором.

После этого Минобороны заявило, что на складах в зоне АТО находится 5000 шт металлической скобы для постройки и укрепления блиндажей и еще более 17,5 тыс. - в резерве.

А с разных мест, и в том числе со Светлодарской дуги звонят военные, и просят скобу.

Подразделения 53-й бригады, каждый четверг-пятницу пишут заявки на получения металлической скобы через инженерную службу, а приходит ответ, что скобы нет.

Даже сами ездили на склады в Краматорск и Северодонецк откуда обычно получали материалы для постройки укреплений - скобы там нет.

Где она лежит в зоне АТО как заявляют Минобороны, на каких складах - совсем непонятно. Бег по кругу. На сегодняшний день скобы на передовой нет и ее никто не получил!"

Также читайте: Бойцам 22-го батальона, обратившимся за помощью к волонтерам, угрожают и объявляют выговора, - волонтер Мысягин
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А по другому не бывает там где у власти сплошь ворьё !
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Такое ощущение, что главнокомандующий - до сих пор Янукович...
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как и рада
.Нардепи встановили новий антирекорд: в п'ятницю Раду відвідало 30 парламентаріїв

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война!!!у народа....
у них нет,а у кого и закончилась с преобретением мандата.
.
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Видимо списывают бабло на воздух. Все, кто под порохом - ничем от него не отличаются. Барыжная власть
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Кто-то и шо-то понял??? Я- в отказе. Это- уже третья сторона высказывается. У всех трех- никакого совпадения вариантов. Одно понятно- кто-то звиздит. И мне кажется, что это не Луценко...
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твари бесчеловечные ,своих мажоров в раде спрятали и заграницей .
ублюдки , пришедшие к корыту ,за счёт невинно убитых героев Майдана
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Так это срез всей нынешней власти. Говорить одно, а на деле иметь совсем другое.
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А чему удивляетесь совок был есть и будет пока не поменяете всех! Хенералов ничего не будет их даже менять надо просто потому что они учились в одних вышах с россиянами!
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..Шо ..мовчать соєві ? .....А ось ....*дурачка включити * чи 8*окемони * !!!.. ..
..
....
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Да я и в живую спрашиваю, кроме одной женщины, никто не ответил. Стесняются признаться в содеянном. Да и хрен с ним, с признанием, главное чтобы выводы сделали.
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Четвертый год войны - слов нет, есть, правда, но только не те... На нацгвардию, генпрокуратуру, СБУ, полицию есть все, на ЗСУ - как получится...
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Аггга, скрепы...бля...скобы возили везде за Югиком и ОНО пересчитывало одни и теже???
😁😁😁
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а МО , знает что такое скобы?.. закажите еще миксер на кухню, они вам припрут десяти кубового
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скоби нам волонтери привозили, весь час їх не вистачало - і тепер немає, бо хлопці гинуть
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Ти хоч сам зрозумів, що ляпнув? Чи ти мову тільки через Гугл- перекладач розумієш?
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Наверна скобы комуто пррродали как скрепы....😎
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Мне отчего-то кажется, что скоро-скоро мы об этом ещё услышим. И громко! Меня на это утверждение- сегодняшний пожар наталкивает, на складе боеприпасов, под Мариуполем.
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)))) херасе, хто то степлер под скобы забабахал !!!
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нашему мо брехать, как с горы катиться... бардак на 4-ом году войны...и что на этот раз, Карл? а скобы, простые скобы...а всего-то маленькая веб-камера на этом гребаном складе, как на пляжах крыма ...а покажите скобы, бля,... а вот они в углу...
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просто распределением и перепродажей скоб занимается бпп шуфрич бойко или януковищ олександр жити по новаму и удивати вышиванки.ахаха!
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Кому я верю: волонтёрам или чиновникам МО...
Конечно же волонтерам...
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навчилися брехати у порошенко та тепер брешуть всіїю своїю злодійською кодлою.
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а про нехватку металлобрухту на заводах наших вяликих бюджетопополнителей слышали?
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Армия благодаря только патриотам ,которые после майдана туда пошли изменилась.Верхуху ,она осталась полностью парашенская.Не дай бог война,благодаря им ,мы проиграем.Эти полторушки ,галиматеи,прослужили в парашенской армии.Они уже по другому мне могут.У них дачи,дети ,внуки,все остальное второстепенно.
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Деньги уплачены, а скоб нет.
Чудо? Или пора начинать расстреливать?
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Ничего удивительного, при наших-то патриотах у власти. Сплошь патриоты: кто Панамы, кто России. Правда, патриотов Украины там не видать.
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...мін. оборони,такий самий ворог для України як мордор...чотири роки війни,та волонтери і досі сбирають гроші для бійців...де той мікімаус,полторак,де уся та пи@дота...? вони з передка не мають права вилазити...хенерали грёбані... - ось де наші податки зникають...
Минобороны рапортует о тысячах скоб для укреплений, а на запросы бойцов на приходит ответ "скобы нет", - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 3346
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Надо у США попросить вместо "Джавелинов". Без нанотехнологий скобу не осилить.
Минобороны рапортует о тысячах скоб для укреплений, а на запросы бойцов на приходит ответ "скобы нет", - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 6644
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При советском союзе Матиос пешком под стол ходил, а не исполнял обязанности прокурора Украины.
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то то я смотрю, чем меньше "скоб" на фронте, тем больше живот у полторака...
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Есть основание подозревать гибридную власть , генералитет, тыловых крыс в Саботаже АТО.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны рапортует о тысячах скоб для укреплений, а на запросы бойцов на приходит ответ "скобы нет", - волонтер Мысягин
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