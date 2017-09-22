 Авдеевка начнет получать газ с подконтрольной ВСУ территории с октября, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.
По словам Жебривского, через месяц Авдеевка начнет получать газ с подконтрольной силам АТО территории. Позже планируется восстановление газоснабжения в других прифронтовых городах - Марьинке и Красногоровке.
"Газопровод к Авдеевке восстанавливаем. До конца октября, если все будет хорошо, пустим газ. Разрабатываем проект и, к сожалению, до конца года не сделаем, но будем подводить с контролируемой украинскими властями территории, это где-то 115 млн грн, газ в Красногоровку и Марьинку", - заявил он.
Он отметил, что ситуация с водо- и электроснабжением обстоит хуже. На данный момент электроэнергию невозможно провести в Пески и Опытное, а для восстановления водоснабжения нужны деньги и время.
"Куда не можем подвезти электроэнергию, - это и Пески, и Опытное. Мы не можем не потому, что нет средств и средств, а потому, что это в зоне поражения. Отправлять ту ремонтников просто невозможно... Чтобы подвести воду на территорию, которую контролирует украинские власти, чтобы все отремонтировать, надо 5,9 млрд грн. На это все понадобится 4 года", - констатировал он.
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