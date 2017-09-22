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Все про:боеприпасы (1302) взрыв (4354) поджог (688) Донецкая область (4681)

 ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"

боеприпасы склад

Вблизи Мариуполя, в одной из воинских частей оперативного командования "Юг" произошло чрезвычайное происшествие на территории воинской части из-за поджога поля рядом с территорией части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Также читайте: Из-за пожара на территории армейского склада одной из в/ч в Донецкой области идет эвакуация личного состава, - Минобороны

"По предварительной информации ее командования, неизвестными гражданскими лицами был осуществлен поджог поля рядом с территорией части. Огонь перекинулся на склады хранения боеприпасов, вследствие чего они начали детонировать", - сообщили в ОП "Юг".

"Командованием и личным составом части осуществлены все мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. По данному факту проводится служебное расследование. Продолжаются следственные действия, на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО

В оперативном командовании "Юг" отметили, что угрозы жизни для местных жителей и военнослужащих нет, завершаются мероприятия по локализации последствий пожара. В настоящее время детали происшествия уточняются.

Ранее в Нацполиции сообщили, что на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области). В настоящее время идет эвакуация личного состава воинской части.
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Добре, що там ще не лежали міріканські Джавеліни...
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Галка наприкінці тижня чарку-другу дозволила?
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Да тут к бабке не ходи: ведьма Тимошенко бегала отвлекала оперативное командование "Юг" и охрану складов, а Саакашвили в это врёмя поджигал. На что только не пойдут эти агенты кремля.
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А охорона міцно пила і ненароком підпалила склади. А через цi палаючi склади боєприпасів і сталося загоряння прилеглого поля.
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ой, вибачте, забув що, ухвалою вищого керівництва Цензор.нет, мені заборонено до вас наближатися.
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Ти кацап чи що ? Презу́мпція невинува́тості (презумпція - лат. praesumptio, від praesumo - «передбачаю», «угадую») - правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.
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в нашій країні? бу-га-га... не смішіть мої яєчки, як кажуть на Привозі....
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А ти сильно переймаєшся цією "презумпцією невинуватості" коли тут якісь злочини опонентам порошенка закидають?
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Це не правда. Ти ж розумієш, що якби за тобою не було це помічено, я б навіть такого питання не ставив.
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Да ладно, мене вже називалм від порохобота до кремлебота, одним менше чи більше .
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Я тебе ніколи не називав ні першим, ні другим. Але я знаю, що спонукає тебе писати саме таке. Й розумію ситуацію. Але ж іноді добряче перехиляєш в один бік.
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охраняла! все на футбол в Мариуполь!!! там безопасно.
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як таке можливе?! протипожежні смуги де були? на Марсі?
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Наверно должна быть противопожарная полоса вокруг обьекта.
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Добре, що на військовому складі посада виховательки не передбачена, а то би теж посадили без права застави.
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Сколько еще складов должно сгореть,чтоб хоть что то сдвинулось в другую сторону.Наверное,пока саперные лопатки остануться только.
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А что, в предыдущих случаях хоть кто-то (не стрелочник) понес реальное наказание?
Нет!
А если наказания нет, то никто из руководства (начиная с самого мелкого и до верха) своей жопой шевелить не будет.
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Головотяпи, однозначно !!! В сусідньому селі не знайшли трактора з плугом ??? Дебілоїди !!!
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А местные утверждают,что пожар начался после взрыва?
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....а что СКЛАДЫ не обпахали по периметру ????? а часовой ???? что б...ть за МАЛЬЧИШ- ПЛОХИШЬ там бегает ????
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Что-то не знаю в/ч в том районе. Скорее всего, где-то на бывшей ферме поселились.
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трава сухая.жара под тридцать.ветер с ног сдувает.пожары каждый день по несколько раз.случайно ехал мимо.туда ехал все было нормуль.видел пожарки ехали ,воины ехали...думал на первую линию ,ротация.ехал назад и все увидел.реально выгорело все что могло гореть.но по ходу парни все таки сумели вовремя остановить стихию.сегодня обещали дождь.дай то БОГ.сейчас и поджигать не нужно.если где бутылка лежит или банка металлическая то при такой аномальной погоде это и есть поджигатели.
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Склады боеприпасов должны быть как минимум обпаханы по периметру, а не просто валяться среди травы.
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На воспитательницу из "Виктории" повесят.
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Видно часть не задействовали в АТО-со всеми вытекающими выплатами?
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судя по КОМЕНТАМ , в стране АДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ , а выбираем каких то ДОЛБ....В !!!!
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"поджог поля рядом с территорией части. Огонь перекинулся на склады хранения боеприпасов"

