 Дело об экстрадиции украинского политзаключенного Выговского в Москве "положили под сукно", - адвокат Новиков

Об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков в кулуарах конференции ОБСЕ по имплементации обязательств в сфере человеческого измерения, которая проходит в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В феврале документы на Выговского ушли из Киева в Москву, и до сих пор из Москвы они не попали в Кировскую область. То есть, в Москве их "положили под сукно", не давая хода этому делу", - заявил Новиков.
Он напомнил, что в отношении Выговского был сформирован пакет документов для возвращения в Украину не в порядке помилования, а в порядке рутинной процедуры, применяемой в неполитических делах, когда человека отправляют для отбывания наказания на родину.
"Я надеялся, что его случай попадет под эту процедуру. Однако этого не произошло", - отметил адвокат. По его словам, российская сторона якобы мотивирует это тем, что Киев не выдает россиян, задержанных в Украине.
"Но это не соответствует действительности. Мне достоверно известно, что Украина выдает россиян", - отметил Новиков.
Адвокат считает, что решение не выдавать Выговского могло быть принято как на самом высоком уровне, так и на уровне клерков, которые не хотят раздражать свое начальство.
"Учитывая российские реалии, возможны оба сценария. У нас с одной стороны эти вопросы очень часто решаются в Кремле, а с другой - любой мелкий чиновник очень не любит беспокоить начальство вопросами, которые, по его мнению, начальству будет неприятно слышать", - констатировал Новиков.
В то же время Новиков считает, что на Россию можно давить в вопросе выдачи украинских заключенных. "Например, на Россию можно надавить в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году", - отметил Новиков.
По его мнению, в этом контексте есть много вариантов. Например, речь может идти о бойкоте приезда на чемпионат официальных делегаций. Новиков привел параллели, напоминая, что освобождение из тюрьмы опального российского олигарха Михаила Ходорковского произошло перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году.
Напоминаем, Выговский в 2015 году был задержан на железнодорожном вокзале в оккупированном Симферополе. Из Крыма доставлен в Лефортовский СИЗО в Москве. В декабре 2015 года российский суд приговорил его к 11 годам колонии за "шпионаж".
В феврале этого года Дарницкий районный суд Киева начал процедуру передачи Выговского в Украину в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц. Он удовлетворил ходатайство Минюста о том, что Выговский должен отбывать наказание за преступление по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса (шпионаж) в виде 11 лет лишения свободы на территории Украины.
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Взяли в оборот.
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