 Воспитательницу из "Виктории" отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат от БПП Мустафа Найем, при этом подчеркнув, что воспитательницу хотят сделать крайней в гибели трех детей.
"Я уже связался с адвокатами Натальи, они готовятся обжаловать решение суда. Я приду на заседание и готов взять подозреваемую на поруки", - написал он.
Найем отмечает, что виновником пожара в детском лагере оказались ни ответственные лица одесского городского совета и киевской районной администрации, ни глава городской или областной администрации, ни мер, ни директор лагеря и даже ни чиновник или специалист, которые должны были проследить за исправностью пожарной системы, а учительница, которая подписалась под служебными обязанностями, часть из которых были оформлены всего за несколько дней до трагедии.
"Вполне возможно, что в ее действиях есть формальные признаки халатности. Но. Ответственность с ней должны разделить служебные лица областной администрации, которые подписывали акты приема-сдачи работ, проверяли лагерь перед сдачей, а также представители пожарной службы устанавливавшие систему оповещения", - подчеркнул нардеп.
Он добавил, что у Натальи Янчик "нет друга губернатора, товарища прокурора или однопартийца министра. У нее нет миллионов, чтобы кого-то подкупить. Нет властных полномочий, чтобы повлиять на следствии или свидетелей. Тем не менее, сейчас учительница находится в Одесском СИЗО. Вместе с ворами, убийцами и насильниками. Реальные преступники и виновники, судя по всему уже решили свой вопрос".
Найем также высказал надежду, что Генеральный прокурор Юрий Луценко "не допустит такого абсурда, и мы узнаем имена настоящих виновников".
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Источник: https://censor.net.ua/n456458
Мустафа настолько наивен?
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Если она подписалась за ответственность, то обязана теперь ответить. А то привыкли "формальной документ". Документ собственно для того и подписывается, чтобы было на кого ответственность возложить. В конце концов, ее никто не заставлял ни чайники в своей комнате включать, ни детей запирать. Ведь наверняка в той бумажке, что она подписала, это все было запрещено.
Это, господин Найем, ответственность за действия, НЕПОСРЕДСТВЕННО повлекшие трагедию.
А ответственность за разворовывание при строительстве - это другое уголовное дело. там сложнее доказывать - экспертиз много.
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Смерть мародёрам!
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