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 Экономика, Происшествия
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Все про:Днепр_город (2874) Запорожье (1605) Харьков (4425) Гройсман (3433) авиасообщение (351) Омелян (346)

 Гройсман поручил Омеляну рассмотреть возможное ограничение полетов из ЕС в Днепр, Харьков и Запорожье

лоукост ryanair авиасообщение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов из территории Евросоюза в Харьков, Днепр и Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правительственный портал".

Такое поручение было передано министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Мининфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.

Вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поставлен ​​EASA из-за близости указанных аэропортов в зону боевых действий на Донбассе.

Власти Харькова просили правительство не допустить запрета перелетов.

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Зауваження редактору !
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Если вчитаться, трижды- то нормально. У меня получилось вникнуть.
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тут головне, що Омелян також хоча б з третього разу зрозумів
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Автора заголовку зрозумів? А на біса це йому треба?
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ага хУЙЛО твоэ, ебалдон саса клест на пузе.
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Аггга, насилу вкурив..... Грося такий абразованний та вумний-хрін зрозумієш з першого разу, аж стрррррашно....😯
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Нічого особистого- просто бізнес. Такі заголовки збільшують число кліків і роблять дорожчою рекламу на сайті. Не знали?
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На фиг такой министр, который без напоминания двоечника-заочника этого сам не догадался бы сделать
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та то они так нас паровозами на воздушной подушке лякають...
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Нормально? Поздравляю днепрян, харьковчан, запорожцев... Это ж какая гнида это придумала??? У меня пока тока эмоции, без комментариев.
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Вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты "Харьков", "Днепр" и "Запорожье" был поставлен ​​EASA из-за близости указанных аэропортов в зону боевых действий на Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n456483
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Угу. Я умею читать. А шо ш ранее такой вопрос не ставился??? А тут- интересное совпадение: одна гнида(или-две) собрались в суд в Лозанне, указать, что Мариуполь- опасный, для футбола. После этого- события развиваются стремительно. Футбол- уже считаем- уничтожен. Сегодня- тренерский штаб ФК Мариуполь, в полном составе- свалил, из города. Теперь- вот это... Как хотите, но я- увязываю...
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есть нормативы уефа для проведения матчей под эгидой уефа...чемпионат проводится под эгидой ффу и хотя она входит в уефа, вопрос, должны ли быть нормативы уефа основой для действий ффу, или у последней есть свобода действий, в соревнованиях, которая она проводит?в этом должны разобраться юристы...а вот новости про ограничение полетов в города, находящиеся относительно далеко от линии фронта мне тоже не очень понятны, т.к никаких предпосылок для опасности полетов там нет
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Ну, пожалуй, не буду продавать свой полуавтомат. От власти, один хрен, ничего не дождешься. Если все же полезут, буду мочить москвошваль имеющимися подручными средствами. Кстати, сегодня в 6:10 - 6:15 видел два параллельных реактивных шлейфа на востоке в районе Новоазовска (ну, где-то так??) от двух немалых по размерам самолетов (видно было в Х10). К чему бы это?
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Шлейфы были очень хорошо видны невооруженным глазом.
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EASA и вероятно постаралась агентура Ху.ла в подкупе еврочиновника!
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Поводом стал проект бюллетеня Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), поступивший в украинскую Госавиаслужбу (ГАС). Документом предлагается ввести ограничения на авиационное движение в восточной части Украины.
Подробнее: http://infoline.ua/economics/svyaz-transport/Zhakrytoe-nebo--Polovinu-Ukrainy-mogut-lishit-aviasoobscheniya_245812.html

Ну вот как-то такие гниды..............
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нет, не гниды. просто знают намного больше, чем готовы рассказать всем остальным.
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Последнюю инфраструктуру положат.Регионы ,которые экономически развиты,дают ввп Украины,должны остаться без аэропортов.Гнося дерзай.Это какой то зв..ц.
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Один базіка доручив іншому базікі, базікати далі самому.
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Гройсман поручил Омеляну рассмотреть возможное ограничение полетов из ЕС в Днепр, Харьков и Запорожье

Омелян - в связи стемчто ПВО осталось тока над царским селом, это невозможно.
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Что за бред, из-за параноидального страха перед "близостью" линии фронта (подумаешь всего- то сотня км), нам предлагают уничтожить три аэропорта? Если кацапы захотят сбивать самолеты в нашем воздушном пространстве, то тогда нужно ограничивать полеты и в Киев, там до границы примерно такое же расстояние.
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Ещё ближе от Харькова кацапская граница - 40 км всего.
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А как на эту гройсмановскую коррупционную хрень смотрит АМКУ???
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Andriy Tsaplienko
5 год ·


