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Все про:Молдова (886) ООН (2279) Приднестровье (392) Россия (72378)

 Премьер Молдовы Филип на Генассамблее ООН потребовал вывести российских военных из Приднестровья

филип

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, потребовал вывести российский военный контингент из Приднестровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

В ходе своего выступления премьер отметил, что вывод российских войск из Приднестровья является "законной просьбой". Он обратился к представителям стран-членов ООН выступить в поддержку соответствующей инициативы и потребовал ввести этот вопрос на рассмотрении данной сессии Генассамблеи ООН.

"В соответствии со статьей 11 хартии ООН, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генеральной ассамблеи пункт о выводе иностранных военных с территории Приднестровского региона. Обращаюсь ко всем делегациям государств-членов ООН с просьбой поддержать эту законную просьбу, которая полностью соответствует Хартии ООН и представляет фундаментальный интерес Республики Молдова", - сказал Филип.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просим США поддержать резолюцию ООН о выводе войск РФ с территории Молдовы, - премьер Филип

Напомним, речь идет о выводе Оперативной группы российских войск из Приднестровья, а не о контингенте российских миротворцев в зоне безопасности на Днестре.

На территории Приднестровского региона расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1500 военнослужащих), а на военных складах хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

Также читайте: Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон
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Ну, Это место у кремля можно и спиной назвать. Хотя, мне кажется это не спина
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*Лучше позже, чем ни когда !*- не я придумал.
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В Молдове хоть премьер-министр, не подхуйловник как Кондон.
А у нас на всех ветках власти Додоны.
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Она-больная женщина Клава, к всем цепляется...
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За это вето итить их В ЭТО!
Извините за каламбурчик.
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Премьер в Молдове - Человек, а президент - ..андон... при чем расиський
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Москалі у відповідь признають незалежність ПМР - але є одне але, немає спільного кордону в мокселів пмр та з Україною якось невдобно получилося, тому утримувати молдовських орків стає чим раз важче.
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взорвать эти склады, как в Балаклее и кацапам там нечего делать будет
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Іванко. Там снарядів стільки,,,,,, що готувалось для захоплення срср всієї Європи. Не можна цього робити
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а в Новобогданівці можна ж було і декілька разів, так і там
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йшов пятий день ізбієнія смєхдєржави на генасамблеї ООН
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Я знал, что женщины не плохо разбираются в авто транспорте
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почему нет ????? там уже МИР как 25 лет !!!! президент МОЛДОВЫ проросийский , приднестровье тоже проросийское !!!!! логично , МОСКАЛИ, фужь акасэ !!!!
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У кого потребовали? Как потребовали? Кто заставит подчиниться? Приднестровье тоже торгует с Молдовой! Детский сад !
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Что значит детский сад и при чем тут помидория торгует с Молдовой - рашка то каким тут боком?
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требовать может сильный! если есть торговля как на донбассе , что кому то очень выгодно, то никто и ничего делать не будет для изменений ситуации! пустые заявления и требования!
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ФСБ неофит? Где же вас таких имбицилов вербуют? Среди бомжей на площади трех вокзалов?

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Если бы премьер-министр не был бы марионеткой бывших коммунистов-олигархов, я бы ещё поверил в его намерения на заседании ООН, а так это просто херь. Из страны вывели 1 млрд евро, ноль эмоций. Молдовагаз принадлежит Газпрому, ноль эмоций. Строительство газопровода из Румынии до сих пор затягивают, ноль эмоций. 2/3 парламента куплены, ноль эмоций. Люди каждый месяц сваливают из страны, ноль эмоций. Додон базарит что ему вздумается, ноль эмоций, только дешёвый трёп. Его хозяин партии демократов держит три канала в Молдове, в том числе главный русскоязычный Prime (Первый Канал), на котором кремлёвская пропаганда крутит всё что хочет, ноль эмоций. Филипп обычная тупая шестёрка и только молдавские лохи ещё верят в их проевропейский вектор, который на самом деле обычный воровской олигархический план по распилу зарубежных кредитов, распилу бизнеса и уничтожения экономики. Все эти сказки о выводе россиян из Приднестровья Филипп может засунуть себе в сраку, так как его никто не уважает, враги не боятся, а значит такому государственному менеджеру грош копейка. Как решат наверху в партии, так и сделает. Просто скоро выборы в 2018 году и демократы решили якобы показать, шо они пздц всему какие проевропейцы, государственники, и вообще профессионалы прям шо ну его нах. Именно их действия, этих вороватых лохов, привели к тому что совки опять массово требуют социалистов к власти, именно их вина в том, что сейчас президент Хандон. Всё прям как в 1990-ые. Пришла шобла воров к власти, народ надеялся, а когда стали вырубать свет, когда люди стояли в очереди с 8 утра за хлебом из-за дефицита пшеницы, они на всё плюнули и пошли выбрали коммуниста Воронина. Вот сейчас один в один. Власть делает всё, чтобы совки привели в парламент социалистов, и никакие понты типо "Мы требуем вывода российских войск" не спасут этих лохов. Это их последний год у власти.
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А Барыга требовал вывода кацапских войск из Крыма и Донбасса?
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Давно пора убрать этот биомусор из страны!
Им дебилам начиная с 1937 года некие кинокартины пытались сказать,что они просто рабы,но рузке это рузке...


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Прекрасная молдовская многоходовочка, избрать президента, а потом тыкать ему ножом в спину и пониже
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Молдовы Филип на Генассамблее ООН потребовал вывести российских военных из Приднестровья
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