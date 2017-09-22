 Взрывы на загоревшемся армейском складе под Мариуполем прекратились, эвакуированы 30 человек, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Эвакуированы 30 человек из ближайших домов", - говорится в сообщении.
В настоящее время в местной школе полицейские развернули оперативный штаб. В ведомстве пояснили, что эвакуация жителей близлежащих домов была организована по причине того, что склады боеприпасов находятся неподалеку жилого сектора.
Как сообщалось ранее, в 16:20 на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области). Оперативное командование "Юг" информировало, что ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля.
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трамп ясно сказал - поборете коррупцию, будут джевелины.
Они же до передовой не дойдут,. сразу в офшоры
только про офшор молчёк...
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Любите, когда вас, лишнехромосомных, посылают?
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Если будет полномасштабное вторжение россии, у украинской армии нет никаких шансов устоять, так как похожа на карточный домик и без войны все взрывается, разваливается, разворовывается.
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