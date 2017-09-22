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Все про:боеприпасы (1302) пожар (3626) Нацполиция (8821) Донецкая область (4681)

 Взрывы на загоревшемся армейском складе под Мариуполем прекратились, эвакуированы 30 человек, - полиция

боеприпасы склад

По состоянию на 18.20 пятницы детонация боеприпасов на загоревшемся складе одной из воинских частей оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины в н.п.Малоянисоль (Никольский р-н, неподалеку от Мариуполя) прекратилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Также читайте: ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"

"По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Эвакуированы 30 человек из ближайших домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время в местной школе полицейские развернули оперативный штаб. В ведомстве пояснили, что эвакуация жителей близлежащих домов была организована по причине того, что склады боеприпасов находятся неподалеку жилого сектора.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщалось ранее, в 16:20 на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области). Оперативное командование "Юг" информировало, что ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля.
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Кацапские рабы кончились, некого было запрягать...
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Поляков не было , чтобы Быдло заставить "опахать ".А"Кацапские рабы" трактора производят, на них пашут и не ищут кого бы запрячь !
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От Калибров помогает ? Или от воровства ? А может от глупости ?
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В военное время такой бардак. Результат управления министерством обороны ментом и повальная безнаказанность в стране.
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Вам ніяк не догодиш. То геніальний порошенківський полководець-мусорьонок Гелетей не подобався, тепер Півторакс...
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Про тех, кто должен был не допустить данное происшествие.
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Ніхто нєувінават. Порошенківський режим нєувінаватих.
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Он преподаватель . Хитрый очень - в отставку подал . Не хочет в Гаагу съездить .
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Добре, що хоч так закінчилося. Та хтось має втратити зірочки, якщо не погони!
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а хто то уже свердлит себе в погонах очередную дырочку ((
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соглашусь. но вероятность события - близка к единице ((.
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по ймовірності подій - "довбні домовились", й - "дірочки свердлять по обидві сторони".
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Он и не выключал)))) У него батарейки ПЕТюсель))))
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а йа тебе - навпаки. просто ми родом з різних дитинств. ти - родом з одного, а йа - з двох. і мав можливість їх завжди порівнювать. ізі аналютіше псюхологі. йа завжди при виборі - фіфтіфіфті, день-нічь, чорне-біле,,... а ти - монотеіст, першого дня творіння))). нічого особистого. нас об´єднує тільки тиха заводь, й дух свободи України, що ширяє поверхнею Дніпровської води. в тобі панує тільки світло. й тобі легко вибирати з одного - одного. а перед мну - "або - або". й, шо "й це є добре" - поки ніхто не сказав. )))
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та без проблем. підсвідоме - ніхто в світі не здатний точно перекласти. ми можемо тільки до нього нескінченно наближатись. йак до асімптоти. не заморочуйся. це інші історії. але ми з тобою - по різні боки цієї асимптоти. з досить високою ймовірністю )). вибір з одного - це не вибір. це одномірний простір. вибір з двох? це вже площина. й між ними - "точка проколу" графіку ))).
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Те переходь в інформаційний простір- мені в двох-вимірному не цікаво.
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зи. шо там по Ірдинських болотах? сподіваюсь їх потушили? пречудові місця для сплаву в неопрені для невибагливих, й ночівлях на заболочених острівцях!!!! одні звуки ночі чого варті!!! про Хрещатик й Тубільці - забудь. це вже далека стара історія. є правда пара клаптиків дикої острівної суші, вниз від БубСлобідки. але, це питання часу (((((.
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Паркетные Лампасники действуют по принципу-Шо не продали,так сожгли..!
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Главное штаб развернуть и уголовное дело возбудить.Потом начальника склада найти.
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ограничимся "воспитателем склада", оставившим свою подпись даже не читая "воспитательный устав".
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Вот такими методами прапорщики и списывают боеприпасы.
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Мокшаня,а ничего так шо видео за 2015 год или вы иногда возвращаетесь в прошлое и выдаете за настоящее,ибо больше нефиг лохам показать
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осталось найти остатки вражеского беспилотника. Да, Юга?
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30 человек, 30 патронов, 30k взятки,.... - потцаны! "мы в библии". нє?
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начало входить в норму,сколько там еще складов осталось,которые не сгорели,один хрен никто ни за что не отвечает,а оно поехало еще летальное просить,своему ладу дать не может
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вот потому и не дают

трамп ясно сказал - поборете коррупцию, будут джевелины.
Они же до передовой не дойдут,. сразу в офшоры

только про офшор молчёк...
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Ну судя по тому как быстро прекратились взрывы, то и взрываться там было нечему т.к. давно всё было продано, и вот решили списать на пожар. Начальник склада красавчик просто.
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Павел Пулкин. Если они все продали - значит Вы все купили и содействовали преступлению.
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В Мариуполе я не услышал ничего, кроме многочисленного воя пожарных машин. В принципе- неудивительно, у нас сегодня очень сильный ветерок дует. Многое заглушает. Ну и расстояние приличное- таки 36 км. Но, пожарных взбодрили. Шо там далее- мне очень интересно. И только по причине вчерашнего визита Генпрокурора. Тут шо-то не так... что можно списать на травку загоревшуюся.
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У Путина на это время алиби было, вот и не на кого пока списать
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Две кацапских нулевки пообщались.
Любите, когда вас, лишнехромосомных, посылают?
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Ну если умный человек посылает, то неприятно, а если ты, то пофиг.
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а что там говорить. И так ясно. Они кстати уже перевернули с ног на голову. Типа не от поля загорелись склады, а "..огонь уже перекинулся на близлежащее поле..." и не 30 человек эвакуировали, а "... началась масштабная эвакуация...".... В общем полное перекручивание смысла фактов.
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Что самое "удивительное" виновных оказывается нет так-же как Сватово, как в Балаклее, хотя есть надежда что всё-же обратят внимание на военную прокуратуру которая не находит виновных.
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Это который по счету склад?
Если будет полномасштабное вторжение россии, у украинской армии нет никаких шансов устоять, так как похожа на карточный домик и без войны все взрывается, разваливается, разворовывается.
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россии из говна вылазить надо... У них не только банки валятся, но и валюта на исходе. Скоро будут пиратов снаряжать на добычу ... Это их стиль. Кацапский. Жадный, лживый, подлый, агрессивный и алкоголично-невменяемый. Это про рф.
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Полторак в своём репертуаре,Матиос тоже. Один не успевает жечь склады с боеприпасами а второй никак виновных не найдёт. Сладкая парочка! Сколько там ещё складов осталось?Один? Два? Вообще то в военное время пожара даже на одном складе с лихвой бы хватило на "вышку" обоим этим красавцам. А вот в Украине за это не ставят к стенке а наоборот медалями,орденами и званиями одаривают.
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А вы в армии служили? Вообще то в каждой в\ч есть командир, и есть его зам который отвечает за пожарную безопасность. Может хватит тупить?
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Да разве то взрыв склада смех один,разве настоящий склад так взрывается.Минимум неделю должно грохотать,а потом еще месяц обмундирование должно гореть.А на всех телеканалах показывать,сколько сегодня взорвалось и какое снаряжение горит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы на загоревшемся армейском складе под Мариуполем прекратились, эвакуированы 30 человек, - полиция
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