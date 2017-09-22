 На получении взятки 50 тысяч задержаны два сотрудника киберполиции в Винницкой области, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что капитан и старший лейтенант полиции требовали пятьдесят тысяч гривен из жительницы областного центра.
За эту сумму злоумышленники обещали женщине избежать уголовной ответственности за мошеннические действия с использованием электронных систем.
Оперативники спецслужбы задержали киберполицейских на одной из улиц Винницы при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются первоочередные следственные действия".
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