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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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 Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнило "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

минкультуры

Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в приказе №921 от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В обновленный перечень попали российские исполнители Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид); Иван Демьян; Павел Кравцов; Натан Мировой (Natan); Стас Пьеха; Ирина Тюрина (Ирина Нельсон); Александр Медведев (Шура); Вадим Новик (Билли Новик); Давид Нуриев (Птаха); российские актеры Людмила Чурсина; Алексей Панин; Дмитрий Певцов; Вера Кузьмин; Василий Лановой; Андрей Мерзликин; Александр Василевский, режиссер Станислав Говорухин.

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Также в перечень внесли американского актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российского режиссера и писателя Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).

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Краще би сформулювали, як загрожуючі екології України .
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Приткну в эту тему,все равно про расею......
В церквах подают 40-ко уст за "здравие",цена за одно имя колеблется от 20-25 гр.
НО в церкви МП(московского патриархата) в Одессе на ул.Пироговской.....по 40 гр.!!!!
Почему возмущает?Эта церковь находится на одной территории с 411-м военным госпиталем!!!Теперь прикиньте.....как они обдирают тех военных,кот.лечатся в этом госпитале.
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Верх цинизма, торговаться по прейскуранту с Богом за здравие .
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а много ли ещё найдется торговых сетей с такой многовековой репутацией ?
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Если в голове такой кавардак, то безнадёжно бороться с коррупцией. Они даже Богу взятку несут, 20-25 или 40 гривен. И уверены, что за такую цену продаётся "здравие"
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не согласен.
количество людей с низким интеллектом в процентном отношении приблизительно равно во всех странах,
но в Швеции , к примеру, коррупции мало, а в Украине и Кацапии много
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Стремление к соблюдению средневековых ритуалов, внешней атрибутики, заучивание стандартных молитв, это от страха. Национальный менталитет не позволяет быть белой вороной, это опасно, общество осудит, это в подсознании и у кацапов и у украинцев. Среди интеллектуалов, тоже много таких духовных извращенцев. Это результат многовековой общинной жизни. В Швеции, как и у других развитых наций, другие нравы. Индивидуум выживает самостоятельно, без общинной поддержки. Мой дом-моя крепость.
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ты видимо даже не пытался вдуплится в сущность вопроса,за это и в спаме.
Воины идут в церковь,кот.расположена ближе всего к госпиталю,а попы МП этим пользуются и цены на "услуги" подняли в 2 раза.
Пусть этой проблемой займутся волонтеры.
А верить или нет,это свободный выбор каждого.
облезь.
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Скільки лайна!!!
Зурабу Церетелі вистачить матеріалу на десяток півнів.
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Маразм крепчал..Я вот 5го лечу в Крым.Нет прямых рейсов.Нет рейсов через Украину.Может проблема она таки внутри?Почему у Израиля нет прямого рейса?
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у моего знакомого брат в Одессе - у него триппер.
кого ето интересует?
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И я вот думаю, почему нет такого рейса Израиль - Симферополь с облетом через Украину?!
Хотя тут в Умань тысячи хасидов на днях прилетали, может они подскажут?
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Не могу связать слова в твоем посте в смысл.Что написать то хотел?Нет рейса в Симферополь даже с пересадкой в Киеве или Днепре.Есть только через Москву.Есть отдельно в Киев и тд.
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Ну так у нас бесполетная зона с Крымом пока оккупация и Израиль нас поддерживает, а оккупанты естественно летают!
Зайди на сайт флайрадар24 и посмотри, как из Москвы самолеты облетают Украину летя в Симферополь!
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Я тебе про это и пишу!!Из Израиля облетая Украину летят еа Москву,а оттуда в Симферополь
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имеешь право.
попадай туда законно и ныряй хоть до фонтанов из задницы
или будь готов к тому, что за незаконное пересечение Украинской границы хрен больше попадешь в Украину, в том числе и в Крым, когда там возобновится временно утерянный суверинитет Украины
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Лететь надо в Днепр, а потом переходить на оккупированную часть украинской территории через специально построенный украинский КПП.
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Дак я не выбираю.Я приходу в агенство и покупаю билет
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от токо не надо "не я выбираю".
ты хочешь попасть в Крым
или ты хочешь попасть в Крым законно ?
это именно ты выбираешь.
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Я неправильно выразился наверно.У меня нет выбора.Я покупаю рейс в Крым.Как оно туда летит от меня не зависит.
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Правильно ты выразился.
Ты покупаешь наиболее комфортный для тебя рейс не смотря на то, что он противозаконный.
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Чтобы попасть в Крым законно, ты должен страдать, тратить деньги и унижаться. Это такая политика, дружище. Здесь все считают, что это правильно.
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Угу, а еще приходится трудиться на какой-то работе 5 дней в неделю, чтоб иметь возможность законно сходить в ресторан, выпить там в пятницу пивка. Это такая жизнь, дружище. Здесь все считают, что это правильно.
Хотя ж ведь куда проще не страдать, отдавая свое время непонятно кому за какие-то сраные деньги, а начать нарушать закон - понемногу, по два, по три человека в неделю ночью убивать и забирать деньги. И наслаждаться рестораном и пивом в будни!
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Это Вы мне? Я тоже считаю что нужно страдать, тратить деньги и унижаться, чтобы законно попасть в Крым. Это правильно и очень мудро.
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Если вы на самом деле так считаете, то вы как-то странно выразили свою мысль. Потому как и первый и второй ваш ответ может быть и своеобразным ватным сарказмом.

К примеру, я считаю, что в Украинский Крым законно человек любой страны должен попадать легко, не унижаясь и удобно. Я не хочу, чтоб даже наши враги и предатели унижались - такое желание просто сказало бы, что я хреновый человек.

