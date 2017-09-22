 Ярославский попросил Порошенко вывести из тени игорный бизнес

Как передает корреспондент, об этом Ярославский заявил сегодня, 22 сентября, в Харькове, выступая на ІХ Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!", пишут Украинские новости.
Бизнесмен в ходе пленарного заседания форума попросил секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина передать президенту Украины Петру Порошенко письменное предложение по законодательному урегулированию игорного бизнеса.
"Пользуясь случаем, я бы хотел, вспоминая успешный опыт запуска Харьковского тракторного завода, обратиться к Борису Евгеньевичу, передать письмо Петру Алексеевичу Порошенко и попросить поддержать законодательную инициативу по игровому бизнесу. Мы знаем, что она давно рассматривается в парламенте. Это и борьба с коррупцией, это и наполнение бюджета. Мы знаем, в тени игрового бизнеса крутится порядка 0,5 млрд дол., так необходимых нашему бюджету. Мы бюджет хотим наполнять и бороться с коррупцией", - сказал Ярославский.
Позже, на брифинге, Ярославский добавил, что поднимает тему законодательного урегулирования игорного бизнеса в Украине уже третий год подряд. "Мы уже на третьем форуме поднимаем эту тему. На прошлогоднем форуме я обращался к депутатам, которые здесь присутствовали. В этот раз я уже решил оставить след, написать бумагу. Как это будет выглядеть? Как депутаты выберут - так оно и будет. Основная целы - вытащить деньги из тени, чтобы они не расходились по карманам коррупционеров и жулья всякого. И мы же говорим о борьбе с коррупцией. Так где же результаты этой борьбы с коррупцией? Мы ж никуда не уйдем от игорного бизнеса. Одно дело, когда он работает на благо коррупционеров, другое - когда эти день будут в бюджете. Мы говорим о порядка 0,5 млрд дол. в год", - отметил Ярославский.
При этом, по мнению президента и владельца группы DCH, целесообразнее было бы разрешить игорный бизнес при отелях высокой категории, чтоб не создавать риск в целом для общества.
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Т.е. легализовать его.
Ну тогда уж за компанию и проституцию, торговлю наркотой и оружием, ну и что там еще ментовка крышует?
Гарантированно станет меньше коррупционеров. Несколько десятков тысяч крышевателей просто передохнут с голоду! )))
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кто-то из крыма уже хотел сделать Монте Карло... (туристы не дали...)
поэтому разрешите этому меценату-антикоррупционеру играть в наперстки в серой зоне...
в выжженой пустыне дыры
и назовите то место... типа Лас-два-тли (сопли подотри! размечтался... )
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думко моя,
тай пошита околотом.
Ой дана, дана, да.
Я би її злотом покрив,
думко моя,
що я в ній грошей пропив.
Ой дана, дана, да.
Щоб той Гершко нагло сконав,
думко моя,
Що він в мене добра забрав.
Ой дана, дана, да.
Та й піду я корчму знову,
думко моя,
спалю хату жиду злому,
най він пропаде,
най він пропаде.
(Українська народна пісня).
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Українське народне прислів'я.
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поэтому проституция, порнография, марихуана, алкоголь, и т.д. должны быть легализованы , но в рамках специальных законов и с высокими налогами
запрет на что-либо , кроме того, вызывает нездоровый интерес психологически неустойчивых особей - поэтому каждый человек должен получить доступ к табуированным темам и сам для себя решить - нужно это ему, или нет
результатом будет резкое снижение преступности, в том числе количества маньяков и проч.
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Он вне политике...
Моё мнение - он единственный из олигархов, кто соответствует западному бизнесу...
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Кто-то скажет, что невозможно этот бизнес придушить.. Брехня..
Неделя, мксимум две и все.
В каждом городе, городишке и деревне тысячи человек прекрасно знают (не считая тех, кому по службе это положено знать) где конкретно находятся все эти подпольные казино и пр.
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человеческая психика неисправима - большинство живёт в надежде на халявный доход
даже страсть к накопительству денег в банках - из той же серии
ПРОЦЕНТЫ !!!
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обналичка - серьёзное пособие бизнесу в его борьбе с налоговыми рогатками правительства
поверь ( и об этом мне говорили многие мелкие предприниматели), если бы власть установила ИСТИННЫЙ ( по Библии) налог - 10% от любой продажи товаров и услуг - из тени вышли бы ВСЕ
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Еще и янтарные войны прекратить? А там и Рошен подарить...
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А политическую проституцию, как отдельный КВЕД.
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"У стен "Бассейна" в Ленинграде
Стоят красивейшие ....девы"
"Бассейн" - это Дом Офицеров
проституция - ДРЕВНЕЙШАЯ профессия, наряду со строительством и журналистикой
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Так дело не пойдёт
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