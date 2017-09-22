 Адвокатом судьи Подберезного оказалась бывшая судья Кировского суда

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Адвокат Лилия Васина в 1994-2002 годах занимала должность судьи Кировкого районного суда Днепропетровска.
Напомним, что адвокат Васина заявила, что глава САП Холодницкий сам спровоцировал судей дать ему взятку.
Как сообщалось ранее, Высший совет правосудия разрешил арестовать председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадия Подберезного, за попытку дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
Напомним, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Судья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия(37)
Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятки Холодницкому(45)
Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому(51)
Пока я не увидел никакой доказательной базы о незаконной прослушке госслужащих сотрудниками НАБУ, - Холодницкий(15)
Блогер: Ляшко включил дурака – заявил, что САП и НАБУ взялись за него по заказу Порошенко(0)
Украина ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса, - Холодницкий(77)
"Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку(83)
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Похоже что Васина типичный РЕШАЛА. Хотелось бы посмотреть биографию и резюме Васиной . Героя в студию.
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http://sud.ua/ru/news/sud-info/101195-dose-kandidata-v-sostav-visshego-soveta-pravosydiya-liliya-vasina
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Но сначала повесить или расстрелять...
А че, гуммано...
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Холодницкий четко говорит - взятка, наверняка все задокументировано..
Но формулировка не дача взятки, а подозревают...
То есть как бы намекают что Холодницкий пиZдит.
Офигенное у нас правосудие...
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