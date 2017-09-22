 Больных с инфарктом будут везти не в ближайшую больницу, а в ту, где смогут оказать помощь, – Линчевский

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевкий, выступая перед журналистами на 18 Национальном конгрессе кардиологов, сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня речь идет о создании сети оказания помощи пациентам. Помимо уже действующих 22 кардиологических (реперфузионных) центров в 18 областях, планируется открыть еще 13. Таким образом, в стране будет создана сеть, которая охватит всю страну и позволит своевременно доставлять пациентов в центр в автомобиле экстренной медицинской помощи в течение двух часов.
Один из приказов касается непосредственно оказанию экстренной помощи и доставки пациента в больницу.
"Он говорит, с одной стороны, что делать бригаде скорой помощи, а с другой стороны, защищает эту бригаду. Теперь скорая может приехать, снять кардиограмму, удостовериться в диагнозе, связаться с центром, который предоставляет специализированную помощь, и транспортировать пациента не в ближайшую районную больницу, где есть хорошие врачи, но у них нет ничего для оказания помощи, а в тот центр, где пациента спасут", - поясняет Линчевский.
По его словам, необходимый кардиоцентр может даже находиться не в том районе, где живет пациент: "Мы призываем не смотреть на паспорт пациента, а смотреть на его кардиограмму".
Очень важную роль в этом плане, по мнению замминистра, играет налаживание сети логистики пациента, от момента "заболело в груди" до установки стента.
При этом, за дороги МОЗ не отвечает, и их качество граждане должны требовать у местных властей.
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Инсинуация - злостный вымысел, тайное подстрекательство, нашептывание, преднамеренное сообщение ложных отрицательных сведений или клеветническое измышление
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https://www.youtube.com/watch?v=IO0TBJ95SG0&list=PLZicbNt7mo06ULlRT7DiSbfFMG_loTQep&index=2
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Володя - врач-микробиолог. Он не стремится к популярности, посему называть его будем так, как он известен в интернете - microveda. Известен он тем, что выкладывает на ютубе видео различных болезней в том виде, как они выглядят в пятитысячекратном увеличении. И кто бы мог подумать, что это может повлечь неудовольствие со стороны прочих практикующих медиков.
К Владимиру, как и к любому другому врачу, часто приходят люди. Но приходят чаще всего уже после того, как другой врач уже поставил диагноз, часто не оставляющий человеку даже надежды. За те три дня, что я провел у него в гостях, вольно или невольно мне пришлось увидеть, а вернее, услышать нескольких его пациентов. Нет, я не присутствовал на приеме, я находился в соседней комнате и даже не слышал, о чем говорят пациенты - но реакцию людей, неожиданную радость, появляющуюся в интонациях, услышать было просто.
Вот девушка, которой поставили диагноз бесплодие. Она пришла потерянной - но увидев под микроскопом на принесенном ею же стекле с мазком здоровую яйцеклетку, она, естественно, испытывает радость.
А вот взрослая пара. У главы семьи диагностирован рак, и люди уже готовят деньги на лекарства: две с половиной тысячи долларов - это только начало. Но Владимир не видит рака! На следующий день разгорается скандал: людям-де на руки дали не то стекло! И это при том, что люди буквально выпрашивали в клинике стекло с анализом в течение недели, чтобы проконсультироваться вне клиники!
Вова консультирует и людей из-за границы, но у него только одно требование - по интернету ему нужно прислать видео пораженных клеток. Оказывается, и в России, и в Украине, и в США, и в Израиле, и в Германии такое видео является «врачебной тайной»: врачи не желают, чтобы их диагноз кто-то мог проверить вне той клиники, где анализы были проведены.
Мы много говорили на эту тему с Микроведой, и он признался, что ни разу не видел, чтобы рак, «диагностированный» на ранней стадии, подтвердился. И он объяснил мне, в чем дело: современная мировая медицина по сути своей призвана не лечить человека, а получать с него деньги.
- Понимаешь, рак на ранней стадии в большинстве своем не требует медикаментозного лечения - достаточно изменить свою жизнь, - рассказывает Владимир. - Большинство других болезней, пока они не запущены, тоже лечатся хорошим сном и уходом от внешних раздражителей. Не зря в советское время в клиниках чуть ли не основным лекарством был димедрол - больной должен спать, тогда он сам себя лечит. Перестань нервничать, измени систему питания, поголодай, следи за пульсом - и организм сам справится с болезнью. Но любой современный врач связан тесными узами с фармацевтической промышленностью, которая требует прибылей. И прибыли эти баснословны!
