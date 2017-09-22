 Холодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат

Об этом стало известно в заседании Высшего совета правосудия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Адвокат Лилия Васина сообщила, что судей Геннадия Подберезного и Наталью Овчаренко в антикоррупционную прокуратуру вызывал сам Назар Холодницкий. По ее словам, их вызывали 3 раза - 8,15 и 21 сентября.
"Прокурор САП Холодницкий провоцирует преступления. Вызывает к себе главу суда: "Вы же глава суда?! Приезжайте и будем общаться". Холодницкий при первой встречи говорит Подберезному, что нужно $300 тысяч. А тот говорит: за что?", - рассказала адвокат.
По ее словам, на встречи с Холодницким судью приглашал мужчина по имени Валентин, который представлялся сотрудником Администрации Президента.
По состоянию на 19.55 члены Высшего совета правосудия находятся в совещательной комнате. Также в заседании выступил представитель ГПУ Александр Дяченко, которые попросил совет дать согласие на содержание Подберезного под стражей.
Отметим, что в Украине суд не может арестовать судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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а сейчас целку из себя строит, "не виноватая я, он сам пригласил!"(с)
Пля, а 300 000 она ГДЕ взяла?? Сэкономила с зп, на трамваем в суд ездя?))
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сейчас совет "посоветуется" и скажет что судья - сирота, деньги ей подкинули вечером под двери и вообще 3 джипа не её, а дом в Испании - проклятые буржуины насильно втюхивали... 5 штук домов.
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А раз не за что, чего ж вы эти баксы притащили?
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Пересичный гражданин: у меня нет, вы что, откуда мне их взять?
Глава суда(судья): за что?
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😁😁
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Адвокат больше не знает, чем * крыть * своих подопечных.В цирк ходить уже не надо
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Хотя.идеяхорощая.Холодницкому нужно было бы действительно пригласить ВСЕХ честных-честных глав судей и потом засветить масштаб коррупции ))
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- Заявление
-Минимум запись аудио (взяткодателя)
- привлечение дежурного прокурора, оформление ОТМ
-документирование
- техника в кабинете по передаче денег
-определдение мотива взяткодателя
Але? Адвокат, да я ради прикола поеду и порву. И лицензия , и учись читать УК, УПК, поднормативные акты.
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скорее всего, адвакетесса, старая знакомая председателя суда и работала при нем посредницей..
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