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 На Харьковщине горит 70 га леса, для тушения задействован пожарный самолет, - ГСЧС

пожар

В Харьковской области горит 70 гектаров леса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"22 сентября в 12:35 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая. Лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара). Этому способствовала ветреная погода", - говорится в сообщении.

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К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 28-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины.

В 17:20 к месту происшествия вылетел пожарный самолет АН-32. В 17:35 он совершил первый сброс воды.

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Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам. Силами ГСЧС были спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов.
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Неее...Ща тут Порошенко приплетут. Не ухожу с ветки- хочу посмеяться. Уже юмор был с адвокатом судей и $300 000
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комплекс негативних новин від бутусова - пожежа на компот
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ще раз пересвідчився - про міхо ні слова, бутусов порохобот
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Wt cаакашвілі підпалив ліс? Не подумав би ні коли про нього
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Що? Задрю вам! такою інформацією володієте
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то думай, ніколи не пізно начати - повторю для особливих
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Харьковщине горит 70 га леса, для тушения задействован пожарный самолет, - ГСЧС
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