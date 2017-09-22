 Россия нарушила обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, - Тиллерсон

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.
Тиллерсон призвал Россию изучить, как лучше поддержать усилия по нераспространению этого оружия. При этом госсекретарь США указал на особую ответственность России и США по поддержанию режима нераспространения, а также упомянул о совместных программах в этой области.
"К сожалению, в последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение [Россией] собственных обязательств по ДРСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ", - заявил Тиллерсон.
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параша сколько уже всего нарушила, что легче перечислить чего она не нарушала. но все попрежнему торгуют с ней.
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Ну если нарушила - то собрать заседание ООН и высказать озабоченность.
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виток дискуссий вокруг памятника Калашникову начался после того, как историк Юрий Пашолок заметил, что на барельефе скульптуры изображен чертеж StG 44 - автомата, разработанного Хуго Шмайссером во время Второй мировой войны и состоявшего на вооружении Третьего рейха.
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Оказывается есть ещё для кремля работа
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ей богу дебилы....
Российское военно-историческое общество уберет с памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в Москве схему немецкого автомата StG 44. Об этом рассказал Владислав Кононов. Он заявил, что скульптор Салават Щербаков и его подмастерье «что-то напутали». По его словам, РВИО предъявляло требование только к тому оружию, которое Калашников держит в руках - автомат собственной конструкции, остальное Кононов назвал " полетом творческой фантазии". «Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там где, мы ее брали написано «Автомат Калашникова». Что-то из интернета», - заявил Щербаков РБК. По мнению Кононова, подобная ошибка только подчеркивает то, насколько АК отличается от StG 44, и что обвинения Калашникова в заимствовании конструкции «категорически неверно».
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