Но по факту, сейчас Крым оккупирован и выпал из законного поля Украины. Понятно, в связи с этим законно добраться туда стало в разы тяжелее и муторней, что лично меня не может не огорчать. И я в какой-то мере сожалею, что некоторым людям соблюдение закона в связи с поездкой в Крым может доставить неудобства. И лично я бы рекомендовал по возможности отложить на какое-то время поездки на оккупированные территории.

Это как с хождениями в шлепках - мол, в них по улице ходить удобно, приятно и свободно, но лучше отложить это хождение до лета, и не делать этого зимой. Иначе в итоге будешь страдать, тратить деньги и унижаться.
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Да это вполне могло бы быть ватным сарказмом, но это всё же не он, а моя личная выверенная и глубоко выстраданная гражданская позиция.
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Хай летить, тепер хоч в Україні його точно не буде .
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Назар, можешь еще зайти на Миротворец, они подскажут как правильно зарегистрироваться .
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Есть рейс Израиль-Палестина. В один конец. Подходит?
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Бывал.Если хорошо стрелять-то обычно возвращаешься домой.А за 20+ ликвидаций отвозят на служебной машине.
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Так это диванному воену не понять...
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Ну, то ли дело таким вот двум настоящим воинам из заморской воюющей страны.
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хрен бы с этими певунами-плясунами. когда мертвячук будет в списке?
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Зураб Церетели... Этому чуду- 84-й год. Я не в курсе- чем он успел насолить нам, но это решение- какая-то подъ.бка. Ибо никто не смог нанести рашке столько вреда, как он, своими творениями. Это ж какой-то Громкий Звиздец. Я бы- его напротив- наградил. По-честному.
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Та, можно и им, хотя этот зззкульптор, предпочитает бронзу, понятное дело.
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Кажуть Церетелі зараз ваяє пам'ятник Мальчіку-Спальчіку висотою 100 метрів.
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Да??? После Колумба. который стал Петром Первым- я этому не удивляюсь.
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Люди пожилого возраста часто способны на нелогичные поступки. Морган Фримен, например, лишил себя квартиры в Саранске.
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Стасик Пьеха - бабушканосец тоже засветился в Крыму?
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Так перечень аморфньіх лохов и приведен в данной статье ))
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"Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів?", - обурюється Юрій Луценко.
На фото - Андрій Деркач, народний депутат.
Колишній регіонал.
В 90-ті навчався у Вищій школі КДБ в Росії (зараз - Академія ФСБ).
Очолюючи державний Енергоатом, утримував наші українські АЕС на голці залежності від ядерного палива російської корпорації "ТВЕЛ". Казково збагатився.
Один з гарантів інтересів Російської православної церкви в Україні.
Голосував за диктаторські закони 16 січня під час Революції.
Можна скільки завгодно задаватись питанням - чому такі люди, як Андрій Деркач, не втрапляють в поле зору правоохоронців?
А можна просто один раз побачити, як він пізно ввечері розслаблено залишає святкування весілля сина Генерального прокурора України Юрія Луценка.
P.S.: Це лише один з багатьох прикладів, чому сюжет про весілля сина генерального прокурора - це суспільно важлива інформація, публікація якої переважає над його правом на приватне життя.
Сюжет тут: https://youtu.be/Xa_Da_i8bAM
Схеми: корупція в деталях - RFERL
Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины - Цензор.НЕТ 19
Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины - Цензор.НЕТ 2206
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Сигала нельзя запрещать, нечего будет некоторым каналам показывать, они его фильмы неделями крутят
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он уже фамилию сменил на Куструлицу , хитрый же гад .)
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Ну -ну !Только Сигал с ISTV не вылазит,прстоянно с ним фильмы крутят! Вы уже хоть определитесь с концертами,с фильмами и с нашими прошмандовками ,которые из рф не вылазят! Где штрафы? Кто хоть раз ответил ? Почему организаторы не отвечают или телеканалы,которые транслируют фильмы или концерты показывают с их участием?!
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А та пездота, шо в кукуеве сидит, делает все только во благо...
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Герасим 20.43-умнічка !!! Під носом небачать паскуди, або спєти , ой спіти до ручки і нєвєлєно. Бізнес панімаєшь. Третій день мандякають про різну хрєнь мінкульта , а по ящику повна тішь і благодать . Тільки московські свині в українських шароварах гацають як навіженні. Небуде культури , культурних українських естрадних програм -небуде Неньки України, небуде Нації Української.. Буде мутняк московського розливу.
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ICTV каждый день с Сигалам кино крутити пох на Ч.С.
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Нарешті, через 26 років нашої незалежності влада зрозуміла, що цю незалежність, свободу і гідність необхідно весь час захищати. Це московітське сміття завжди виконувало роль прислуги у кремлівської пропагандистської машини, воно розмивало українські національні цінності, тягнуло у совітське минуле, облизувало карликів. Необхідно створювати свій якісний культурний продукт.
Чекаю на закриття Інтера.
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если про поржать то на ютубе нарезку про сигала как он по российски матюкается в фильмах,питарасы,ти што гэнгстер какой то,умари блят
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Главная угроза нацбезопасности,это свадьба выкидыша хгенпгокугога!
Все гости,на этом государственном мероприятии,а так же государственная охрана этого мероприятия.С УГОшниками,снайперами,служебными машинами!
Это самая главная главная угроза!
Коррупция,кумовство,феодализм.
А эти выше перечисленные персонажи,так пена.Замыливание глаз!
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я знову ж, в 1630-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнило "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
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