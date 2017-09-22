 Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнило "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Об этом говорится в приказе №921 от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
В обновленный перечень попали российские исполнители Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид); Иван Демьян; Павел Кравцов; Натан Мировой (Natan); Стас Пьеха; Ирина Тюрина (Ирина Нельсон); Александр Медведев (Шура); Вадим Новик (Билли Новик); Давид Нуриев (Птаха); российские актеры Людмила Чурсина; Алексей Панин; Дмитрий Певцов; Вера Кузьмин; Василий Лановой; Андрей Мерзликин; Александр Василевский, режиссер Станислав Говорухин.
Также в перечень внесли американского актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российского режиссера и писателя Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).
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В церквах подают 40-ко уст за "здравие",цена за одно имя колеблется от 20-25 гр.
НО в церкви МП(московского патриархата) в Одессе на ул.Пироговской.....по 40 гр.!!!!
Почему возмущает?Эта церковь находится на одной территории с 411-м военным госпиталем!!!Теперь прикиньте.....как они обдирают тех военных,кот.лечатся в этом госпитале.
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количество людей с низким интеллектом в процентном отношении приблизительно равно во всех странах,
но в Швеции , к примеру, коррупции мало, а в Украине и Кацапии много
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Воины идут в церковь,кот.расположена ближе всего к госпиталю,а попы МП этим пользуются и цены на "услуги" подняли в 2 раза.
Пусть этой проблемой займутся волонтеры.
А верить или нет,это свободный выбор каждого.
облезь.
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Зурабу Церетелі вистачить матеріалу на десяток півнів.
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кого ето интересует?
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Хотя тут в Умань тысячи хасидов на днях прилетали, может они подскажут?
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Зайди на сайт флайрадар24 и посмотри, как из Москвы самолеты облетают Украину летя в Симферополь!
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попадай туда законно и ныряй хоть до фонтанов из задницы
или будь готов к тому, что за незаконное пересечение Украинской границы хрен больше попадешь в Украину, в том числе и в Крым, когда там возобновится временно утерянный суверинитет Украины
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ты хочешь попасть в Крым
или ты хочешь попасть в Крым законно ?
это именно ты выбираешь.
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Ты покупаешь наиболее комфортный для тебя рейс не смотря на то, что он противозаконный.
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Хотя ж ведь куда проще не страдать, отдавая свое время непонятно кому за какие-то сраные деньги, а начать нарушать закон - понемногу, по два, по три человека в неделю ночью убивать и забирать деньги. И наслаждаться рестораном и пивом в будни!
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К примеру, я считаю, что в Украинский Крым законно человек любой страны должен попадать легко, не унижаясь и удобно. Я не хочу, чтоб даже наши враги и предатели унижались - такое желание просто сказало бы, что я хреновый человек.
Но по факту, сейчас Крым оккупирован и выпал из законного поля Украины. Понятно, в связи с этим законно добраться туда стало в разы тяжелее и муторней, что лично меня не может не огорчать. И я в какой-то мере сожалею, что некоторым людям соблюдение закона в связи с поездкой в Крым может доставить неудобства. И лично я бы рекомендовал по возможности отложить на какое-то время поездки на оккупированные территории.
Это как с хождениями в шлепках - мол, в них по улице ходить удобно, приятно и свободно, но лучше отложить это хождение до лета, и не делать этого зимой. Иначе в итоге будешь страдать, тратить деньги и унижаться.
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На фото - Андрій Деркач, народний депутат.
Колишній регіонал.
В 90-ті навчався у Вищій школі КДБ в Росії (зараз - Академія ФСБ).
Очолюючи державний Енергоатом, утримував наші українські АЕС на голці залежності від ядерного палива російської корпорації "ТВЕЛ". Казково збагатився.
Один з гарантів інтересів Російської православної церкви в Україні.
Голосував за диктаторські закони 16 січня під час Революції.
Можна скільки завгодно задаватись питанням - чому такі люди, як Андрій Деркач, не втрапляють в поле зору правоохоронців?
А можна просто один раз побачити, як він пізно ввечері розслаблено залишає святкування весілля сина Генерального прокурора України Юрія Луценка.
P.S.: Це лише один з багатьох прикладів, чому сюжет про весілля сина генерального прокурора - це суспільно важлива інформація, публікація якої переважає над його правом на приватне життя.
Сюжет тут: https://youtu.be/Xa_Da_i8bAM
Схеми: корупція в деталях - RFERL
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Чекаю на закриття Інтера.
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Все гости,на этом государственном мероприятии,а так же государственная охрана этого мероприятия.С УГОшниками,снайперами,служебными машинами!
Это самая главная главная угроза!
Коррупция,кумовство,феодализм.
А эти выше перечисленные персонажи,так пена.Замыливание глаз!
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