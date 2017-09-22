 ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг" в Facebook.
"По предварительной информации ее командования, неизвестными гражданскими лицами был осуществлен поджог поля рядом с территорией части. Огонь перекинулся на склады хранения боеприпасов, вследствие чего они начали детонировать", - сообщили в ОП "Юг".
"Командованием и личным составом части осуществлены все мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. По данному факту проводится служебное расследование. Продолжаются следственные действия, на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
В оперативном командовании "Юг" отметили, что угрозы жизни для местных жителей и военнослужащих нет, завершаются мероприятия по локализации последствий пожара. В настоящее время детали происшествия уточняются.
Ранее в Нацполиции сообщили, что на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области). В настоящее время идет эвакуация личного состава воинской части.
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Нет!
А если наказания нет, то никто из руководства (начиная с самого мелкого и до верха) своей жопой шевелить не будет.
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Огонь от ТРАВЫ перекинулся на СКЛАДЫ БОЕПРИПАСОВ??? Тоесть склады боеприпасов не были даже окопаны по периметру??? Завскладом уже посадили?
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#Сирия
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ЗРАДА=СМЕРТЬ.
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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Вчера на базе так называемой "2-й бригады" противника из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелось помещение, в результате чего произошла детонация боеприпасов, хранившихся в необорудованном для этого месте. Традиционно, оккупанты списали этот инцидент на мифический обстрел со стороны наших войск", - сказал он, ссылаясь на информацию ГУР Минобороны.Источник: https://censor.net.ua/n456414
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