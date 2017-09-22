EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  1459  13
Материалы по теме:
Все про:взятка (4554) Винницкая область (470) СБУ (14943) киберполиция (83)

 На получении взятки 50 тысяч задержаны два сотрудника киберполиции в Винницкой области, - СБУ

взятка

Сотрудники СБ Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке двух сотрудников отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что капитан и старший лейтенант полиции требовали пятьдесят тысяч гривен из жительницы областного центра.

За эту сумму злоумышленники обещали женщине избежать уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием электронных систем.

Оперативники спецслужбы задержали киберполицейских на одной из улиц Винницы при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две взяточницы из ГФС, получившие 80 тыс. грн, задержаны в Кропивницком. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нові ідеї для покращення життя наших чесних службовців, депутатів, урядовців ну і верховного бариги

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая киберполиция? Менты были - ментами и остались. Даже взятку нормально взять не могут. Полная деградация...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вони ж обіцяли що як підвищать платню, то хабарі брати не будуть. Напевно мало підняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Толпами каждый день задерживают на взятках,а где сажают?Хоть анонс обьявите
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только рубка рук и полная конфискация имущества семьи вора и коррупционера спасут эту страну от развала, а народ от очередного порабощения!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а почему не взяли на работу IT-шницу или отказалась сотрудничать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба їм на лобі клеймо вИпалювати з буквой К - корупціонер! Щоб всі бачили!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа получении взятки 50 тысяч задержаны два сотрудника киберполиции в Винницкой области, - СБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти