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 Воспитательницу из "Виктории" отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем

пожар детский виктория лагерь

Наталье Янчик, подписавшей формальный документ о служебных обязанностях и обвиняемой в халатности, которая якобы привела к пожару в детском лагере "Виктория", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат от БПП Мустафа Найем, при этом подчеркнув, что воспитательницу хотят сделать крайней в гибели трех детей.

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"Я уже связался с адвокатами Натальи, они готовятся обжаловать решение суда. Я приду на заседание и готов взять подозреваемую на поруки", - написал он.

Найем отмечает, что виновником пожара в детском лагере оказались ни ответственные лица одесского городского совета и киевской районной администрации, ни глава городской или областной администрации, ни мер, ни директор лагеря и даже ни чиновник или специалист, которые должны были проследить за исправностью пожарной системы, а учительница, которая подписалась под служебными обязанностями, часть из которых были оформлены всего за несколько дней до трагедии.

"Вполне возможно, что в ее действиях есть формальные признаки халатности. Но. Ответственность с ней должны разделить служебные лица областной администрации, которые подписывали акты приема-сдачи работ, проверяли лагерь перед сдачей, а также представители пожарной службы устанавливавшие систему оповещения", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что у Натальи Янчик "нет друга губернатора, товарища прокурора или однопартийца министра. У нее нет миллионов, чтобы кого-то подкупить. Нет властных полномочий, чтобы повлиять на следствии или свидетелей. Тем не менее, сейчас учительница находится в Одесском СИЗО. Вместе с ворами, убийцами и насильниками. Реальные преступники и виновники, судя по всему уже решили свой вопрос".

Найем также высказал надежду, что Генеральный прокурор Юрий Луценко "не допустит такого абсурда, и мы узнаем имена настоящих виновников".

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Воспитательницу из Виктории отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем 01
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Найем также высказал надежду, что Генеральный прокурор Юрий Луценко "не допустит такого абсурда, и мы узнаем имена настоящих виновников".
Источник: https://censor.net.ua/n456458

Мустафа настолько наивен?
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Алкоголик в ночь на 16 сентября гулял на свадьбе дочери. Такое событие пожаром в детском лагере и смертью трёх девочек по еще не доказанной, но очевидной вине мера -"Капитана", директора - Саркисяна, чинуш разного сорта не испортишь. "Одесский городской голова Геннадий Труханов сообщил, что расследование доведут до конца и виновных накажут." - эта фраза звучит как издевательство над погибшими детьми! Но мер от этого не умер...
Скопировано с сайта http://odessa-life.od.ua
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Ну не мера же шоколадного садить в СИЗО. А воспитательница ещё и сирота. Для мусоров это как зеленый свет.
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наше правосудие. мрази. ничего не подписывай и не садись играть с шулером.
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Читайте А. Дюма. Граф Монте-Кристо. С тех пор ничего не изменилось. Надеюсь, этой девушке повезет также как и герою известного романа.
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Директора- Труханова-Порошенка звісно я не вигороджую, але ми забуваємо про пожежну інспекцію. Мене, наприклад, неоднократно оштрафували то за те що під резеткою азбесту немає, то ще за яку фігню.
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С другой стороны, она не из больницы туда попала. Где она вообще была, когда дети детей спасали с риском для жизни?
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А что этому Найему не нравится?
Если она подписалась за ответственность, то обязана теперь ответить. А то привыкли "формальной документ". Документ собственно для того и подписывается, чтобы было на кого ответственность возложить. В конце концов, ее никто не заставлял ни чайники в своей комнате включать, ни детей запирать. Ведь наверняка в той бумажке, что она подписала, это все было запрещено.

Это, господин Найем, ответственность за действия, НЕПОСРЕДСТВЕННО повлекшие трагедию.
А ответственность за разворовывание при строительстве - это другое уголовное дело. там сложнее доказывать - экспертиз много.
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Пан Мустафа, воспитательница это исходное звено в трагедии. до тех пор пока каждый на своем уровне будет так относится к своим обязанностям трагедии будут продолжатся. Она сама приняла решения взять на себя ответственность, при этом пальцем о палец не ударила что бы предотвратить трагедию.
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Почему в суде нет того кто подсунул ей незаконные бумаги? Она не училась на пожарника и не проходила курсы подготовки. Как она может отвечать за противопожарную безопасность и как она может определить есть нарушения или нет?
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Воспитательница во всем виновата? А отчего не сторожевая собака?
Смерть мародёрам!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоспитательницу из "Виктории" отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем
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