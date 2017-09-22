 Гройсман поручил Омеляну рассмотреть возможное ограничение полетов из ЕС в Днепр, Харьков и Запорожье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правительственный портал".
Такое поручение было передано министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.
Мининфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.
Вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поставлен EASA из-за близости указанных аэропортов в зону боевых действий на Донбассе.
Власти Харькова просили правительство не допустить запрета перелетов.
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Зауваження редактору !
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Подробнее: http://infoline.ua/economics/svyaz-transport/Zhakrytoe-nebo--Polovinu-Ukrainy-mogut-lishit-aviasoobscheniya_245812.html
Ну вот как-то такие гниды..............
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Омелян - в связи стемчто ПВО осталось тока над царским селом, это невозможно.
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https://youtu.be/n20mcW6p_Cc
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5 год ·
Схоже на те, що невдовзі Радбез ООН буде вирішувати долю миротворців на Донбасі. З огляду на це, в мене питання:"Якого біса в Раді Безпеки робить Росія?""...введення миротворчих сил ООН", - слухаю сьогодні розмову Порошенка з американською ведучою. - "Ми повинні це зробити через згоду п'яти постійних членів Ради Безпеки. Включно з Росією""Включно з Росією..."Зараз якраз та сама зручна нагода, аби згадати алгоритм узурпації Росією місця в Раді Безпеки.Насправді Росія ніколи не була правонаступницею СРСР. Щоби успадкувати права будь-якого союзу, федерації або конфедерації, треба отримати згоду на це всіх учасників державного утворення. Якщо хтось не згоден, правонаступника немає. Це працює, як, до речі, й право вето в Радбезі, яке регулярно застосовує Росія. Та чи не засиділася вона там? В статті 23-ій (пункт 1) Статуту ООН перелічені постійні члени Ради Безпеки. Російської Федерації там немає. І дехто буде здивований, дізнавшись, що там й досі вказаний ... Союз Радянських Соціалістичних Республік.Можете переконатися. Устав ООН відкритий документ. "Китайська Республика, Франція, Союз Радянських Соціалистичних Республік, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки", - й дотепер написано там.Ніякої Росії."Звідки ж вона там з'явилася?" - питається.Наприкінці 91-го Росія взяла на себе борги неіснуючого СРСР. В обмін на відмову від зарубіжних активів збоку решти "республік-сестер". Це обмін зобов'язаннями, а не правонаступництво.А 24 грудня 1991 року тодішній Президент РФ Борис Єльцин направив Генсекові ООН листа, в якому повдомив, що членство Радянського Союзу в ООН та в його Раді Безпеки буде продовжено Російською Федерацією. За умови згоди одинадцяти країн-членів СНД. Трюк полягає в тому, що Російська Федерація займає місце СРСР лише... тимчасово. Поки колишні республіки Союзу не отримають свої власні представництва в ООН. Саме так було зафіксовано в Алма-Атинській декларації (21 грудня 1991 року), яка узаконила кінець СРСР.Тимчасово... І на основі одного єльцинського листа.А що, як бодай одна з одинадцяти країн, які підписали Алма-Атинську декларацію, поставить питання щодо припинення цього тимчасового представництва? А що, як це буде не одна країна? Думаю, знайдуться бажаючі. Україна, Молдова, Азербайджан...Може, вийшов час Росії користуватися правом вето, яке їй не належить? Мені цікава думка вітчизняного МЗС...
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Це дуже схоже на київських нинішніх верховних корупціонерів. Точно так вони діяли і по інших питаннях (по пенсійному віку, по пенсійному стажу, по тарифній політиці і т. п.), "списуючи" це то на міфічні вимоги Євросоюзу, то МВФу...
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