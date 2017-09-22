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 Экономика, Общество
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Все про:игорный бизнес (290) Ярославский (117)

 Ярославский попросил Порошенко вывести из тени игорный бизнес

ярославский

Президент инвестиционной групп DCH, бизнесмен Александр Ярославский уверен, что в Украине для борьбы с коррупцией необходимо детенизировать игорный бизнес.

Как передает корреспондент, об этом Ярославский заявил сегодня, 22 сентября, в Харькове, выступая на ІХ Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!", пишут Украинские новости.

Бизнесмен в ходе пленарного заседания форума попросил секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина передать президенту Украины Петру Порошенко письменное предложение по законодательному урегулированию игорного бизнеса.

"Пользуясь случаем, я бы хотел, вспоминая успешный опыт запуска Харьковского тракторного завода, обратиться к Борису Евгеньевичу, передать письмо Петру Алексеевичу Порошенко и попросить поддержать законодательную инициативу по игровому бизнесу. Мы знаем, что она давно рассматривается в парламенте. Это и борьба с коррупцией, это и наполнение бюджета. Мы знаем, в тени игрового бизнеса крутится порядка 0,5 млрд дол., так необходимых нашему бюджету. Мы бюджет хотим наполнять и бороться с коррупцией", - сказал Ярославский.

Позже, на брифинге, Ярославский добавил, что поднимает тему законодательного урегулирования игорного бизнеса в Украине уже третий год подряд. "Мы уже на третьем форуме поднимаем эту тему. На прошлогоднем форуме я обращался к депутатам, которые здесь присутствовали. В этот раз я уже решил оставить след, написать бумагу. Как это будет выглядеть? Как депутаты выберут - так оно и будет. Основная целы - вытащить деньги из тени, чтобы они не расходились по карманам коррупционеров и жулья всякого. И мы же говорим о борьбе с коррупцией. Так где же результаты этой борьбы с коррупцией? Мы ж никуда не уйдем от игорного бизнеса. Одно дело, когда он работает на благо коррупционеров, другое - когда эти день будут в бюджете. Мы говорим о порядка 0,5 млрд дол. в год", - отметил Ярославский.

При этом, по мнению президента и владельца группы DCH, целесообразнее было бы разрешить игорный бизнес при отелях высокой категории, чтоб не создавать риск в целом для общества.

Также читайте: Данилюк об игорном бизнесе: "Легализация нужна"
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Я думаю- чи тему з проколами ольгінців і ригів створити?- Боюся, Адміністрація не схвалить.
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а якщо я проти порохуйленка, то мене до якої групи віднесеш?
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А у тебя однотуровые и антинародный фронт?
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піди поцілуй на ніч портрет люлі володимирівни більш тупого коментаря в свою адресу ще не бачив....обзивали як завгодно, але ніколи порохоботом
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що і роблю але риба завжди гниє з голови
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в Украине для борьбы с коррупцией необходимо детенизировать игорный бизнес.

