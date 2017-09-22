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Все про:договор (176) ракеты (610) Россия (72377) Тиллерсон (163)

 Россия нарушила обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, - Тиллерсон

тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.

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Тиллерсон призвал Россию изучить, как лучше поддержать усилия по нераспространению этого оружия. При этом госсекретарь США указал на особую ответственность России и США по поддержанию режима нераспространения, а также упомянул о совместных программах в этой области.

"К сожалению, в последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение [Россией] собственных обязательств по ДРСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ", - заявил Тиллерсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США
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и все.
параша сколько уже всего нарушила, что легче перечислить чего она не нарушала. но все попрежнему торгуют с ней.
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Ну как дети малые...
Ну если нарушила - то собрать заседание ООН и высказать озабоченность.
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як діти, параша вам на голову н.рала, і буде далі, зніміть санкції.
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любопытства ради - есть хоть один договор, который ряшка не нарушила?
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нет ни единого договора который НЕ НАРУШИЛА РОССИЯ, НЕТ ПРОСТО НЕ СУШЕСТВУЕТ ТАКИХ ДОГОВОРОВ. поэтому никто и никогда ни очём не договаривайтесь с РОССИЕЙ!
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Уже наверно ничего и не осталось , что она не нарушила.
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С памятника Калашникову удалили чертеж немецкого автомата

виток дискуссий вокруг памятника Калашникову начался после того, как историк Юрий Пашолок заметил, что на барельефе скульптуры изображен чертеж StG 44 - автомата, разработанного Хуго Шмайссером во время Второй мировой войны и состоявшего на вооружении Третьего рейха.
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Или как между метеоритами и метеоризмом.
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Как мне кажется- он намекает на эти "Калибры". Они меня тоже очень интересуют. Тока ИНФЫ таки мало... Но, то что он озаботился именно ими- я не сомневаюсь.
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Сегодня подлодка бомбила калибрами Игл. Судя по заявленю, таки долетели до цели.
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Я ,честно говоря, думал, что уже нет ни одной области человеческой деятельности и международных договоров, которые россия не нарушила бы.
Оказывается есть ещё для кремля работа
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Они скоро вас ещё и раком поставят, вырожденцы! Собсна, уже ставят. И ын - лишь ложноножка кремля и лишь один из эпизодов очередного падения разучившейся защищаться цивилизации под ударами варваров.
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Итак, то во что не верили российские ура-патриоты и то, что казалось запредельным для здравого смысла и логики таки свершилось - Россия продаст Индонезии свои, "не имеющие аналогов в мире", истребители поколения 4++ Су-35С по бартеру, в обмен на пальмовое масло!Так, намедни, министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду подтвердил, что его страна пришла к соглашению с Россией о поставках 11 истребителей Су-35 с опционом на 5 боевых самолётов для последующего формирования эскадрильи из 16 машин. Подписание контракта будет проведено в ноябре этого года в столице Индонезии, Джакарте!А теперь о деталях. Согласно контракту, Индонезия за 11 самолетов заплатит $1,14 млрд, при этом, $570 млн, будут выплачены в виде продуктов сельского хозяйства растительного характера, в частности - пальмового масла, по производству которого Индонезия занимает первое место в мире.
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В общем, дожились, истребители в обмен на еду. И даже не на еду, а на нечто, похожее на еду. Что будет дальше? Танки Т-90 Индии в обмен на бананы, а вертолёты Ка-52 Египту в обмен на верблюдов? Хорошая экспортная репутация нарабатывается "сверхдержавой", нечего сказать! Представить продажу F-35 в обмен на нечто подобное даже не могу, а потому и вправду - истребитель Су-35 "не имеет аналогов в мире"!Кстати, Индонезия так же изъявляла желание приобрести подводные лодки проекта 636 Варшавянка, интересно, что Джакарта предложит взамен? Каучук? Какао-бобы?".
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а шо кацапы не нарушали..? знаете почему в 1944 финнам удалось выйти из войны, но не допустить оккупации..? тяжелейший пездель зимой 1939-1940..это всё, что они способны понять..лишь жаль, что в той зимней войне полягло и много украинцев..
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офф топ
ей богу дебилы....

Российское военно-историческое общество уберет с памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в Москве схему немецкого автомата StG 44. Об этом рассказал Владислав Кононов. Он заявил, что скульптор Салават Щербаков и его подмастерье «что-то напутали». По его словам, РВИО предъявляло требование только к тому оружию, которое Калашников держит в руках - автомат собственной конструкции, остальное Кононов назвал " полетом творческой фантазии". «Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там где, мы ее брали написано «Автомат Калашникова». Что-то из интернета», - заявил Щербаков РБК. По мнению Кононова, подобная ошибка только подчеркивает то, насколько АК отличается от StG 44, и что обвинения Калашникова в заимствовании конструкции «категорически неверно».
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Пальмовое масло употребляют в странах третьего мира по причине дешевизны по действию сравнимо с солидолом но под боярышник пойдет с опережением
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия нарушила обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, - Тиллерсон
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