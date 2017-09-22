 История с попыткой дачи мне взятки добавила аргументов для создания антикоррупционного суда, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в колонке издания "Украинская правда".
Холодницкий отметил: "Я участвовал в десятках задержаний взяточников "на горячем". Сейчас осуществляю процессуальное руководство в более чем полусотни таких производств.
Однако, 8 сентября впервые выступил заявителем в производстве о предоставление неправомерной выгоды лицу, занимающему особо ответственное положение, и теперь являюсь свидетелем по этому производству.
Этот человек - я.
Возможно, вчера не все дочитали до конца сообщения сформулировано сухой официальным языком, или просто отвлеклись на фото с ковриком, покрытым долларами, или на аквариум.
Итак, по-простому судьи, которых задержали "на горячем" НАБУ и САП в апреле этого года в Днепре по факту получения взятки, вдруг захотели "решить вопрос по-нормальному".
Они вышли на контакт и вчера пришли давать взятку в размере трехсот тысяч долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрытия этого производства. Точка.
Я со своей стороны тоже решил этот вопрос по-нормальному, в собственном смысле, и так, как это предусматривает закон. Сразу после их "нормального" предложения подал заявление о преступлении в уполномоченный орган, который и задержал судей вчера при попытке оказать неправомерную выгоду.
Сейчас, насколько мне известно, Генпрокуратура решает вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Вчерашняя история добавила еще один аргумент к созданию нового антикоррупционного суда с независимым открытым конкурсом по отбору судей. Тех судей, которые не будут пытаться "решить все по-нормальному", а действовать исключительно по закону.
И еще одно.
Надеюсь, что теперь желающих дать взятку за освобождение от ответственности судей, которые, по версии следствия, сами взяли взятку, не будет. И этот порочный круг коррупции наконец будет расторгнут.
Потому что это не нормально. Это незаконно. Это против будущего Украины и нас.
А что с вчерашними задержанными? Как свидетель я предоставил все необходимые показания следствию и надеюсь, что...
Что дальше будет суд".
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Власть в Украине - она как пьяный слесарь с разводным ключом в руках. Сначала разводит народ. Потом начинает закручивать гайки. Причем крутит со всей дури ( а дури у нее много ) и, как следствие, срывает резьбу. Поэтому рано или поздно приходится искать нового слесаря - трезвого и грамотного.
Никогда не бывает так, чтобы политическая борьба проходила гладко и без эксцессов. Тем более в Украине. Будут еще вывихи и переломы, выбитые зубы и треск чубов. Дай Бог, чтобы все этим и ограничилось.
Меня больше интересует, что произойдет тогда, когда украинское общество станет лицом к лицу с дилеммой очередных или внеочередных выборов - парламентских и местных.
Кто попадет в очередной раз в «оновлену» Верховну Раду? По каким критериям? Снова за деньги? Снова за личную вассальную преданность или за то, что, когда все орали, он орал громче всех?
Рискну предположить, что в первом будущем парламенте мы увидим много прежних лиц. Не потому, что так называемым демократическим силам это нравится. А потому, что без объединения с некоторыми парламентскими старожилами им, новым демократам, мало что светит под стеклянным куполом. А значит, снова договорняки уже на этапе поиска общих интересов. От этого, увы, никуда не деться. Это неприятно. Но этим придется переболеть.
На местных выборах, надеюсь, будет больше пространства для маневров. Однако, опять же - за кого голосовать? У нас нет культуры избирателя. У нас по прежнему » хто дужче б'є, той краще грає». Гражданская позиция - это здорово. Это заслуживает уважения. Но этого недостаточно, чтобы управлять селом, городом, областью или, наконец, страной.
Вы же не идете к сапожнику пломбировать зуб. Несмотря на то, что знаете его двадцать лет как порядочного человека, и три года назад он заработал пневмонию на Майдане. Вы не доверите ремонт автомашины прачке, а воспитание ребенка программисту. Почему? Да потому, что во всяком деле есть свои профессионалы ,и для того, чтобы получить желанный результат, надо поручить вашу проблему грамотному специалисту.
Это ясно как Божий день. А теперь посмотрите, кому мы десятилетиями даем мандаты на решение наших самых важных проблем. Все тем же «любителям». Да, они умеют хорошо говорить, громко и убедительно. Да, многие из них не побоялись выступить против диктатуры и ущемления наших свобод. А теперь те же свободы ущемляют сами своей кричащей некомпетентностью.
Потому, что грамотный специалист - это комбинация профессиональных знаний и профессионального опыта. Не знаний вообще и опыта повсюду, а сугубо в своей специфической сфере. А специалист от Бога - смотрим выше плюс талант.
