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 Политика Украины
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Все про:ВР (23044) Геращенко Ирина (1003) депутат (3039) запрос (28) регламент (176)

 Работу ВР нужно реформировать - прекратить объявление запросов, выступления заменить дебатами и запретить в зале плакаты, мегафоны и дроны, - Ирина Геращенко

геращенко даллеман

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко считает неправильной практику объявления председательствующим на заседании Рады всех депутатских запросов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Крик души вице-спикера. Пятница. Контрпродуктивный день в ВР. Я объявила 279 запросов. Затем был час выступлений в рубрике разное.

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По моему глубокому убеждению, запросы можно обнародовать на сайте ВР и не тратить время на их объявления. А выступления давно пора заменить формой дебатов на определенные актуальные темы, которые есть во всех парламентах мира. Дебаты, как правило, и в ПАСЕ и в европейских парламентах, стоят в адженде вечером, напоследок, после рассмотрения законов. В европейских парламентах - сильная роль комитетов, особенно- европейской интеграции, где идет тщательный анализ соответствия законопроектов нормам европейского права. У нас же просто не существует соответствующей технической экспертизы.

Я последовательно отстаиваю необходимость изменения в регламент работы ВР. С таким постсоветским регламентом никакие открытые списки не помогут сделать ВР европейской и осовременить! Но обратите внимание, как депутаты и фракции (и какие именно) технически проваливают вопрос изменения регламента, отказываясь даже включить этот законопроект в повестку дня, не говоря о рассмотрении и приближения работы ВР к европейским стандартам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Короткая юбка, декольте?", - "Это меня не отвлекает", - нардеп Юрий Береза о дресс-коде в парламенте. ВИДЕО

Результат - деструктивность, нивелирование работы комитетов, размывание их функций, возможность выхолостить закон одним голосованием "в подтверждение" в пустом зале, законодательный спам и другой парламентский беспредел.

Кстати, все регламенты европейских стран запрещают плакаты, мегафоны и другие дроны в зале, там за такое приставы выведут за ухо. У нас: день без плаката и обвешанной-облепленной трибуны -напрасно прожитый в ВР день... (хотя, ради справедливости, в сентябре обошлось без наскальной графики, за что спасибо коллегам). Сентябрьские две сессионные недели "работы" ВР показали - реформа назрела, если мы ответственные политики, то просто обязаны не митинги на улицах собирать, а привести регламент с европейскими нормами и работать. Работать".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Третий день голосования за судебную реформу, "рожки" от вице-спикера Геращенко и "скафандр" Савченко, - день работы ВР 21 сентября. ФОТОрепортаж



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Черкассы против геращенка и всех шоколадных барыг

Работу ВР нужно реформировать - прекратить объявление запросов, выступления заменить дебатами и запретить в зале плакаты, мегафоны и дроны, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9906
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Покажи сверху, а не панорамный снимок чуть выше голов. И все станет ясно - там те же 100-200 человек.
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З якого дива пропагандону правду показувати?
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Петя изо всех сил гнал свою галеру, налегая на весло, но Мишин авианосец не оставлял никаких шансов...
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В Черкассах был на праздник, театральная площадь вмещает 2-3 тыщи, люди приходили и уходили, город сам оч. маленький, размером с часть района Киева
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Народное вече в Ивано-Франковске в 2013 до Майдана в Киеве собирало 2 тыс

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хотелось бы увидеть сколько выйдет за порошенко, например во Львове, который он завалили мусором
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цікаво як міша жапоріжі виступав вкінці сів в громадський транспорт і поїхав виліз на слідуючій зупинці і пересів в вій автомобіль ! ппц такого дійсно в українському політикуму до приходу цих реформаторів ще небуло ! щеб на калясці приїхав для повного набору
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Ему учительница украинского зубы повыбивала. Не выдержала глумления
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Тобі карамельки очі заміняють? Де ти їх вгледів?
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На що? На комент не по темі новини? Так я не модератор.
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Сколько там рыл по закону +советники на нашем содержании ?
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По підрахуйним законам при допомозі Охендовського???
😁😁
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А є такий закон про зменшення чисельності депутатів ВР? Щось ти все більше і більше дурні почав молоти.
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Ти вже мало глузду маєш- от дурню і торочиш. Змінився ти сильно за останній рік, як на мене.
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Та ти шо... Куди ж нам до вас, наближених до чоколатної дупи...😁
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От і "дупа" в хід пішла... Швидко ти перейшов до свого звичного рівня.
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Таки скільки вже 🍫🍫 ми тобі дали заробити??? Не соромся, ми нікому не скажемо...😁😁
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От це й погано. А ти далі смійся- Кожному своє, сказав же.
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Ента птица говорут не атличаетца ни умом ни сообразительностью, точняк енто🐓💨💨
😁😁😁
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то пора ірину геращенко нафуй послати і і підсрачника, слава Богу не промахнешся
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А также толстых баб в роли первейшего вице спикера
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А также толстых баб /Боятся колбасные мигрантки конкуренток в секс-бизнесе.
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Та розігнати вас, падлюк чоколатнорадикально, к ефеням...
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если сдуру попадешь в оппозицию, не забудь свои слова
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не-не, дронов не надо отменять. Придет час, и они превратятся в бомбардировщики.
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никакой регламент, даже самый продвинутый, не сделает из этой своры ублюдков парламент.
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Ганна Герман?- Юлія Володимирівна Тимошенко у Вашингтоні назвала її посестрою і сказала що у них спільний ворог і одна мета.
А потім вони обіймалися на камери.