Почему я не вижу рака на ранней стадии? Кровь из костного мозга, пункция, сразу показывает, что где-то в организме развивается раковый процесс. Такой анализ достаточно дешев. Скажем, новый микроскоп, камера и большой экран, на котором все процессы можно наблюдать, обойдется в 30 тысяч долларов. В течение дня при их помощи два врача могут проверить 30-50 анализов.
Но клиника хочет извлекать прибыль, и если человек сам приходит к врачу со своей фобией, многие врачи склонны на этом заработать. При этом врач не желает, чтобы его диагноз кто-то подвергал сомнению. Именно поэтому во всех клиниках мира тебе не запишут видео с микроскопическим анализом. А у меня, если я делаю свой анализ, каждый человек получает не только заключение с моей подписью, но и диск с микродиагностической записью того процесса, который я диагностировал. Любой врач на любом континенте после этого может сказать, что я не прав, если я действительно не прав. Кроме того, и стекло, и записи у меня сохраняются.
- Зачем? - спрашиваю я.
- Если кто-нибудь вызовет меня в суд, я всегда могу доказать, как в только что виденном тобой случае, что врачи неправильно диагностировали болезнь.
- И часто такое бывает необходимо?
- Нет, обычно клиника, понимая, что крыть им нечем - ведь в суд будут вызваны независимые эксперты - не хочет, чтобы существовало решение суда, которое прямо свидетельствует об их нечистоплотности.
Я прошу Володю сделать мне анализ крови и когда моя кровь оказывается на стекле, стекло под микроскопом - и на большом экране я вижу все сам! Лейкоцит, оказывается, никогда не останавливается - он постоянно ищет пораженные клетки и набрасывается на них. Когда такое видишь своими глазами, это действительно впечатляет. Володя, наблюдавший такую картину неоднократно, говорит мне, что он не перестает восхищаться их работой.
- Каждый раз, когда я вижу, как бесстрашно они набрасываются на врага, чтобы погибнуть, спасая весь организм, мне жаль, что подобного рода индивидуумов так мало в человеческом племени.
При не самом большом увеличении, когда через микроскоп видно с пятьсот клеток, мое внимание привлекают два или три эритроцита с какими-то пупырышками. Выглядят они неестественно. Я спрашиваю, что это, и Владимир объясняет, что это поврежденные или умирающие клетки. Мне это не нравится, и на все объяснения специалиста, что такой процесс совершенно нормален, если только количество поврежденных клеток невелико, а лейкоциты активны, я реагирую вяло - мне хочется, чтобы все мои эритроциты были как на подбор. В качестве успокаивающего средства Владимир обращается к своему компьютерному архиву - и вскоре показывает мне видео, сразу же ужасающее меня. На экране кровь человека, которая выглядит не так, как она выглядит в учебнике по анатомии. Вначале я не вижу вообще ни одного нормального эритроцита. Более того, похожих на те, что насторожили меня, тоже мало - мои "проблемные" с пупырышками, а не пупурчатые целиком! Но те, что составляют абсолютное большинство в крови этого человека, даже меня как неспециалиста пугают - они скорее похожи на морских ежей. Я не скажу, что там за диагноз - все можно посмотреть на ютубе microveda - но Володя сказал, что этот человек, залечивший себя почти до смерти, купил себе такую кровь за большие деньги.
- Понимаешь, человек решил, что у него какая-то проблема. Денег у него - как у дурака махорки, поэтому врача он ищет по собственному разумению. Ему понравился тот, который имеет свой мерс-геленваген, ему он и доверил заботу о своем здоровье. Теперь лекарства он глотает без всякой меры, да еще и хвастается мне, что за неделю на каком-то австрийском курорте потратил 22 тысячи евро. Мне осталось сказать ему, что он действует совершенно правильно, если метит на курорт, который всем так нравится, что еще никто назад не вернулся.
Володя говорит, что постоянно сталкивается с людьми, которые залечивают себя медикаментами вместо того, чтобы изменить неправильный образ жизни. Современная фармакология, а вслед за ней и медицина, в большей мере стремятся не к продлению жизни и ее качества, а к тому, чтобы человек, став единожды платежеспособным пациентом, оставался таковым до того момента, как «помощь» медиков ему уже не понадобится.
