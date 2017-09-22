 Премьер Молдовы Филип на Генассамблее ООН потребовал вывести российских военных из Приднестровья

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
В ходе своего выступления премьер отметил, что вывод российских войск из Приднестровья является "законной просьбой". Он обратился к представителям стран-членов ООН выступить в поддержку соответствующей инициативы и потребовал ввести этот вопрос на рассмотрении данной сессии Генассамблеи ООН.
"В соответствии со статьей 11 хартии ООН, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генеральной ассамблеи пункт о выводе иностранных военных с территории Приднестровского региона. Обращаюсь ко всем делегациям государств-членов ООН с просьбой поддержать эту законную просьбу, которая полностью соответствует Хартии ООН и представляет фундаментальный интерес Республики Молдова", - сказал Филип.
Напомним, речь идет о выводе Оперативной группы российских войск из Приднестровья, а не о контингенте российских миротворцев в зоне безопасности на Днестре.
На территории Приднестровского региона расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1500 военнослужащих), а на военных складах хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.
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А у нас на всех ветках власти Додоны.
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Извините за каламбурчик.
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Им дебилам начиная с 1937 года некие кинокартины пытались сказать,что они просто рабы,но рузке это рузке...
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