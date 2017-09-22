 Высший совет правосудия разрешил арестовать главу Кировского суда Подберезного за дачу взятки Холодницкому

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Теперь Высший совет правосудия рассматривает представление относительно Наталии Овчаренко.
Отметим, что в Украине суд не может взять под стражу судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
2979 45
Адвокатом судьи Подберезного оказалась бывшая судья Кировского суда(27)
Холодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат(83)
Высший совет правосудия вечером будет согласовывать арест судей, которые предложили взятку Холодницкому(40)
Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому(50)
В чем обвиняется задержанный экс-депутат Мартыненко(0)
САП будет просить суд ограничить Насирову время для ознакомления с материалами дела, - Холодницкий(9)
"Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку(83)
Ответить
свадьбы и разводы могут теперь быть каждый месяц.
я считаю что коррупционеры должны тебя отблагодарить!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что деется! Брат на брата пошел...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
😁😁😁
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Китайский Bank of Dandong, попавший под санкции США по Северной Корее, говорит, что не виноват.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может другие сучки или на пенсию или все таки вспомнят, что служат НАРОДУ И ЗАКОНУ УКРАИНЫ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить