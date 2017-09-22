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 С начала суток один наш воин ранен. Враг применил минометы под Красногоровкой и Крымским, - штаб АТО

ато

В районе проведения АТО боевики не прекращают обстрелы украинских позиций. Если вчера враг в светлое время суток придерживался режима тишины, то сегодня пророссийские наемники применяли как гранатометы, так и минометы различных калибров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " На Приморском направлении около 13-00 российские оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорным пунктам у Красногоровки. Также дважды под огонь из гранатометов различных видов попали укрепления сил АТО вблизи Талаковкм.

На Донецком направлении противник несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал Авдеевскую промзону и подступы к Зайцево. А около 9 утра, в результате вражеского огня из стрелкового оружия, у Невельского получил ранение один украинский защитник. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета вблизи Крымского.

Несмотря на вооруженные провокации врага, силы АТО продолжают опекать гражданское население Донбасса, которое тоже страдает от преступлений российских захватчиков.

Так, в Светлодарске и Луганском офицеры гражданско-военного сотрудничества передали местным ученикам школьные ранцы и самые необходимое для обучения канцелярские принадлежности.

А в Авдеевке, Каменке, Жованке, Верхнеторецким малообеспеченные семьи получают от военных питьевую воду, продукты первой необходимости и средства гигиены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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раненому скорейшего восстановления, а Украине не школьного мира, а мира надежного, прочного и без зеленых человечков.
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Сирия. В результате боев по деблокированию окруженной группы российские военные и асадиты потеряли убитыми и ранеными более 10 чел

С начала суток один наш воин ранен. Враг применил минометы под Красногоровкой и Крымским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7496 Zeynal Xidirov‏ @zeynalxidirov2 21 сент.

В ответ @zeynalxidirov2

Группа рооссийских оккупантов попала в окружение, командование ватников бросили все силы для их деблокирования

С начала суток один наш воин ранен. Враг применил минометы под Красногоровкой и Крымским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7496 Zeynal Xidirov‏ @zeynalxidirov2 21 сент.

Подтверждено: На севере #Хама есть потери среди российских спецназовцев. Подробности позже / #Сирия
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Первую в истории штурмовую винтовку создал за 28 лет до Шмайсера русский инженер Владимир Григорьевич Фёдоров. Автомат его разработки был принят на вооружение царской армии в ходе Первой мировой войны в 1916 году и был назван ,,ружьем-пулеметом''. В офицерской стрелковой школе Ораниенбаума данным оружием вооружили роту 189-го Измаильского пехотного полка в составе 158 солдат и 4 офицеров,которая была отправлена на Румынский фронт.
Как часто бывает на войне,в руках неприятеля через некоторое время оказалось несколько образцов,после чего немцы и начали разработку собственной штурмовой винтовки.
Читайте википедию,неучи.
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я отдохнул давай мобилизацию 7 даю ставочку 50 тысяч отмобилизируете при условии взятия донецка при условии ебать и резать, арта сравняйте под асфальт пидорасов, пехота зайдет, ебать будет всех когда бабушка устанет захара ебать буду
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один наш воин ранен. Враг применил минометы под Красногоровкой и Крымским, - штаб АТО
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