Схоже на те, що невдовзі Радбез ООН буде вирішувати долю миротворців на Донбасі. З огляду на це, в мене питання:"Якого біса в Раді Безпеки робить Росія?""...введення миротворчих сил ООН", - слухаю сьогодні розмову Порошенка з американською ведучою. - "Ми повинні це зробити через згоду п'яти постійних членів Ради Безпеки. Включно з Росією""Включно з Росією..."Зараз якраз та сама зручна нагода, аби згадати алгоритм узурпації Росією місця в Раді Безпеки.Насправді Росія ніколи не була правонаступницею СРСР. Щоби успадкувати права будь-якого союзу, федерації або конфедерації, треба отримати згоду на це всіх учасників державного утворення. Якщо хтось не згоден, правонаступника немає. Це працює, як, до речі, й право вето в Радбезі, яке регулярно застосовує Росія. Та чи не засиділася вона там? В статті 23-ій (пункт 1) Статуту ООН перелічені постійні члени Ради Безпеки. Російської Федерації там немає. І дехто буде здивований, дізнавшись, що там й досі вказаний ... Союз Радянських Соціалістичних Республік.Можете переконатися. Устав ООН відкритий документ. "Китайська Республика, Франція, Союз Радянських Соціалистичних Республік, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки", - й дотепер написано там.Ніякої Росії."Звідки ж вона там з'явилася?" - питається.Наприкінці 91-го Росія взяла на себе борги неіснуючого СРСР. В обмін на відмову від зарубіжних активів збоку решти "республік-сестер". Це обмін зобов'язаннями, а не правонаступництво.А 24 грудня 1991 року тодішній Президент РФ Борис Єльцин направив Генсекові ООН листа, в якому повдомив, що членство Радянського Союзу в ООН та в його Раді Безпеки буде продовжено Російською Федерацією. За умови згоди одинадцяти країн-членів СНД. Трюк полягає в тому, що Російська Федерація займає місце СРСР лише... тимчасово. Поки колишні республіки Союзу не отримають свої власні представництва в ООН. Саме так було зафіксовано в Алма-Атинській декларації (21 грудня 1991 року), яка узаконила кінець СРСР.Тимчасово... І на основі одного єльцинського листа.А що, як бодай одна з одинадцяти країн, які підписали Алма-Атинську декларацію, поставить питання щодо припинення цього тимчасового представництва? А що, як це буде не одна країна? Думаю, знайдуться бажаючі. Україна, Молдова, Азербайджан...Може, вийшов час Росії користуватися правом вето, яке їй не належить? Мені цікава думка вітчизняного МЗС...
Гройсман поручил Омеляну рассмотреть возможное ограничение полетов из ЕС в Днепр, Харьков и Запорожье - Цензор.НЕТ 4774
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а вот это уже интересно...вопрос только, как другие члены совбеза будут использовать эту инфу
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а Вова вообще знает на чем чумаки за солью ездили? Почему бы не внедрить под видом реформ. Или это прерогатива Великого имплементатора?
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ага, и границу по Днепру проведите. дебилы
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Нардеп-алкаш Мосийчук из стайни продажных вил Ляшка на ЗИКе.Выбирали? Кушайте на здоровье.
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ахаха такие же дыбилы и прахфессианалы как приовоще
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Дуже можливо, що просто у Києві вирішили "віджати" останні пасажиропотоки на "Бориспіль"! А не вимогами чи листом з EASA.
Це дуже схоже на київських нинішніх верховних корупціонерів. Точно так вони діяли і по інших питаннях (по пенсійному віку, по пенсійному стажу, по тарифній політиці і т. п.), "списуючи" це то на міфічні вимоги Євросоюзу, то МВФу...
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Емеля, должен зону боевые действия отодвинуть к поребрику
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Орда прикупила лоббистов на новую тему....Это им выгодно в свете скандала со сбитым Боингом...дескать ,там "неразбериха",а мы не при делах. Жаль,что эуропейцы ведутся на очевидную провокацию. Деньги решают многое.
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Ростов тоже возле зоны АТО. Почему его не блокируют?
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