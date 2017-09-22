 Минобороны рапортует о тысячах скоб для укреплений, а на запросы бойцов на приходит ответ "скобы нет", - волонтер Мысягин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Это какой-то сюр. В зону АТО сегодня приезжал с проверкой генеральный прокурор Украины вместе с главным военным прокурором.
После этого Минобороны заявило, что на складах в зоне АТО находится 5000 шт металлической скобы для постройки и укрепления блиндажей и еще более 17,5 тыс. - в резерве.
А с разных мест, и в том числе со Светлодарской дуги звонят военные, и просят скобу.
Подразделения 53-й бригады, каждый четверг-пятницу пишут заявки на получения металлической скобы через инженерную службу, а приходит ответ, что скобы нет.
Даже сами ездили на склады в Краматорск и Северодонецк откуда обычно получали материалы для постройки укреплений - скобы там нет.
Где она лежит в зоне АТО как заявляют Минобороны, на каких складах - совсем непонятно. Бег по кругу. На сегодняшний день скобы на передовой нет и ее никто не получил!"
2551 58
Материалы по теме: Волонтеры для армии
Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут. ФОТО(117)
Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника, - Мысягин. ФОТО(78)
"Проект по артиллерии 53-й бригады закрыт. Арта стала на порядок более современней, злее, точней и агрессивней", - волонтер Мысягин. ФОТОрепортаж(19)
Медики спасают раздробленную ногу раненному в АТО бойцу 81 ОАЕМБр - необходима финансовая помощь. ФОТО(11)
В чем заключается антитеррористическая ситуация, которой пошел уже четвертый год?(0)
Жена одного из Героев Небесной Сотни половину полученной за погибшего мужа компенсации передала на помощь армии, - волонтерский фонд "Вернись живым"(14)
"Матрица технологий" ищет землю под обустройство Центра беспилотной авиации: будем строить аэродром, лаборатории, сборочные корпуса, ангары, - волонтер Касьянов(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.Нардепи встановили новий антирекорд: в п'ятницю Раду відвідало 30 парламентаріїв
Ответить
Ответить
у них нет,а у кого и закончилась с преобретением мандата.
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ублюдки , пришедшие к корыту ,за счёт невинно убитых героев Майдана
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..
....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
😁😁😁
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Конечно же волонтерам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чудо? Или пора начинать расстреливать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить