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 Медпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, – замминистра Линчевский

медицина

В Киеве Институт Амосова, Институт Стражеско и Институт Шалимова смогут предоставлять пациентам с инфарктом миокарда помощь абсолютно бесплатно. На днях был подписан соответствующий приказ по распределению стентов и расходных материалов.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевкий, выступая перед журналистами на 18 Национальном конгрессе кардиологов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются приоритетом для правительства. В этом году мы планируем закупку 13 ангиографов и оборудования для 13 новых реперфузийных центров. Правительство вносит в бюджет на следующий год закупку оборудования и для других больниц. В идеале мы горим о том, что в каждом госпитальном округе должен быть ангиограф, персонал, который умеет им пользоваться, а также все необходимые расходные материалы. Конечная цель - пациент с инфарктом миокарда на всей территории страны должен получить современную, качественную, доступную и бесплатную медицинскую помощь", - рассказал Линчевский.

Сегодня в стране действует 22 кардиологических (реперфузионных) центра в 18 областях, в которых проводят лечение инфарктов миокарда и болезней коронарных сосудов. Вместе с новыми 13-ю предполагается создать сеть по всей территории Украины, чтобы была возможность своевременно доставить пациента в центр в автомобиле экстренной медицинской помощи в течение двух часов.

По словам замминистра, На следующий год правительство вновь закладывает 150 млн.грн для закупки следующей партии ангиографов: "Наша цель - сто ангиографов на страну. 100 госпитальных округов, 100 больниц второго уровня - 100 ангиографов. Так должно быть".

"Вторая составляющая реформирования кардиослужбы, - говорит Линчевский, - это справедливое распределение стентов и расходных материалов. Если раньше все они распределялись примитивным советским способом с учетом количества жителей, то в этом году впервые стенты и расходные материалы распределяются в те больницы и клиники, которые могут их использовать".

Кроме того, речь идет о создании сети оказания помощи пациентам. МОЗ подготовил новые приказы о работе скорой помощи, и приказ по кардиологической службе, чтобы врачи были защищены, чтобы их работа нормировалась, чтобы движение пациента от момента появления боли до реабилитации проходил в соответствии с современными протоколами оказания помощи.

Кардиологическая помощь должна быть доступна. Каждый украинец, который обращается за помощью, независимо от своего финансового положения должен иметь возможность получать нужные препараты бесплатно.

Иными словами, общая картина выглядит следующим образом. Мы закупаем ангиографы, стенты (через международные организации), и наверное впервые мы сможем за те же самые деньги, как и в прошлые годы, покрыть все инфаркты, которые требуют стентирования.

Не последнюю роль играет и обучение персонала. Потому что войну с инфарктами будут выигрывать именно кардиологи.

Меняется лицо предоставления неотложной кардиологической помощи.

На сегодняший день в Украину завезено стентов и расходных материалов больше, чем в любой предыдущий год - столько, сколько в стране есть инфарктов, при которых необходимо стентирование. Мы покроем потребность в неотложном стентировании.

Налаживание сети логистики пациента от момента "заболело в груди" до установки стента - вся эта сеть должна быть отработана и научена.

У нас раньше бывали ситуации, когда в больнице есть нужные специалисты, но они не могут оказывать помощь, потому что нет ангиографов, и, напротив, были больницы, где есть все необходимое оборудование, но нет специалистов, способных им пользоваться. Новая система распределения предусматривает, что та больница, которая способна оказывать помощь, Министерство будет обеспечивать в полном объеме.

/Сама операция делается бесплатно, а дальнейшее лечение - платное, если местная власть не обеспечила больницу нужными лекарствами/

По поводу того, когда достигнем цели "сто госпитальных округов - сто ангиографов" посоветовал занимать более активную жизненную позицию и требовать выделять средства на софинансирование покупки ангиографов. Сейчас они закупаются по софинансированию. Не все звисит от правительства. При такой децентрализации очень многое зависит именно от местных властей.