-------------
Т.е. легализовать его.
Ну тогда уж за компанию и проституцию, торговлю наркотой и оружием, ну и что там еще ментовка крышует?
Гарантированно станет меньше коррупционеров. Несколько десятков тысяч крышевателей просто передохнут с голоду! )))
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Нечем будет платить вышестоящему, а тому - ещё выше...
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правельно ИГОРНЫЙ , потом ПРОСТИТУЦИЯ , потом легк. НАРКОТИКИ , легализация ОРУЖИЯ , ВОЙНА уже есть ((((( УКРАИНА ПОШЛА во все ТЯЖКИЕ !!!!! поэтому КОНГО уже выше по рейтенгу чем УКРАИНА !!!! а .....ули ???!!!
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только если поднять тарифы..ну или акцизы на алкоголь на крайняк)))))
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Разве барыга пришел строить страну да ну вернее и правильно он пришел набивать свои карманы деньгами .... так что Александр успокойтесь.
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Казино и букмекеры - это хорошо! И нехрен мусоров кормить!!! Один "компьютерный клуб" или "лотерея", как там они их называют..., приносит десятку зелени в месяц! Официальные казиношники быстро эти шаражки позакрывают !
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что ещё легализовать? торговлю людьми? наркотики и проституцию? Мотом не затошнит от этих денег?
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....у меня и так все ЖЕЛЕЗНОЕ уже спи...и с ДАЧИ еще в ЛЕГАЛИЗИРОВАННЫЙ период , теперь ПОРПАЮСЬ с ПЛАСТИКОМ , но лопата сука все время ГНЁТСЯ !!!!
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и главное во время как!
кто-то из крыма уже хотел сделать Монте Карло... (туристы не дали...)
поэтому разрешите этому меценату-антикоррупционеру играть в наперстки в серой зоне...
в выжженой пустыне дыры
и назовите то место... типа Лас-два-тли (сопли подотри! размечтался... )
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...оказывается в УКРАИНЕ все ПРОСТО !!!!! взял и ПОПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА )))))
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)))))) я думал чё попросить у ПРЕЗИДЕНТА ????? дай МИЛЛИОНЧИК !!!! президент .
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Так уже были миллионы, я вот одну купюру оставил
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Сразу видно, что он имеет теневой игровой бизнес.
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через такой бизнес удобно отмывать бабосы, и всё легально, перед партнёрами из ЕС чист и кристален, любой вор!!
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Надо бы этого денежного мешка Ярославского - да запустить в саму сеть игровых притонов и прожить их жизнь с девиантной клиентурой по самое нихочу! Просидеть в "гостеприимных" салонах несколько суток или даже месяцев, проиграться в пух и прах, взять кредит, заложить свою хату, побить горшки с супругой вплоть до развода, взять в долг у друга, а после поссориться с ним на всю оставшуюся жизнь - и видеть в кошмарных снах, как к тебе лезут лапы кредиторов, пилит рыдающая жена, осуждает друг и др. "прелести" как последствия сего бесовского игорного дурмана, через который и мне, грешному, увы, частично пришлось пройти в свое время. Да пусть удавится этими вонючими грошами, сердобольный якобы за госбюджет пан Ярославский с явно мафиозным привкусом (или принюхом - все равно)!
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Для таких, как ярославский, деньги не пахнут. Эксплуатация любого социального порока ими приветствуется, если это приносит шаровой доход и не требует вложения больших бабок.
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Judам не терпится распотрошить гоев. Жид-шинкар это классический архетип. И гои дохлые и золото в кармане.
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Стоїть корчма над болотом,
думко моя,
тай пошита околотом.
Ой дана, дана, да.
Я би її злотом покрив,
думко моя,
що я в ній грошей пропив.
Ой дана, дана, да.
Щоб той Гершко нагло сконав,
думко моя,
Що він в мене добра забрав.
Ой дана, дана, да.
Та й піду я корчму знову,
думко моя,
спалю хату жиду злому,
най він пропаде,
най він пропаде.