Огонь от ТРАВЫ перекинулся на СКЛАДЫ БОЕПРИПАСОВ??? Тоесть склады боеприпасов не были даже окопаны по периметру??? Завскладом уже посадили?
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може це небайдужі анті-активісти, котрі ходять і лани підпалюють?
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Смуги не було,зато Долбоёбов в Штабах всех уровней хватает.
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если склады были как положено обпаханы-если не ошибаюсь 50 м по периметру нифуя бы не горело,халатность чистой воды
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Полный пофигизм и деградация. Лесопосадки и те от стерни сухостоя обпахивают, а тут армейские склады! У командира что, зеньки на заднице? Под трибунал урода!
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Я бы немного рассказал... Аж хочется. Но, я не стану. Не о факте пожара. А об объекте. Странно это всё, короче.
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А серьезный объект. Какая-то трава горящая... Даже если бензином политая- не при делах.
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Это уже не халатность,это Сценарий.. Взрывы складов под Мелитополем,Харькове....
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Ну ребята, если у вас из-за сухостоя склад может загореться, то вы далеко уже заехали!
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Для лохов -от травы склады загораются,когда всё в земле всё БК запрятано должно быть.
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пожары, поджоги, опять головотяпство и ходьба по граблям. Похоже диверсанты в руководстве...
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.. так це БЕЗПОРАДНІСТЬ .. чому НЕзорано мінСМУГУ .. що за дитячий леміт ..
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Діти тут ні до чого .Це зрада.Прихильники Бариги намагаються девальвувати значення цього слова .Так само як і сенс слова "перемога".Халатність це також зрада і має каратись на горло,як зрада.
ЗРАДА=СМЕРТЬ.
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Предлагаю МО рассмотреть вариант будущего склада, крыша пропитана огнеупорной смесью!

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На Донбассе взорвался склад боеприпасов, боевики традиционно списали инцидент на обстрел со стороны ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Вчера на базе так называемой "2-й бригады" противника из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелось помещение, в результате чего произошла детонация боеприпасов, хранившихся в необорудованном для этого месте. Традиционно, оккупанты списали этот инцидент на мифический обстрел со стороны наших войск", - сказал он, ссылаясь на информацию ГУР Минобороны.Источник: https://censor.net.ua/n456414
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Мне вот интересно, есть определенные нормы инженерного оборудования складов боеприпасов, должны быть противопожарные барьеры (просто перепаханые и очищенные от травы полосы земли прилегающие к складам препятствующие распространению огня) и никто млять эти нормы и не собираются выполнять. Зато потом будут ныть про коварных врагов-диверсантов которые подожгли поле.
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Нібито є Конституція,але презик найперший її порушує.Всі бачать,але їдять це,бо "Хуйло нападе".Про які ще норми ,правила чи закони може йти мова?
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https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14199317_850426545057791_6456903558191632076_n.jpg?oh=e10c31ae52f475c9ce7c6556939c22ec&oe=5A45E604 ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг" - Цензор.НЕТ 4393
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Не защищенные склады в воюющей стране-все что надо знать о соевом главнокомандующем и его реХВормам
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В стране война, часть рядом с фронтом, уже сколько раз были чп с сохранением боеприпасов и вот снова. Под трибунал всех, кто хоть на 1 грамм замешан. Руководство части в первых рядах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"
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