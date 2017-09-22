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 Политика Украины
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Все про:взятка (4556) судья (1915) Холодницкий (382)

 Адвокатом судьи Подберезного оказалась бывшая судья Кировского суда

подберезный

Главу Кировского суда Геннадия Подберезного, которого подозревают в предложении взятки главе антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, защищает адвокат, которая раньше была судьей этого же суда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: История со попыткой дачи мне взятки добавила аргументов для создания антикоррупционного суда, - Холодницкий

Адвокат Лилия Васина в 1994-2002 годах занимала должность судьи Кировкого районного суда Днепропетровска.

Напомним, что адвокат Васина заявила, что глава САП Холодницкий сам спровоцировал судей дать ему взятку.

Как сообщалось ранее, Высший совет правосудия разрешил арестовать председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадия Подберезного, за попытку дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

Напомним, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Обычная практика: накосячил в суде или прокуратуре - ушел оттуда и стал адвокатом...
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Так это групировка банда .В тюрьму их на парашу .А к судьям должны применятся самые жестокие наказания потому как они могут своими днействиями очень навредить .Расстрелять обоих и третью адвокатшу тоже . одна банда .
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А кто ж их посадит??Свои члены судейской ОПГ? Да никогда.. ведь подсудимый обидится и много чего может рассказать.. например - как гроши на Киев собираются и передаются.. и много чего другого !!!
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АТПУСТИТЕ!!! Адвокат сказал же: Холдницкий сам принёс судье $300 000/ Всё !!! БАСТА!!! Дело закрыть и наградить судью !!!!
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А порошенко, грановский и СБУ конечно же ни в чём неувинаваты?
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И так по всей Украине на всех уровнях .Вот поэтому нужно всех судей уволить в один день .и проверить их с начала 1992- го года . откуда имущество , автомобили . .и в тюрьму сразу и бить каждый день по голове кирпичём - корупцию из жирных мозгов выбивать , пока корупция не вылетит из головы вместе с мозгами .
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Самый прикол, что это Холодницкому ПЕРВЫЙ раз принесли за ДВА года!!!
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Будем надеяться что предыдущие заносы являются элементами оперативной разработки.
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Адвокат Лилия Васина в 1994-2002 годах занимала должность судьи Кировкого районного суда Днепропетровска. Источник: https://censor.net.ua/n456481

Похоже что Васина типичный РЕШАЛА. Хотелось бы посмотреть биографию и резюме Васиной . Героя в студию.
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Пррредлагаю усех-усех помиловать...
Но сначала повесить или расстрелять...
А че, гуммано...
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Если адвокат ,а тем более бывший судья не понимает того что его бездоказательные обвинения ,тянут и его вагончиком за наклеп (наговор) заведомую ложь,как я понимаю ,у нее никаких доказательств (ауди или видеозаписи,а тем более свидетелей) нет ,следовательно попытка оболгать .Может она ответить вместе со своими подельниками и даже разделить с ними срок отсидки на зоне.
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В Украине осуждения за дачу ложных показаний еще более редкий случай, чем за дачу взятки... У нас ведь не США, где солгавший под присягой в суде (а все другие показания типа протоколов допросов в полиции там не котируются) стопроцентно получает тюремный срок без всяких там отсрочек и условных...
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безнаказанность и наглость от безнаказанности приводит к тому ,что уже самому большому начальнику по борьбе с коррупцией взятки несут, даже не задумываясь ...
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Ну видно ж берет Холодницкий взятки, берет сукин сын, если ему из несут. Если бы была нормальная репутация "не взяточника" а честного прокурора, то никто ничего не предлагал бы, заранее зная чем это закончится. А так Холодницкий пропидарился лишний раз.
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синдикат гораздо круче , Суд уже давно ЗАО, где акционеры судья, прокуратур,адвокат
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...которого подозревают в предложении взятки..

Холодницкий четко говорит - взятка, наверняка все задокументировано..
Но формулировка не дача взятки, а подозревают...
То есть как бы намекают что Холодницкий пиZдит.
Офигенное у нас правосудие...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокатом судьи Подберезного оказалась бывшая судья Кировского суда
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