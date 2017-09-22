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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:Министерство культуры и туризма (300) Россия (72377) черный список (58) артисты (147)

 Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

минкультуры

Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом говорится в приказе №921 от 20 сентября, опубликованному на сайте ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В обновленный перечень попали российские исполнители Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид); Иван Демьян; Павел Кравцов; Натан Мировой (Natan); Стас Пьеха; Ирина Тюрина (Ирина Нельсон); Александр Медведев (Шура); Вадим Новик (Билли Новик); Давид Нуриев (Птаха); российские актеры Людмила Чурсина; Алексей Панин; Дмитрий Певцов; Вера Кузьмин; Василий Лановой; Андрей Мерзликин; Александр Василевский, режиссер Станислав Говорухин.

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Также в перечень внесли американского актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российского режиссера и писателя Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).

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Краще би сформулювали, як загрожуючі екології України .
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Приткну в эту тему,все равно про расею......
В церквах подают 40-ко уст за "здравие",цена за одно имя колеблется от 20-25 гр.
НО в церкви МП(московского патриархата) в Одессе на ул.Пироговской.....по 40 гр.!!!!
Почему возмущает?Эта церковь находится на одной территории с 411-м военным госпиталем!!!Теперь прикиньте.....как они обдирают тех военных,кот.лечатся в этом госпитале.
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Верх цинизма, торговаться по прейскуранту с Богом за здравие .
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Скільки лайна!!!
Зурабу Церетелі вистачить матеріалу на десяток півнів.
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Маразм крепчал..Я вот 5го лечу в Крым.Нет прямых рейсов.Нет рейсов через Украину.Может проблема она таки внутри?Почему у Израиля нет прямого рейса?
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у моего знакомого брат в Одессе - у него триппер.
кого ето интересует?
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И я вот думаю, почему нет такого рейса Израиль - Симферополь с облетом через Украину?!
Хотя тут в Умань тысячи хасидов на днях прилетали, может они подскажут?
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Не могу связать слова в твоем посте в смысл.Что написать то хотел?Нет рейса в Симферополь даже с пересадкой в Киеве или Днепре.Есть только через Москву.Есть отдельно в Киев и тд.
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Ну так у нас бесполетная зона с Крымом пока оккупация и Израиль нас поддерживает, а оккупанты естественно летают!
Зайди на сайт флайрадар24 и посмотри, как из Москвы самолеты облетают Украину летя в Симферополь!
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Я тебе про это и пишу!!Из Израиля облетая Украину летят еа Москву,а оттуда в Симферополь
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Есть рейс Израиль-Палестина. В один конец. Подходит?
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Бывал.Если хорошо стрелять-то обычно возвращаешься домой.А за 20+ ликвидаций отвозят на служебной машине.
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хрен бы с этими певунами-плясунами. когда мертвячук будет в списке?
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Зураб Церетели... Этому чуду- 84-й год. Я не в курсе- чем он успел насолить нам, но это решение- какая-то подъ.бка. Ибо никто не смог нанести рашке столько вреда, как он, своими творениями. Это ж какой-то Громкий Звиздец. Я бы- его напротив- наградил. По-честному.
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Та, можно и им, хотя этот зззкульптор, предпочитает бронзу, понятное дело.
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Кажуть Церетелі зараз ваяє пам'ятник Мальчіку-Спальчіку висотою 100 метрів.
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Да??? После Колумба. который стал Петром Первым- я этому не удивляюсь.
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Люди пожилого возраста часто способны на нелогичные поступки. Морган Фримен, например, лишил себя квартиры в Саранске.
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Стасик Пьеха - бабушканосец тоже засветился в Крыму?
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Так перечень аморфньіх лохов и приведен в данной статье ))
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"Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів?", - обурюється Юрій Луценко.
На фото - Андрій Деркач, народний депутат.
Колишній регіонал.
В 90-ті навчався у Вищій школі КДБ в Росії (зараз - Академія ФСБ).
Очолюючи державний Енергоатом, утримував наші українські АЕС на голці залежності від ядерного палива російської корпорації "ТВЕЛ". Казково збагатився.
Один з гарантів інтересів Російської православної церкви в Україні.
Голосував за диктаторські закони 16 січня під час Революції.
Можна скільки завгодно задаватись питанням - чому такі люди, як Андрій Деркач, не втрапляють в поле зору правоохоронців?
А можна просто один раз побачити, як він пізно ввечері розслаблено залишає святкування весілля сина Генерального прокурора України Юрія Луценка.
P.S.: Це лише один з багатьох прикладів, чому сюжет про весілля сина генерального прокурора - це суспільно важлива інформація, публікація якої переважає над його правом на приватне життя.
Сюжет тут: https://youtu.be/Xa_Da_i8bAM
Схеми: корупція в деталях - RFERL
Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины - Цензор.НЕТ 19
Бабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины - Цензор.НЕТ 2206
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Сигала нельзя запрещать, нечего будет некоторым каналам показывать, они его фильмы неделями крутят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБабкина, Говорухин, Гришковец, Кустурица, Сигал - Минкультуры пополнил "черный список" лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
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