(Українська народна пісня).
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Свиня багнюку знайде.
Українське народне прислів'я.
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всё, что запрещено, сразу же берёт под крыло мафия
поэтому проституция, порнография, марихуана, алкоголь, и т.д. должны быть легализованы , но в рамках специальных законов и с высокими налогами
запрет на что-либо , кроме того, вызывает нездоровый интерес психологически неустойчивых особей - поэтому каждый человек должен получить доступ к табуированным темам и сам для себя решить - нужно это ему, или нет
результатом будет резкое снижение преступности, в том числе количества маньяков и проч.
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я забыл о казино - эти гнёзда разврата должны находиться под жёстким негласным контролем власти ( как Лас-Вегас в США) и облагаться суперналогом - в нашем случае на нужды ветеранов и инвалидов АТО
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"Психологически неустойчивых особей" надо лечить и, по возможности, контролировать или изолировать от здоровой части общества, а не создавать инфраструктуру для удовлетворения их низменных инстинктов.
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Какого фига Ярославського приписывют к политике?
Он вне политике...
Моё мнение - он единственный из олигархов, кто соответствует западному бизнесу...
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Да, деньги не пахнут и их надо добывать наплевав на моральные устои здоровой части общества.
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Давно пора, пока вы сопли жуёте. Хватит распихивать всё по карману, мимо кассы.
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типа наша коммуналка - это не игорный бизнесс))))))
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казино - это не производство, поэтому налоги на игральный бизнес могут достигать 90% выручки
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Надо еще курильные и нюхательные комнаты для любителей опиума и гашиша открывать. Бабок можно будет заработать на этом тоже прилично. А если еще туда бух и девочек добавить, то вообще отпад.
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Можно обвинять Ярославского, но у нас в Каменском, например, этих "нац. лотерей", которые круглосуточно работают, просто, до хера. Отменили и запретили их еще при Юльке, а работают они также как и работали до этого, только нелегально или полулегально. Ну и кормятся с них все соответствующие "контролирующие" и "надзирающие" органы
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Проблема не в туалетах, а головах (Собачье сердце).
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Вместо того. что бы просто придушить весь игральный бизнес (в котором миллионы крутятся) - легализовать... То есть у кого-то забрать и самим бабло делать на этом.
Кто-то скажет, что невозможно этот бизнес придушить.. Брехня..
Неделя, мксимум две и все.
В каждом городе, городишке и деревне тысячи человек прекрасно знают (не считая тех, кому по службе это положено знать) где конкретно находятся все эти подпольные казино и пр.
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они опять начнут мимикрировать, под "комнаты развлечений", компьютерные салоны и проч.
человеческая психика неисправима - большинство живёт в надежде на халявный доход
даже страсть к накопительству денег в банках - из той же серии
ПРОЦЕНТЫ !!!
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и кто победит: игорный бизнес или конвертцентры?
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отделяй котлеты от мух
обналичка - серьёзное пособие бизнесу в его борьбе с налоговыми рогатками правительства
поверь ( и об этом мне говорили многие мелкие предприниматели), если бы власть установила ИСТИННЫЙ ( по Библии) налог - 10% от любой продажи товаров и услуг - из тени вышли бы ВСЕ
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Налог с продаж, например хотя бы по Балашеву, позволит стране быстро стать восточноевропейским "тигром". Но это не входит в планы глобализаторов, которые отписали Украине место сельхозпридатка запада.
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Налог на деньги по Гейзелю - единственное испробованное и верное решение.
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если бы по Корану запретили ростовщичество...
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по нормальному должно такие вопросы решать общество а не какие то барыги от власти. но по ходу общество в Украине лохи. пусть терпят
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Ярославский попросил Порошенко вывести из тени игорный бизнес

Еще и янтарные войны прекратить? А там и Рошен подарить...
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Ой, он прям в тени! На моей улице 10 точек "Национальной лотереи" - играй, нехочу...
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Вот-вот ! И проституцию узаконить.
А политическую проституцию, как отдельный КВЕД.
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ты ещё молод и не помнишь песню братьев Жемчужных:
"У стен "Бассейна" в Ленинграде
Стоят красивейшие ....девы"
"Бассейн" - это Дом Офицеров
проституция - ДРЕВНЕЙШАЯ профессия, наряду со строительством и журналистикой
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Только вместе с проституцией, канабисом и проектом закона 1135.
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... а также вывести из тени проституцию и наркотики? Чего уж мелочиться? Сигареты и так курим (зависимость сродни наркомании), пидорасы и лесбиянки по улицам маршируют с флагом (и присвоили же себе радугу) - а, давайте им всем создадим особые условия для ведения бизнеса! Только начнём со сладких офшоров.
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Ну, знаете, "мусора" тоже люди. Да и Авакяну нужно "торбу" занести. Ведь на сыновьих рюкзаках много не заработаешь. Не русалки ведь....
Так дело не пойдёт
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЯрославский попросил Порошенко вывести из тени игорный бизнес
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