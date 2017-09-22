 Судья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Овчаренко уже уволена по решению Высшего совета правосудия в августе этого года.
Вместе с тем, представитель ГПУ сказал, что Овчаренко не исключена из штата и расчет в аппарате суда с ней не проводили.
Высший совет правосудия признал, что некоторые уволенные судьи еще находятся в штате, но для их ареста специального разрешения совета уже не требуется.
Отметим, что в Украине суд не может взять под стражу судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Адвокатом судьи Подберезного оказалась бывшая судья Кировского суда(27)
История с попыткой дачи мне взятки добавила аргументов для создания антикоррупционного суда, - Холодницкий(20)
Холодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат(91)
Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому(51)
"Решусь смело назвать Лещенко гнидой", - Богуцкая(5)
Пока я не увидел никакой доказательной базы о незаконной прослушке госслужащих сотрудниками НАБУ, - Холодницкий(15)
Украина ждёт решения Молдовы о возможности экстрадиции судьи Чауса, - Холодницкий(77)
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Вместе с тем, представитель ГПУ сказал, что Овчаренко не исключена из штата и расчет в аппарате суда с ней не проводили. Источник: https://censor.net.ua/n456480
Закон - есть Закон. ГПУ меня рассмешила, больше похоже что прокурорские между собой не договорились.
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Совет правосудия классно отделался. И вроде бы наказал, и в то же время, каждый член совета при личной встрече с Овчаренко может спокойно разводить руками, - ну, мол, что я мог сделать.
Вот попалась бы им не уволенная преступница. Ужо ерзали на стульях и не знали бы что делать.
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Дивно, що відсутній традиційний у таких випадках комментар форумчанина "Берлаги Дрейфуса")). Тож нагадаю громаді замість нього:
"И Остап придумал четыреста первый способ.
«Взять крепость неожиданной атакой не удалось, - думал он, - придется начать правильную осаду. Самое главное установлено. Деньги у подзащитного есть. И, судя по тому, что он не моргнув отказался от десяти тысяч, - деньги огромные. Итак, в виду недоговоренности сторон, заседание продолжается». (с)
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