Видеоролики, которые он выкладывает в интернете, пользуются спросом в некоторых зарубежных медицинских колледжах и телекомпаниях. Владимир всегда готов отстоять свои диагнозы в суде. Он утверждает, что бардака, который существует в современной медицине, можно избежать лишь в том случае, когда будет возможность объективного контроля за деятельностью врача.
- Если ты, придя на прием к врачу, получишь на руки не только рецепт, но и будешь иметь возможность видеозаписи приема у этого врача; если твои родственники, потеряв тебя, будут иметь возможность представить в суд видеозапись консилиума врачей, предлагающих тебе то или иное лечение - многие фармацевтические компании разорятся.
Я не специалист в медицине, но точно знаю, что если современные технические возможности объективного контроля использовать на благо человека, многим следователям, дознавателям и судьям пришлось бы туго. Представьте себе: вас незаконно судят, придумывают, подправляют и дополняют обвинительное заключение, протокол суда, приговор, а вы выкладываете в интернет видео с суда - точь-в-точь как сейчас по телевидению и интернету ходят видеопримеры ложного положения «вне игры» с какого-нибудь футбольного матча. Системы объективного контроля пришли в авиацию, а затем во все остальные виды транспорта, в спорт, в производство и охрану. Не так много осталось бастионов сопротивления. Но в медицину подобные системы придут нескоро, потому что после медицины бастионы будут сломлены. Как только хотя бы простейший объективный контроль придет в медицину, его придется вводить и в юриспруденцию, и, о ужас, в политику! https://medalternativa.info/entry/sharlatanstvo-klinik/
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Вот где есть разгуляться шумахерам с красным крестом. А пациенту уж как повезет...
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Врач скорой должен будет обзванивать эти больницы,а те в свою очередь,чтоб не снижать показатель,"тяжелых" больных принимать отказываются,типа нет мест.Пока найдут койкоместо,может произойти непоправимое.
А за бабло уж лучше в частную.
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Я не советую вам являться на профилактический осмотр, если вас ничего не беспокоит. Даже если у вас есть какие-то жалобы, обращение к врачу не всегда полезно. Весь процесс диагностики - с момента вашего появления в кабинете врача до момента, когда вы выходите от него с рецептом или направлением - не более чем ритуал, который редко приносит пользу.
Как вы думаете, кто это написал? Может быть, рассерженный некорректным обращением медперсонала пациент? Может быть, молодая мама, уставшая от бесконечных и обязательных обследований ребенка? А, может, это неизлечимый больной, разочаровавшийся в медицине раз и навсегда? Нет, нет и нет! Не поверите, но это написал врач-педиатр.
Итак, мои хорошие, познакомьтесь, пожалуйста, с выдержкой из книги «Исповедь еретика от медицины», изданной в США и нескольких странах мира, которую написал известный американский врач-педиатр Роберт Мендельсон.
12 лет Мендельсон работал в качестве преподавателя педиатрии Северо-Западного медицинского университета, затем еще 12 лет был адъюнкт-профессором в области педиатрии, общественного здравоохранения и профилактической медицины в университете штата Иллинойс.
С 1981 по 1982 год, Мендельсон был президентом Национальной Федерации Здоровья (НФЗ). Он также занимал должность национального директора проекта «Head Start» связанным со службой медицинских консультаций, был председателем комитета медицинского лицензирования. Опасный диагноз
Я не советую вам являться на профилактический осмотр, если вас ничего не беспокоит. Даже если у вас есть какие-то жалобы, обращение к врачу не всегда полезно. Весь процесс диагностики - с момента вашего появления в кабинете врача до момента, когда вы выходите от него с рецептом или направлением - не более чем ритуал, который редко приносит пользу.
Предполагается, что сам факт вашего появления у служителя медицинского культа и готовность ввериться его желаниям принесут вам пользу; чем тщательнее вы обследуетесь, тем лучше для вас.
Все это вздор. Вам следует относиться к обследованиям скорее с подозрением, чем с доверием. Вы должны представлять себе их опасность; проще говоря, вам нужно знать, что безобидные, на первый взгляд, процедуры могут угрожать вашему здоровью и благополучию.
Диагностические приборы опасны сами по себе. Например, стетоскоп - это не более чем культовый предмет. Как прибор он приносит больше вреда, чем пользы. Несомненно, что при помощи стетоскопа могут передаваться заразные болезни от пациента к пациенту. Зато почти не существует сколько-нибудь серьезной болезни, которую нельзя было бы заподозрить или диагностировать без стетоскопа. При врожденном пороке сердца ребенок синюшный, и уже поэтому диагноз очевиден. При других сердечных заболеваниях диагноз может быть поставлен после измерения пульса на разных частях тела. Например, при сужении аорты наблюдается слабый пульс в бедренных артериях в паху. Чтобы обнаружить это, стетоскоп не нужен.
