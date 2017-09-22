 С начала суток один наш воин ранен. Враг применил минометы под Красногоровкой и Крымским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: " На Приморском направлении около 13-00 российские оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорным пунктам у Красногоровки. Также дважды под огонь из гранатометов различных видов попали укрепления сил АТО вблизи Талаковкм.
На Донецком направлении противник несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал Авдеевскую промзону и подступы к Зайцево. А около 9 утра, в результате вражеского огня из стрелкового оружия, у Невельского получил ранение один украинский защитник. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.
На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета вблизи Крымского.
Несмотря на вооруженные провокации врага, силы АТО продолжают опекать гражданское население Донбасса, которое тоже страдает от преступлений российских захватчиков.
Так, в Светлодарске и Луганском офицеры гражданско-военного сотрудничества передали местным ученикам школьные ранцы и самые необходимое для обучения канцелярские принадлежности.
А в Авдеевке, Каменке, Жованке, Верхнеторецким малообеспеченные семьи получают от военных питьевую воду, продукты первой необходимости и средства гигиены".
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Zeynal Xidirov @zeynalxidirov2 21 сент.
В ответ @zeynalxidirov2
Группа рооссийских оккупантов попала в окружение, командование ватников бросили все силы для их деблокирования
Zeynal Xidirov @zeynalxidirov2 21 сент.
Подтверждено: На севере
#Хама есть потери среди российских спецназовцев. Подробности позже / #Сирия
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Как часто бывает на войне,в руках неприятеля через некоторое время оказалось несколько образцов,после чего немцы и начали разработку собственной штурмовой винтовки.
Читайте википедию,неучи.
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