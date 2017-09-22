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 Политика Украины
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Все про:Овчаренко (17) Холодницкий (382) Высший совет правосудия (90)

 Судья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия

овчаренко

Высший совет правосудия оставил без рассмотрения представление замгенпрокурора относительно судьи Наталии Овчаренко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятку Холодницкому

Овчаренко уже уволена по решению Высшего совета правосудия в августе этого года.

Вместе с тем, представитель ГПУ сказал, что Овчаренко не исключена из штата и расчет в аппарате суда с ней не проводили.
Высший совет правосудия признал, что некоторые уволенные судьи еще находятся в штате, но для их ареста специального разрешения совета уже не требуется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

Отметим, что в Украине суд не может взять под стражу судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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300 000 долларов...Дали бы эти деньги семьям девочек,погибших в одесском лагере
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Кака усьо запущено...Авгиевы конюшни пример идеального порядка и санитарии с гигиеной...
😁😁😁
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В в 144 знаменитых проведённых порошенковских реформы "судебная реформа" не засчиталась?
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Действительно. Посмотришь вокруг - всё такое реформированное везде. Аж в глазах рябит и голова кружится.
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Сейчас проводится...... Не поленитесь, посмотрите хотя бы часть заседаний ВР с 18 по 22 сентября 2017 , поймёте. что нам приготовил Порошенко.Кодексы переплюнули СССР за всё время его существования.
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Всех,кто был у власти на нары ,всех судей,прокуроров,чинуш туда же ...
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Ти з України мрієш ГУЛАГ зробити, москалику?
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Что-то имеешь против отправки ворья на нары ? Шо-то я геть не удивлён...
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А маю проти коментів москалів на Цензорі та нехтуванням презумпції невинуватості.
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Енто кто это невиноватый ? Петя Шоколадный или Сеня Зодчий стен ? Может Розенблядь невиноватая ? Ты иди в шапито скоморохом ,твое призвание народ веселить...
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Сашко, а де була твоя презумпція невинуватості, коли ти тут кілька днів бігав і верещав як божевільний про злочинця Саакашвілі?
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Та оно птица подневольная,шо прикажут то и верещит ...
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Пруф. Хоча ти нічого не знайдеш- бо ти звичайне москальська лайно, що гидить на Цензорі.
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Ти щось там про честь і гідність іноді згадуєш. Давай зробимо так. Якщо я знаходжу твій коментар, в якому ти називаєш Саакашвілі злочинцем, то ти просиш адміністратора на РФ деактивувати цю твою обліковку - Саша Крест. Якщо не знайду - деактивую свою. Це чесно і справедливо буде?
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Ти мені тут умови будеш ставити, москалику? Ти вже збрехав- бо на зараз не маєш жодного уявлення, що саме я писав про Міхо, а вже дорікнув мені в цьому.
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Не ГУЛАГ, бо в гулагу сиділи невинні, а ця сволота не просто винна в бардаку, який панує в Україні, а його створила.
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Там хоч "трійки" були, а ти вже сам всіх засудив?
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Если даже у районного судьи зарплата 100 тысяч, то что вам не хватает, уроды?
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А що таке 100 тисяч? Так, на дрібні витрати, та на помаду. Хто із суддів живе на зряплату?
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Тут деякі "розумні" люди натякають, що зарплатню по мульйону зробити треба і тоді хабарі точно брати не будуть.
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Овчаренко уже уволена по решению Высшего совета правосудия в августе этого года.

Вместе с тем, представитель ГПУ сказал, что Овчаренко не исключена из штата и расчет в аппарате суда с ней не проводили. Источник: https://censor.net.ua/n456480

Закон - есть Закон. ГПУ меня рассмешила, больше похоже что прокурорские между собой не договорились.
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А как же председатель суда Фунт, который вместе с ней заходил к Холодницкому?
Совет правосудия классно отделался. И вроде бы наказал, и в то же время, каждый член совета при личной встрече с Овчаренко может спокойно разводить руками, - ну, мол, что я мог сделать.
Вот попалась бы им не уволенная преступница. Ужо ерзали на стульях и не знали бы что делать.
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Арест судьи с согласия судей? Маразм 1000 уровня
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Ну теперь хоть без согласия ВР, там бы еще полгода занимались блокированием трибуны
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Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому.Источник: https://censor.net.ua/n456480
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Дивно, що відсутній традиційний у таких випадках комментар форумчанина "Берлаги Дрейфуса")). Тож нагадаю громаді замість нього:
"И Остап придумал четыреста первый способ.

«Взять крепость неожиданной атакой не удалось, - думал он, - придется начать правильную осаду. Самое главное установлено. Деньги у подзащитного есть. И, судя по тому, что он не моргнув отказался от десяти тысяч, - деньги огромные. Итак, в виду недоговоренности сторон, заседание продолжается». (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия
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