Приказ МОЗ

Он говорит, с одной стороны, что делать бригаде скорой помощи, а с другой стороны, защищает эту бригаду. Теперь скорая может приехать, снять кардиограмму, удостовериться в диагнозе, связаться с центром, который предоставляет специализированную помощь, и транспортировать пациента не в ближайшую районную больницу, где есть хорошие врачи, но у них нет ничего для оказания помощи, а в тот центр, где пациента спасут. Врач защищен. Ели он проезжает мимо фельдшерско-акушерского пункта и везет пациента на полчаса дальше (но в рамках терапевтического окна), но туда, где его спасут.

Причем, это может быть центр, в том числе, и не в том районе, где живет пациент. "Мы призываем не смотреть на паспорт пациента, а смотреть на его кардиограмму".

За дороги МОЗ не отвечает.


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Медпомощь для умерших с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, - замминистра Линчевский
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Какие же брехливые эти шакаладные твари!!! Минздрав в 2017 году по финансированию находится на предпоследнем месте, выше Минкультуры! 14,5 ярдов гривен! Причём, как уже не раз говорили кардиологи, эта отрасль медицины профинансирована на 10%!
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а порадоваться за такое слабо. Вот если откажут или заставят заплатить уж потом и пишите о брехне.
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Радоваться будешь потом, когда, не дай бог, прихватит сердце и ты приедешь в больницу, а тебе скажут, что нет лекарств!
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да нет, кардиология в Украине имеет хорошую репутацию и уже намечены новые направления. Зарубежные специалисты работают с украинскими кардиологами и остаются довольными результатами.
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Причём здесь репутация? Тодоров один из известнейших кардиологов Украины, как и говорит, что кардиология профинансирована на 10 процентов! Улавливаешь? Из десяти пациентов, девять должны будут платить деньги за лекарства и лечение, а поскольку это большие деньги то мало кто сможет заплатить и они не получат медпомощи!
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странно, только что читала именно Тодорова и их планы в кардиологии. Кстати, это нормально, что деньги все время нужны и нужны. Вы сами то с какой стороны к медицине? Я под ручку.
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завидую вашему умению прекращать разговоры с такими на нужной ноте. Хороших выходных.
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Уже сыты вашими "бесплатными" лекарствами для сердечников....
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простите за повтор!!! но просто..
***

