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Все про:боеприпасы (1302) взрыв (4354) Минобороны (5373) Донецкая область (4681)

 Из-за пожара на территории армейского склада одной из в/ч в Донецкой области идет эвакуация личного состава, - Минобороны

минобороны армия всу

В настоящее время идет эвакуация личного состава одной из дислоцированных в Донецкой области воинских частей, на складе которой в Никольском районе области из-за горящего поблизости поля начался пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Смотрите также: Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО

"Сегодня, около 15.00, возле населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло распространение пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в данном районе, в результате чего на объекте возник пожар. Сейчас продолжается эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", - говорится в сообщении.

С целью выяснения обстоятельств, приведших к чрезвычайной ситуации на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем Министра обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за взрыва в Балаклее усилят охрану баз с вооружением и боеприпасами, - МОУ

Отметим, что ранее в Нацполиции сообщили, что на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области).

Расстояние между селами Новоянисоль и Малоянисоль составляет 7 км.
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а может кто то один не поработал и там и там?
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а 7 км или склады имеют такую протяженность. Хотя в Черкассах таки да, но с аммуницией.
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Вони назвали населений пункт, звідки прийшло повідомлення.
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Та бухали и там и там, неужели не было видно, что поля горят рядом со складами? Древние боеприпасы и так стреляли через раз, но скоро и тех не останется. Не зря Петя с миротворцами тягается.
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Казнокрады из НГ производят списание похищеного вооружения и боеприпасов.. .
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звыняй.. казнокрады из ВСУ.. разве не один чёрт ими так командует что воруют а потом поджигают...
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ничего мудаков в лампасах харьковские события не научили
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це системний підхід до зберігання підриву боєзапасу?!
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могу ошибаться, но похоже, шо совместное предприятие ((((((((.
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а може дажэ й хуже. у мну там осталась куча родичывь й однокласныкивь. й каждый з них, готовый ретьвитить инфу, тым - хто бильше проплатэ за соопчение про побаченнэ. (((
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Как хотите, а я увязываю это только с одним: с визитом Генпрокурора. Уж очень резко он о второй линии высказался. Уж очень резко вояки отреагировали. А это- как раз и есть- вторая линия... Итого- совпадений три. А это- уже не совпадения.
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Шоколадник стараются оставить армию без бк потом скажут обороняться нечем будем сдаваться
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Вот просто один вопрос - через сколько часов, в каком количестве и составе командиров и толстожопых начальников было бы поставлено к стенке в 43 году в подобной ситуации?
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Ее нет у барыг, делающих деньги на крови.
И есть у тех, кто гибнет. И у их семей.
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....порошенко был ПРАВ отказывая пендосам в ДЖЭВИЛИНАХ !!!!! они (власти ) все делают , чтоб и нам на СТРАНУ было ПОЛОЖЕННО !!!! после ШТЕПЫ и ОДЕССЫ !!!! не продадим , так спалим на....й !!!!
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Сейчас- 18.45. Слышу сирены пожарных машин. Возможно- возвращаются. Если шо ещё услышу- сообщу.
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Срочно надо построить огромный завод боеприпасов, иначе скоро взрыватся будет нечему !
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наливайченко !!!!! соловьев в своей программе ТАЩИТСЯ с этого НАЗВАНИЯ )))))
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я смотрю враги у украинской хунты и кремля одни - Саака, Наливайченко и т.д....
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Это как по Фрейду -" Если где-то чего-то взрывается, значит это кому-то было нужно"
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Не знаю це диверсія,чи ідіотизм,але проїзджая поля в Запорізькій області,я бачу кругом спалену обочину,посадки.Там нема складів,частин ВСУ і НГ,там є скошені поля,які хтось палить.
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О том что может быть пожар никто даже не догадывался... а как же норматив для часового - пожар потушить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за пожара на территории армейского склада одной из в/ч в Донецкой области идет эвакуация личного состава, - Минобороны
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