Единственное преимущество стетоскопа над ухом, приложенным к груди пациента, это удобство и психологический комфорт врача. Так как не существует ничего, что можно было бы расслышать при помощи стетоскопа и не расслышать, приложив ухо к груди пациента. Я видел врачей, которые носят стетоскоп на шее и «слушают» пациента, не вставляя наушники в уши. Одно время я думал, что это ужасно. Но теперь я понял: возможно, врачи - осознанно или инстинктивно - чувствуют, что пациент сам хочет, чтобы его прослушали стетоскопом, потому что это скорее часть священного ритуала, чем разумная или полезная процедура.
А ведь процедура эта может быть и вредной, особенно для детей. Представьте, что мать приводит своего ребенка на ежегодный профилактический осмотр. У малыша нет ни малейших жалоб. Но врач берется за стетоскоп и обнаруживает функциональные шумы в сердце - безобидный шумок, возникающий как минимум у одной трети всех детей в том или ином возрасте. И вот перед врачом встает выбор - сообщить об этом матери или нет. Когда-то врачи были приучены держать подобную информацию при себе. Они могли сделать пометку об этом в карте, но в такой форме, что понять ее могли только коллеги. В последнее время врачей учат делиться такой информацией с родителями. Возможно, ради соблюдения права пациента на информацию, а может быть, что более вероятно, - из боязни, что другой врач тоже обнаружит этот шум и объявит о нем первым.
Итак, врач решает сказать об этом матери. И даже если он заверит всю семью, что этот шум в сердце безопасен, - и мать, и ребенок, возможно, всю жизнь будут подозревать, что что-то действительно не в порядке. Скорее всего, после этого мать пойдет к детским кардиологам, которые назначат бесконечные ЭКГ, рентген грудной клетки, даже сердечную катетеризацию, чтобы «помочь матери добраться до сути проблемы». Исследования показали, что родители детей, у которых обнаружили шумы в сердце, делают две ошибки: они ограничивают двигательную активность своих чад, не разрешают им заниматься спортом, и поощряют переедание. Вот худшее, что можно сделать! Собственными руками превратить детей в инвалидов.
Хотя электрокардиограф (ЭКГ) выглядит куда солиднее, чем стетоскоп, это тоже не многим более чем еще одна дорогостоящая игрушка врача. Исследование двадцатилетней давности показало, что если одну и ту же кардиограмму расшифровывают разные врачи, расхождение в оценках достигает двадцати процентов. На ту же величину разнятся друг от друга расшифровки кардиограмм, сделанные одним и тем же врачом, но в разное время. На результат электрокардиограммы влияют разные факторы, а не только состояние сердца пациента. Здесь и время суток, и то, чем был занят человек перед снятием кардиограммы, и много еще чего. Однажды был проведен эксперимент по изучению кардиограмм людей, действительноперенесших инфаркт миокарда. По данным ЭКГ получилось, что инфаркт перенесла только четверть из них, половина кардиограмм допускала двоякое толкование, на остальных не было никаких следов инфаркта. В результате другого эксперимента было обнаружено, что более половины кардиограмм здоровых людей показывают существенные отклонения от нормы.https://medalternativa.info/lit/ispoved-eretika-ot-meditsiny/
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При этом, за дороги МОЗ не отвечает, и их качество граждане должны требовать у местных властей.
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Операция должна быть проведена не позднее, чем через 2 часа после инфаркта.
Итак, считаем время:
- от момента "ой, заболело" до момента "позвоним-ка мы в скорую" = ??? минут
- от момента "вызвали скорую" до момента "скорая приехала" = ??? минут
- от момента "скорая приехала" до момента "снятия кардиограммы и связи с близлежащим высокккккоспециализированным центром" ( одним из тех самых 35-ти - на всю Украину) = ??? минут
- от момента"дозвонились и согласовали доставку пациента" до момента "фууу, наконец-то, бля, приехали!" = ??? минут/??? часов (до того самого - одного из 35 центров)
- от момента "фууу, наконец-то, бля, приехали!" до момента "кладите больного на операционный стол"
- от момента "кладите больного на операционный стол" до момента "шунтирование проведено, операция завершена".
Еще раз - на всё это отводится не более 2-х часов.
Не проще ли сразу в морг? По нынешним реалиям?
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