пришлось внучке любимого дедушку хоронить.
ей и говорят, деду, как ветерану, положен один бесплатный венок - и показывают на самый зашморганный и облезлый.
- какую надпись написать?
- михаилу ивановичу - от родного государства
- вы издеваетесь?
- от кого венок от того и надпись! если текст измените - пожалуюсь в мерию
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да уж... великое достижение... гребаные вы реформаторы... вас бы уродов лечить - в какой нибудь рядовой, государственной больнице... где не только с лекарствами, а и с персоналом проблема... а эту и.о. министра, доктора - смерть, с предлагаемыми ею реформами, нужно уже сегодня отдать под суд за геноцид украинского народа!!! да и не ее одну...
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Может проблема с персоналом в первую очередь от того, что это именно наши родственники, знакомые, соседи все годы обучения в институте деньгами с курса на курс переползают и деньгами же покупают дипломы? Потом точно так же весь период интернатуры мух ловят.........может и в этом през с премьером виноваты?
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а кто же внедрил эту систему? быть может деньги они в ведро выбрасывают, что бы с курса на курс переползти? или может быть в стране - а может все таки, тотальная паутина коррупции, опутала все снизу доверху? от студента к преподавателю, от того к ректору... от ректора - в министерство... и т.д., а помимо этого безбожно разворовываются жалкие, бюджетные средства выделяемые на медицину, равно как и на другие сферы... конечно президент с премьером - не виноваты!!! виноваты те толковые медики - которые ищут себе место в мире, где смогут достойно прокормить и себя и свои семьи... а президент с премьером - вовсе не причем!!!
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У нас такое быдло вместо врачей, что без разницы платная медицина или бесплатная. Разницы думаю не будет, просто за свои идиотские рекомендации поц еще и деньги брать будет.
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Коли бачиш, куди постачається мед.обладнання чи відкриваються нові відділення, то складається враження, що люди живуть лише в Києві (в основному біля Феофанії). А навколо - дикі території, де вовтузиться бидло, що не заслуговує дожити до пенсії.
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Из той информации которую дают разные депутаты то деньги будут "ходить" за пациентом и зарплата врача будет зависеть от количества у него больных, чем их больше,- тем больше зарплата. Чем больше у хирурга и тд.. операций тем больше заработная плата, то есть мотивация прибыли(личной зарплаты)---это главная задача что бы выжить, а вот если больше выздоровевших тем все меньше и меньше будет базовый доход для жизни доктора, создав такую среду не трудно понять действия доктора,--- если вы здоровы то прибыли нет, а это значит нужно найти в этом организме некритичную болезнь и ее увеличить, а лучше прооперировать. Анекдот- "Молодой врач говорит отцу - Папа, я вылечил твоего пациента, которого ты лечил 20 лет.
- Сынок, что ты наделал!!!" Медпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, – замминистра Линчевский - Цензор.НЕТ 9956
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Забастовка врачей продолжается. Уже есть первые результаты - смертность среди больных снизилась на 30%.Медпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, – замминистра Линчевский - Цензор.НЕТ 9052
Это был анекдот. Но не шутка.
«Насколько смертоносна медицина, становится очевидным, когда происходят забастовки врачей. Когда в 1976 году в столице Колумбии, Боготе, все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня, уровень смертности упал на 35 процентов. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро заявил: «Это может быть совпадением, но это факт».
В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18 процентов, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки.
То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили общение с пациентами до 7 000 приемов против прежних 65 000. Забастовка продолжалась в течение месяца. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50 процентов. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за двадцать лет до этого.
(Роберт С. Мендельсон, из книги «Исповедь еретика от медицины»).
Вот что, оказывается, происходит: когда больных лечат, то на самом деле их калечат. Не всех, конечно, но многих. То есть, существует такое медицинское явление, как ятрогения (от греч. iatros - врач, genea - рождение) - ухудшение здоровья пациентов в результате действия врачей.
«В 2001 году в США ятрогенные факторы (фатальные реакции на лекарства, ошибки врачей, необоснованные хирургические вмешательства) явились причиной смерти 783 936 человек. Таким образом, наиболее опасной болезнью в Соединенных Штатах в настоящее время является сама медицинская система. Для сравнения, в том же 2001 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 699 697 человек, от рака - 553 251».
(Уолтер Ласт, «Медицина здорова, пока мы больны?»).......... https://medalternativa.info/entry/budem-lechit-ili-pust-zhivyot/
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Це і підтверджує той тезис, які сволочні ці хворі, що вони тільки не роблять щоб зіпсувати життя лікарям!
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Болезнь настигает без предупреждения! Каждый человек имеет право на жизнь! Государство должно, об"язано лечить безоплатно своих граждан! Это было всегда, это записано в действующей Конституции. Если на сложные операции или дорогостоящее лечение нет денег -- мы готовы доплачивать и ждать пока власть проведет нужные реформы в економике и одолеет коррупцию. Не смейте ломать существующую систему в здравоохранении!
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Вони надто далеко зайшли, щоб зупинитись. Реформа буде - калічена, через задницю, але буде.
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Твари.До каких пор будете брехать.Для него эта помощь всегда бесплатная.Во правительство.Инструкцию по брехне можно написать.30 тыс грн. Вот ваша бесплатная помощь.Вы бы хотя бы врачей учите бесплатно.Сами ездят,деньги свои тратят. Интересно,Он сам врачем работал когда-то?
При Ющенко общался с одним зам министром.Он вообще был без понятия , что такое хирургическая специальность.
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Медпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, - замминистра Линчевский

замминистра Линчевский - Я Вас прошу, если не подымут пенсии и обвал гривны до 29, то дайте еще бесплатную мед помощь тем кто готов жить под капельницами всю оставшийся жизнь.
Очень прошу не за себя за других которые даже не могут уплатить интернет из за голодухи.!!!

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А каким образом будут доставлять больных в Киев с скажем Николаева если у больного нет средств?
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Да, да, у нас бесплатная медицина. Вот только врачи платные и лекарства.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМедпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, – замминистра Линчевский
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