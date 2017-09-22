 Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятку Холодницкому

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Теперь Высший совет правосудия рассматривает представление относительно Наталии Овчаренко.
Отметим, что в Украине суд не может арестовать судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Холодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат(31)
Высший совет правосудия вечером будет согласовывать арест судей, которые предложили взятку Холодницкому(39)
Пока я не увидел никакой доказательной базы о незаконной прослушке госслужащих сотрудниками НАБУ, - Холодницкий(15)
Поляков внес 608 тыс. грн нового залога, - САП(11)
НАБУ провело ряд обысков в офисах дноуглубительных компаний(0)
САП будет просить суд ограничить Насирову время для ознакомления с материалами дела, - Холодницкий(9)
Холодницкий считает обвинения в бездействии по делу экс-министра Злочевского необоснованными(18)
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свадьбы и разводы могут теперь быть каждый месяц.
я считаю что коррупционеры должны тебя отблагодарить!!
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«В ходе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск - Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения», - заявили на таможне.
Последующая экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен - подлинными. :D
«Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с не разрезанными на купюры украинскими деньгами, и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию», - сообщили в пресс-службе таможни
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Что деется! Брат на брата пошел...
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😁😁😁
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Китайский Bank of Dandong, попавший под санкции США по Северной Корее, говорит, что не виноват.
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