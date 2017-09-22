 Очередное позорное наступление кремлевского оккупационного режима на свободу, - МИД Украины о приговоре крымскому журналисту Семене

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Безосновательный и политически мотивированный "приговор" оккупационного "суда", которым Николай Семена приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и запрещением заниматься публичной деятельностью, является еще одним доказательством целенаправленных репрессий со стороны государства-агрессора против жителей оккупированной украинский территории АР Крым и г. Севастополя", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.
МИД Украины призывает правительства иностранных государств и международные правозащитные организации не оставить без внимания очередное наступление России как государства-агрессора и оккупанта на основных свобод на территории временно оккупированного Крыма.
Напоминаем, в пятницу, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Семена обвинялся оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.
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Одному мне режет глаз эта фраза "позорное наступление"?
Может, тогда в пику москалям стоит вспомнить и "победные отступления"???
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