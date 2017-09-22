 Из-за пожара на территории армейского склада одной из в/ч в Донецкой области идет эвакуация личного состава, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Сегодня, около 15.00, возле населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло распространение пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в данном районе, в результате чего на объекте возник пожар. Сейчас продолжается эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", - говорится в сообщении.
С целью выяснения обстоятельств, приведших к чрезвычайной ситуации на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем Министра обороны Украины.
Отметим, что ранее в Нацполиции сообщили, что на складах в Донецкой области произошла детонация боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области).
Расстояние между селами Новоянисоль и Малоянисоль составляет 7 км.
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Аби ляпнути...
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зберіганняпідриву боєзапасу?!
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И есть у тех, кто гибнет. И у их семей.
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https://www.facebook.com/don.gunp/posts/1745529419076838
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https://youtu.be/SPQAuiqamCY
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