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А ещё всем оппозиционным депутатам - наручники... а журналистам - отдельную большую камеру в ВР и чтобы смотрели на большом экране только ЗРАДА-ТВ тогда будет не заметно как кто и когда голосует и как депутаты со шлюхами переписываются !!! Такой план будочников и кулявлобив..
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Ирка, как там "весилля" у югика на народные деньги? Весело было?))) Подстилка тумбоногая!
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Порошенко, Гройсман, Аваков, Кубів, Яценюк, Кличко, Ірина Геращенко, Стець, Павло Петренко, Третьяков, Загорій, Зубко, Суркіси, Деркач, Кононенко, Ложкін, Турчинов весело покуралєсілі на території рідної своїм серцям і мізкам землі.
Весілля синочка укгаїнського патгіота без югидичної освіти Юги Луценка відбувалося у приміщенні ресторану Queen Country Club, який належить російській компанії Bulldozer Group.
Це вам не в кацапських "Вкотнатіках" та "Однокласніках" ошиватися. Це вам не кремлівська агентура - Саакашвілі, Тимошенко та Наливайченко.
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Тут есть вещи ещё опаснее. Эта крыса шоколадная хитро и настойчиво страну под кацапов ложит.
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Ви проводете засідання ВР,а в залі 50-60 людей...на табло 318..а тут як бути?
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вас там всех надо не только за ухо вывести а и розгами посечь
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"не раскачивайте лодку".дайте господам-"народным слугам" спокойно наслаждаться увлекательным плаванием по сытой,обеспеченной и интересной жизни...
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Это такое же "реформирование" как и все ваши говно-реформы.
Что реально давно назрело, так это механизм отзыва депусратов и их принудительное выдворение нах.й из-за n-ного числа прогулов. Любите Европой прикрываться - так давайте посмотрим, надолго ли у них задерживаются такие наглые прогульщики.
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[Екс-"регіонал" підтвердив отримання бонусів від влади за голосування в Раді]: Посмотри! http://ua1.com.ua/politics/eks-regional-pidtverdiv-otrimannya-bonusiv-vid-vladi-za-golosuvannya-v-radi-35092.html
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плакати дрони мегафони ! ппц це що там у вас твориця цирк якийсь в якому парламенты ще таке може бути це вища законодавча гылка влади а там дрони
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"Работу ВР нужно реформировать" - закрыть буфет, туалет и депутанов в зале до окончания рабочего дня.
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Не буде з баби дівки, а зі шкапи - рисака.
Так само не сформувалась дівчинка на побігеньках Геращенко в самостійного відповідального політика.
Так само не існує в Раді продуктивної, та навіть просто легітимної коаліції.
А всякі дрони, плакати - для відводу очей, щоб прикрити свою нікчемність як законотворців.
Ірко, йди краще дітей виховувати. Толку з тебе в Раді, як з козла молока.
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" Но обратите внимание, как депутаты и фракции (и какие именно) технически проваливают вопрос изменения регламента, отказываясь даже включить этот законопроект в повестку дня, Источник: https://censor.net.ua/n456472 " Ну и где тогда коалиция БПП и НФ из 226 депутатов ?
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эта чучундра поет в точности как на раисе было сказано:
"...парламент - не место для дискуссий ..".
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А тебя запретить можно? Или ты стала царицей народной?
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Тварьперекрашеная.И принять двухпартийность.Нф и бпп.Х..й вам уроды.Выносить вас будут по черному.Ждите.
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"домик в деревне"(под Киевом)"ударницы" ириши геращенко...есть еще "лексус" и "хатынка" в центре Киева - усе исключительно на "зарплату".
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И это правильно ! И не только.....надо бы выбрать таких, кто меньше про булаву думает ,а больше про Украину и украинцев.
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а еще Ире надо задать вопросики по Ющю и запретить, лет на пять - в колонии строгого режима
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Хлопці я розумію , що можливо тяжко, коли за компом сутками на клаві стукати. Де пропозиції конкретні та виважені на благо НЕНЬКИ. Посилати і я мастачка, якщо є бажання ........із задоволенням. хто перший назовись. Особливо коли тут дрочат , ой строчат ЧЛЄНИ так званих партєєк....фу гидота. До речі нікого не захищаю ні тіх ні інших.
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запретить плакаты, мегафоны и дроны? никогда!!
а на хрена тогда туда ходить..

ну хоть кальянную, сауну и карты (на раздевание) оставьте???

да! и самое главное - узаконьте пианистов-кнопкодавов-многостаночников...
а остальные - пусть за колоннами... балуются
(правда потом рожи страшные корчат, глаза поймать не могут.. но то таке!)
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предлагаю каждую пятницу пиздить депутатов! ногами и палками!......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаботу ВР нужно реформировать - прекратить объявление запросов, выступления заменить дебатами и запретить в зале плакаты, мегафоны и дроны, - Ирина Геращенко
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