 Работу ВР нужно реформировать - прекратить объявление запросов, выступления заменить дебатами и запретить в зале плакаты, мегафоны и дроны, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "Крик души вице-спикера. Пятница. Контрпродуктивный день в ВР. Я объявила 279 запросов. Затем был час выступлений в рубрике разное.
По моему глубокому убеждению, запросы можно обнародовать на сайте ВР и не тратить время на их объявления. А выступления давно пора заменить формой дебатов на определенные актуальные темы, которые есть во всех парламентах мира. Дебаты, как правило, и в ПАСЕ и в европейских парламентах, стоят в адженде вечером, напоследок, после рассмотрения законов. В европейских парламентах - сильная роль комитетов, особенно- европейской интеграции, где идет тщательный анализ соответствия законопроектов нормам европейского права. У нас же просто не существует соответствующей технической экспертизы.
Я последовательно отстаиваю необходимость изменения в регламент работы ВР. С таким постсоветским регламентом никакие открытые списки не помогут сделать ВР европейской и осовременить! Но обратите внимание, как депутаты и фракции (и какие именно) технически проваливают вопрос изменения регламента, отказываясь даже включить этот законопроект в повестку дня, не говоря о рассмотрении и приближения работы ВР к европейским стандартам.
Результат - деструктивность, нивелирование работы комитетов, размывание их функций, возможность выхолостить закон одним голосованием "в подтверждение" в пустом зале, законодательный спам и другой парламентский беспредел.
Кстати, все регламенты европейских стран запрещают плакаты, мегафоны и другие дроны в зале, там за такое приставы выведут за ухо. У нас: день без плаката и обвешанной-облепленной трибуны -напрасно прожитый в ВР день... (хотя, ради справедливости, в сентябре обошлось без наскальной графики, за что спасибо коллегам). Сентябрьские две сессионные недели "работы" ВР показали - реформа назрела, если мы ответственные политики, то просто обязаны не митинги на улицах собирать, а привести регламент с европейскими нормами и работать. Работать".
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А потім вони обіймалися на камери.
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Весілля синочка укгаїнського патгіота без югидичної освіти Юги Луценка відбувалося у приміщенні ресторану Queen Country Club, який належить російській компанії Bulldozer Group.
Це вам не в кацапських "Вкотнатіках" та "Однокласніках" ошиватися. Це вам не кремлівська агентура - Саакашвілі, Тимошенко та Наливайченко.
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Не зря Грося ему бабла залил по самое не балуйся, что курица догнала в цене свинину
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Что реально давно назрело, так это механизм отзыва депусратов и их принудительное выдворение нах.й из-за n-ного числа прогулов. Любите Европой прикрываться - так давайте посмотрим, надолго ли у них задерживаются такие наглые прогульщики.
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Так само не сформувалась дівчинка на побігеньках Геращенко в самостійного відповідального політика.
Так само не існує в Раді продуктивної, та навіть просто легітимної коаліції.
А всякі дрони, плакати - для відводу очей, щоб прикрити свою нікчемність як законотворців.
Ірко, йди краще дітей виховувати. Толку з тебе в Раді, як з козла молока.
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"...парламент - не место для дискуссий ..".
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а на хрена тогда туда ходить..
ну хоть кальянную, сауну и карты (на раздевание) оставьте???
да! и самое главное - узаконьте пианистов-кнопкодавов-многостаночников...
а остальные - пусть за колоннами... балуются
(правда потом рожи страшные корчат, глаза поймать не могут.. но то таке!)
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