Если собрать вместе певцов, казаков, бизнесменов, спортсменов, сбитых летчиков, бывших комсомольских лидеров и дать им право на решение экономических и юридических проблем, - то нарешают они именно то, в чем мы с вами барахтаемся год за годом уже дай Бог памяти сколько лет.
Почему они занимаются не своим делом - понятно. Бабки, льготы, престиж. Вопрос в том, почему мы каждый раз даем им себя облапошить. Наобещать с три короба чудес, причем в той области, в которой у кандидата нет ни знаний, ни опыта. А потом удивляемся, чего они там нарулили. И расплачиваемся за их художества ежедневно, своей жизнью, благосостоянием и здоровьем.
В Украине есть таланты. Это, благодаря телеящику, знают все. Есть люди, умеющие прекрасно петь, танцевать, садиться на шпагат и глотать шпаги. А есть ли в Украине специалисты? Доказавшие свой высокий профессионализм менеджеры, экономисты, юристы?
Не пора ли поменять формат предвыборной борьбы? Чтобы вместо отретушированных фотоморд на бигбордах - список того, что уже сделано кандидатом. И вместо обещаний в духе Ньювасюков - конкретный бизнес- план. Не тезисы, не вилами по воде. Что должно быть выполнено, когда, за счет каких источников, каков планируемый результат. И дедлайн по каждой позиции. А вишенка на торте - подписанное заявление по собственному желанию, без даты. Чтобы знал: промахнешься, Акелла, - пощады не жди.
На основании вот такой четкой программы должен избираться кандидат. Не можешь конкретизировать - сиди там, где сидишь. Не можешь выполнить пункты своей же программы - прости и прощай. Ты - менеджер. Тебя нанимает народ для исполнения обещанного.
Это раньше депутаты были голосом народа. Сегодня голос не нужен, нужны ум, чутье и хватка. Сегодня ты - волк народа. Поэтому рви зубами так, чтобы этому народу было где заработать на покушать, одеться и растить детей. Вот такая программа- минимум. Горько, но факт.
У нас есть все для успешного развития Украины.
Есть грамотные люди. Не надо делать гендиректором заезжего рокера, даже если он посвятит одну из своих композиций славным труженикам Львовского вагоноремонтного завода. Есть свои специалисты, со знаниями отрасли изнутри, опытом и амбициями. На любом уровне управления.
Есть Комитет избирателей Украины, которому предстоит наконец-то объяснить «пересічному» украинцу почему экономические проблемы должны решать экономисты, правовые - юристы, а здравоохранения - опытные профессиональные медики, дослужившиеся до управленцев. Научить избирателя требовать от кандидатов развернутый поэтапный бизнес-план вместо лапши на уши или гречки в пакете.
Да, человек может быть прекрасным собеседником, товарищем или другом. Но даже для того, чтобы купировать хвост собаке - то есть сделать банальный «чик» ножиком - нужен ветеринар. Не гораздо ли больше требуется знаний и опыта для управления людьми? И никакие личные качества профессиональных не заменят. Вот что всем нам надо уяснить. Чтобы перестать вестись на очередной предвыборный развод.
И есть еще масса НГО, которым самое время подумать о том, а не объявить ли всеукраинский конкурс в духе » Я знаю, як треба» или «Мiй План Маршала» с прицелом на местные выборы в украинских селах, районах, городах и областях. Дать специалистам на всех уровнях заявить о себе. Им, наверняка, есть о чем рассказать. Пусть их местные программы реформ оценит компетентное жюри с привлечением именитых отечественных и иностранных специалистов. Прекрасный задел для кандидатских программ. Пару информагентств и центральный ТВ канал в медиа-партнеры. Чтобы вся страна увидела не только своих певцов и танцоров, но и грамотных украинских менеджеров.
Мы часто любим говорить о строительстве государства. Но ни один вменяемый хозяин не доверит строить свой дом людям с улицы. У нас же получается, что фундамент заливают певцы и бывшие комсомольцы, кладку выполняют журналисты, электрикой занимаются агромагнаты, а ондулином - кондитеры. Шайка - лейка. Сбор блатных и - нет, не нищих - и очень богатых блатных.
Сами видите, какой дом они нам строят. Вы осмелитесь хотя бы в него зайти? Я уже не говорю о переночевать или жить.
К чертям собачьим эту бригаду.
Взять новую, с грамотным прорабом, с поименной проверкой работников ( образование, опыт, портфолио), с рекомендациями, с заключением официального договора, где будут четко прописаны сроки, система оценки качества и ответственность каждого, а также санкции за невыполнение взятых на себя обязательств.
Пока не поздно.
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