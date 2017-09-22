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 Авдеевка начнет получать газ с подконтрольной ВСУ территории с октября, - Жебривский

жебривский

До конца октября будет полностью отстроен газогон из Очеретного в Авдеевку, через который прифронтовый город будет обеспечиваться газом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

По словам Жебривского, через месяц Авдеевка начнет получать газ с подконтрольной силам АТО территории. Позже планируется восстановление газоснабжения в других прифронтовых городах - Марьинке и Красногоровке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 домов в Авдеевке нуждаются в ремонте, - Жебривский

"Газопровод к Авдеевке восстанавливаем. До конца октября, если все будет хорошо, пустим газ. Разрабатываем проект и, к сожалению, до конца года не сделаем, но будем подводить с контролируемой украинскими властями территории, это где-то 115 млн грн, газ в Красногоровку и Марьинку", - заявил он.

Он отметил, что ситуация с водо- и электроснабжением обстоит хуже. На данный момент электроэнергию невозможно провести в Пески и Опытное, а для восстановления водоснабжения нужны деньги и время.

"Куда не можем подвезти электроэнергию, - это и Пески, и Опытное. Мы не можем не потому, что нет средств и средств, а потому, что это в зоне поражения. Отправлять ту ремонтников просто невозможно... Чтобы подвести воду на территорию, которую контролирует украинские власти, чтобы все отремонтировать, надо 5,9 млрд грн. На это все понадобится 4 года", - констатировал он.

Также читайте: Оккупированные территории Донетчины задолжали за воду 1,6 млрд грн: Россия должна заплатить за все эти вещи, - Жебривский
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Давно пора было тот газогон построить. Люди сколько уже месяцев без газа.
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Это вы про пропан-бутан наверное, и что вы с ним делаете если у вас на улице круглый год +28? Мацу с салом поджариваете?
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газ то европой пахнет?
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настоящий патриот только засунув голову в духовке видит перемоги!
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чо так мало? хероев за пару недель больше отправили к бандере
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да то ваши же соотечественники! вы получаете удовольствие моча друг друга и показывая москалям?
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Вы заранее подготовленные вставки публикуете, мозг давно отключен?
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хрю хрю - обижено! я же не виноват, что вы, свиньи, повально идиоты
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Да наша свинья поумнее тебя будет, скройся в таежном тупике...
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надеюсь схема прежняя как за свет и воду, за газ заплатят все не жители Авдеевки ?
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В Ясиноватой ватаны на измене.
Второй день из города вывозят на трейлерах танчики. За два дня вывезли 7 штук. Причем увозят далеко - аж восточнее Тореза из видели.
Карочче вата в шоке: "Ясиноватую сольют! Ахметов пробашлял Захарченке мульйон баксов за ясиноватский коксохим! Мощностей АКХЗ уже не хватает!"

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвдеевка начнет получать газ с подконтрольной ВСУ территории с октября, - Жебривский
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