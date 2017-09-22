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 Политика Украины
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 Дело об экстрадиции украинского политзаключенного Выговского в Москве "положили под сукно", - адвокат Новиков

новиков

Делу об экстрадиции из России украинского политзаключенного Валентина Выговского, который находится в колонии в Кировской области РФ, не дают хода в Москве.

Об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков в кулуарах конференции ОБСЕ по имплементации обязательств в сфере человеческого измерения, которая проходит в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В феврале документы на Выговского ушли из Киева в Москву, и до сих пор из Москвы они не попали в Кировскую область. То есть, в Москве их "положили под сукно", не давая хода этому делу", - заявил Новиков.

Он напомнил, что в отношении Выговского был сформирован пакет документов для возвращения в Украину не в порядке помилования, а в порядке рутинной процедуры, применяемой в неполитических делах, когда человека отправляют для отбывания наказания на родину.

"Я надеялся, что его случай попадет под эту процедуру. Однако этого не произошло", - отметил адвокат. По его словам, российская сторона якобы мотивирует это тем, что Киев не выдает россиян, задержанных в Украине.

"Но это не соответствует действительности. Мне достоверно известно, что Украина выдает россиян", - отметил Новиков.

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Адвокат считает, что решение не выдавать Выговского могло быть принято как на самом высоком уровне, так и на уровне клерков, которые не хотят раздражать свое начальство.

"Учитывая российские реалии, возможны оба сценария. У нас с одной стороны эти вопросы очень часто решаются в Кремле, а с другой - любой мелкий чиновник очень не любит беспокоить начальство вопросами, которые, по его мнению, начальству будет неприятно слышать", - констатировал Новиков.

В то же время Новиков считает, что на Россию можно давить в вопросе выдачи украинских заключенных. "Например, на Россию можно надавить в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году", - отметил Новиков.

По его мнению, в этом контексте есть много вариантов. Например, речь может идти о бойкоте приезда на чемпионат официальных делегаций. Новиков привел параллели, напоминая, что освобождение из тюрьмы опального российского олигарха Михаила Ходорковского произошло перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году.

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Напоминаем, Выговский в 2015 году был задержан на железнодорожном вокзале в оккупированном Симферополе. Из Крыма доставлен в Лефортовский СИЗО в Москве. В декабре 2015 года российский суд приговорил его к 11 годам колонии за "шпионаж".

В феврале этого года Дарницкий районный суд Киева начал процедуру передачи Выговского в Украину в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц. Он удовлетворил ходатайство Минюста о том, что Выговский должен отбывать наказание за преступление по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса (шпионаж) в виде 11 лет лишения свободы на территории Украины.

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Мимо такой фамилии кацапня пройти не смогла.
Взяли в оборот.
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Саме хУЙЛО і поклало.
Горіть у пеклі, москалі!
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еще один раз повод не ездить ни в Крым, ни в рашку да и Беларусь тоже
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Люди пожилого возраста часто способны на нелогичные поступки. Морган Фримен, например, лишил себя квартиры в Саранске.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело об экстрадиции украинского политзаключенного Выговского в Москве "положили под сукно", - адвокат Новиков
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