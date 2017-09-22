 На Харьковщине горит 70 га леса, для тушения задействован пожарный самолет, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"22 сентября в 12:35 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая. Лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара). Этому способствовала ветреная погода", - говорится в сообщении.
К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 28-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины.
В 17:20 к месту происшествия вылетел пожарный самолет АН-32. В 17:35 он совершил первый сброс воды.
Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам. Силами ГСЧС были спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов.
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