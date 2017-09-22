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 Политика Украины
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Все про:взятка (4554) судья (1914) Овчаренко (16) Холодницкий (379) Высший совет правосудия (89)

 Холодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат

холодницкий

Адвокат председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадия Подберезного обвинила Назара Холодницкого в провокации взятки.

Об этом стало известно в заседании Высшего совета правосудия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

Адвокат Лилия Васина сообщила, что судей Геннадия Подберезного и Наталью Овчаренко в антикоррупционную прокуратуру вызывал сам Назар Холодницкий. По ее словам, их вызывали 3 раза - 8,15 и 21 сентября.

"Прокурор САП Холодницкий провоцирует преступления. Вызывает к себе главу суда: "Вы же глава суда?! Приезжайте и будем общаться". Холодницкий при первой встречи говорит Подберезному, что нужно $300 тысяч. А тот говорит: за что?", - рассказала адвокат.

По ее словам, на встречи с Холодницким судью приглашал мужчина по имени Валентин, который представлялся сотрудником Администрации Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это обычная работа антикоррупционного прокурора", - Холодницкий о задержании судей, предлагавших ему взятку

По состоянию на 19.55 члены Высшего совета правосудия находятся в совещательной комнате. Также в заседании выступил представитель ГПУ Александр Дяченко, которые попросил совет дать согласие на содержание Подберезного под стражей.

Отметим, что в Украине суд не может арестовать судью без разрешения Высшего совета правосудия. До появления Высшего совета правосудия в 2017 года для ареста судьи необходимо было согласие Верховной Рады.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. Судей задержали на месте, так как Холодниций предварительно обратился в правоохранительные органы. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этого суммы - 50 тысяч долларов.
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Так надо было иди в органы а не бабки заносить - не канает ....
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во-во.. типа судья об этом не знает! пошла бы в прокуратуру и заявила.. тут бы Холодницкого и взяли.
а сейчас целку из себя строит, "не виноватая я, он сам пригласил!"(с)
Пля, а 300 000 она ГДЕ взяла?? Сэкономила с зп, на трамваем в суд ездя?))
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....в Украине суд не может арестовать судью без разрешения Высшего совета правосудия ...

сейчас совет "посоветуется" и скажет что судья - сирота, деньги ей подкинули вечером под двери и вообще 3 джипа не её, а дом в Испании - проклятые буржуины насильно втюхивали... 5 штук домов.
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"Холодницкий при первой встречи говорит Подберезному, что нужно $300 тысяч. А тот говорит: за что?", - рассказала адвокат "
А раз не за что, чего ж вы эти баксы притащили?
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Холодницкому просто нужны были деньги. Если бы было за "что", то были бы совсем другие цифры.
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Нужно просто скоро снова ехать отдыхать, летом был в ОАЭ, но этого оказалось мало
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на воре и шапка горит.. Если бы за судьями ничего не числилось - они бы деньги не несли. И если бы денег не было - тоже бы ничего не дали. Правильно,что он их и разводит. Лошары,значит.
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вопрос - ГДЕ она 300 000 баксов взяла.. побиралась или вагоны ночами разгружала... и в декларации они почему не записаны?))
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як де взяла? мама з пенсії позичила, за деклараціями високопоставлених чиновників найбагатші люди в Україні це пенсіонери.
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Может адвокат предоставит хотя бы аудиозапись "провокации"
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приглашаю судью Пещерного , пусть принесет сколько может
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Вы хотите,чтоб оно себе грыжу заработало?)))
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Две модели поведения, когда третьему лицу требуется $300 тысяч...
Пересичный гражданин: у меня нет, вы что, откуда мне их взять?

Глава суда(судья): за что?
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Ну и где заработали или у кого заняли данные деньги.Народ хочет знать.
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Не В И Н О В А Т А Я Я!!! Он САМ пришел!!!(с)
😁😁
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а судья порылся у себя в карманах,нашел всю сумму,и со словами ,.на подавись,.кинул ему на стол
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Дык ведь, последнее выскребли и понесли, не для себя, а токмо ради спасения.
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Сам? Ясен перец! А кто же ещё. А взяткодатели продали свои квартиры, доиа родителей , гаражи, авто, дачные домики, взяли кредиты и просто решили отдать всё Холодницкому!
Адвокат больше не знает, чем * крыть * своих подопечных.В цирк ходить уже не надо
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Які в нас білі і пухнасті судді яко ангели. Деж у білих і пухнастих такі гроші? Небійсь заробили непосильним трудом. Гнать їх всіх з конфіскацією майна і нетільки їх а й родичів. Анікдот чесниий суддя.
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- Короче говоря,- сказал Швейк,- ваше дело дрянь, но терять надежды не следует,- как говорил цыган Янечек в Пльзени, когда в тысяча восемьсот семьдесят девятом году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа; все может повернуться к лучшему! И он угадал: в последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. А потом этому парню привалило еще большее счастье: на третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что бед натворил другой Янечек. Ну, пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на евангелическое кладбище, а потом...
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Вот жеж блядво...как на сковородке извиваются.Арест.Однозначно
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по УПК світить 10 р. судді за такі фінансові вправи.
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мало попросил. с судей можно просить много больше. это самые обеспеченные предприниматели в Украине.
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аха...а тот,маленькое дитятко,открыл кощелёк,глянул,есть ли там в наличие такая сумма и понёс,вместо того,чтобы с ГПУ "свалить" неугодного Порошенку чиновника...))
Хотя.идеяхорощая.Холодницкому нужно было бы действительно пригласить ВСЕХ честных-честных глав судей и потом засветить масштаб коррупции ))
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Так правильно пролвоцирует .Давно пора ввести провокацию взятки и сразу расстрел на месте .Только согласился расстреляли .
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Тот засеватель, Зварич кажись, умнее придумал...
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Надо было в СБУ обратиться и прийти с меченными купюрами
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Как надоели эти уроды. Попали на взятке и теперь начинают отбрехиваться.
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Эй, народ. кто работал по взяткам. то помнит механизм
- Заявление
-Минимум запись аудио (взяткодателя)
- привлечение дежурного прокурора, оформление ОТМ
-документирование
- техника в кабинете по передаче денег
-определдение мотива взяткодателя
Але? Адвокат, да я ради прикола поеду и порву. И лицензия , и учись читать УК, УПК, поднормативные акты.
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адвокатеса - тупорылая овца... 0% правовой аргументации и некомпетентность..
скорее всего, адвакетесса, старая знакомая председателя суда и работала при нем посредницей..
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По ее словам, на встречи с Холодницким судью приглашал мужчина по имени Валентин, который представлялся сотрудником Администрации Президента. - 😁 бля просто кино. Кто то позвонил они и кинулись з баблом... Может мне позвонить или перевод через приват 24 заказать? Судьи они ведь лохи бабло без вопросов везут
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Вот вам и борьба с коррупцией. Антикоррупционеры сами превратились в коррупционеров. Весьма предсказуемо
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А может уважаемый адвокат озвучит, за что с его бедного подопечного запросили такие бабки?
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Эх, не получилось у Холодницкого подзаработать
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Да уж, антикоррупционные органы не перестают нас удивлять, правда не в самом хорошем смысле этого слова
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Каждый день какие то новые истории, за этими антикоррупционерами уже наблюдаешь как за любимым сериалом)) Холодницкий наверное хотел на новый отдых заработать, но пришлось обратиться в правоохранительные органы, бедняжка((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий сам пригласил главу Кировского суда и сказал, что нужно $300 тысяч, - адвокат
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