 Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Об этом говорится в приказе №921 от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
В обновленный перечень попали российские исполнители Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид); Иван Демьян; Павел Кравцов; Натан Мировой (Natan); Стас Пьеха; Ирина Тюрина (Ирина Нельсон); Александр Медведев (Шура); Вадим Новик (Билли Новик); Давид Нуриев (Птаха); российские актеры Людмила Чурсина; Алексей Панин; Дмитрий Певцов; Вера Кузьмин; Василий Лановой; Андрей Мерзликин; Александр Василевский, режиссер Станислав Говорухин.
Также в перечень внесли американского актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российского режиссера и писателя Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).
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В церквах подают 40-ко уст за "здравие",цена за одно имя колеблется от 20-25 гр.
НО в церкви МП(московского патриархата) в Одессе на ул.Пироговской.....по 40 гр.!!!!
Почему возмущает?Эта церковь находится на одной территории с 411-м военным госпиталем!!!Теперь прикиньте.....как они обдирают тех военных,кот.лечатся в этом госпитале.
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Зурабу Церетелі вистачить матеріалу на десяток півнів.
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кого ето интересует?
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Хотя тут в Умань тысячи хасидов на днях прилетали, может они подскажут?
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Зайди на сайт флайрадар24 и посмотри, как из Москвы самолеты облетают Украину летя в Симферополь!
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На фото - Андрій Деркач, народний депутат.
Колишній регіонал.
В 90-ті навчався у Вищій школі КДБ в Росії (зараз - Академія ФСБ).
Очолюючи державний Енергоатом, утримував наші українські АЕС на голці залежності від ядерного палива російської корпорації "ТВЕЛ". Казково збагатився.
Один з гарантів інтересів Російської православної церкви в Україні.
Голосував за диктаторські закони 16 січня під час Революції.
Можна скільки завгодно задаватись питанням - чому такі люди, як Андрій Деркач, не втрапляють в поле зору правоохоронців?
А можна просто один раз побачити, як він пізно ввечері розслаблено залишає святкування весілля сина Генерального прокурора України Юрія Луценка.
P.S.: Це лише один з багатьох прикладів, чому сюжет про весілля сина генерального прокурора - це суспільно важлива інформація, публікація якої переважає над його правом на приватне життя.
Сюжет тут: https://youtu.be/Xa_Da_i8bAM
Схеми: корупція в деталях - RFERL
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