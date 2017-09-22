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 Политика Украины
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Все про:арест (10406) взятка (4556) Холодницкий (382) Высший совет правосудия (90)

 Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятки Холодницкому

подберезный

Высший совет правосудия разрешил арестовать председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадия Подберезного, за попытку дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Холодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат

Теперь Высший совет правосудия рассматривает представление относительно Наталии Овчаренко.

Отметим, что в Украине суд не может взять под стражу судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Вот что значит не туда понесли, не тому прокурору, а подарили бы на свадьбе сыну - все было бы ОК и молодята были бы довольны и судья при должности осталась бы.
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с свадьбой хорошо придумал !,судьи и остальным могут взять на вооружение эту идею!!!
свадьбы и разводы могут теперь быть каждый месяц.
я считаю что коррупционеры должны тебя отблагодарить!!
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Арестовать не значит посадить.. хотя на ментовской зоне в Макошино "менты" с нетерпением ждут таких судей и прокуроров..
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Неа, такую падаль надо в общую зону, там они хоть петухами будут.
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Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятку Холодницкому... а не ....
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Пограничникам укрепить рамки и турникеты от прорыва тела!
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Знаю один випадок суддя постійно хворий недоторканість не зняли і все ок!
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Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда

Что деется! Брат на брата пошел...
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Судебное ноу-хау . Обычно судьям дают взятки, а тут судьи судят людей за взятки и сами дают взятки, за что их тоже осудят может быть.
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со справкой от Гиппократа и Авиценны что у него инсульт
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Вот так нужно "работать"... и типа взяточника взяли... и местечко тепленькое освободили... интересно кто ж на него претендовал???
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Самое трудное в работе украинских чиновников - это не ржать, когда притворяешься смертельно больным, при аресте.

😁😁😁
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пацан шел к успеху.. бабло копил.. а ведь мог в прошлом году уйти в отставку и сидеть сейчас на пенсии 15000 грн и прожирать наварованное на даче возле Днепра...
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"Сходка" постановила "розвінчати", може тому, що головний пахан вимагав жертв для підняття свого авторитету серед авторитетних зарубіжних злодіїв, і дрібним злодюжкам "дали по вухам".
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Трамп разрешил применять санкции против иностранных банков без их предварительного предупреждения, что бабки не успели перевести

Китайский Bank of Dandong, попавший под санкции США по Северной Корее, говорит, что не виноват.
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При Союзе за такую сумму намазали бы лоб зеленкой.
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Скоро на всех экранах - рождение новой звезды:

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Кровать рассчитана на вес до 100 кг. так что не прокатит
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И в общую камеру, 250т на общак еще имеется.

Может другие сучки или на пенсию или все таки вспомнят, что служат НАРОДУ И ЗАКОНУ УКРАИНЫ
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"какая отвратительная рожа"...судит именем Украины
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наивные и глупые дурачки, кто верит в "реформированный" суд при пете - однотуровом! не верите? почитайте "биографию" того КОГО петя "назначил" главой ВСП...и не забудьте спросить, "а гражданином КАКОГО государства является Игорек Бенедисюк??
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Когда-то мы не верили, что судью вообще могут за взятку арестовать!
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наивный! ни один волосок с головы "своих" и "нужных" "судей" не упадет И СЕЙЧАС! не веришь?? спроси у ГРАНОВСКОГО(петин смотрящий за судьями)!
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А почему декоммунизация не коснулась названий районных судов? В Харькове уже давно нет ни октябрьского, ни ленинского, ни дзержинского районов, а суды по-прежнему называются, как при махровом совке. И в Днепре, как я вижу, та же история. Так может они и остались заповедниками совка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятки Холодницкому
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