 Медпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, – замминистра Линчевский

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевкий, выступая перед журналистами на 18 Национальном конгрессе кардиологов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются приоритетом для правительства. В этом году мы планируем закупку 13 ангиографов и оборудования для 13 новых реперфузийных центров. Правительство вносит в бюджет на следующий год закупку оборудования и для других больниц. В идеале мы горим о том, что в каждом госпитальном округе должен быть ангиограф, персонал, который умеет им пользоваться, а также все необходимые расходные материалы. Конечная цель - пациент с инфарктом миокарда на всей территории страны должен получить современную, качественную, доступную и бесплатную медицинскую помощь", - рассказал Линчевский.
Сегодня в стране действует 22 кардиологических (реперфузионных) центра в 18 областях, в которых проводят лечение инфарктов миокарда и болезней коронарных сосудов. Вместе с новыми 13-ю предполагается создать сеть по всей территории Украины, чтобы была возможность своевременно доставить пациента в центр в автомобиле экстренной медицинской помощи в течение двух часов.
По словам замминистра, На следующий год правительство вновь закладывает 150 млн.грн для закупки следующей партии ангиографов: "Наша цель - сто ангиографов на страну. 100 госпитальных округов, 100 больниц второго уровня - 100 ангиографов. Так должно быть".
"Вторая составляющая реформирования кардиослужбы, - говорит Линчевский, - это справедливое распределение стентов и расходных материалов. Если раньше все они распределялись примитивным советским способом с учетом количества жителей, то в этом году впервые стенты и расходные материалы распределяются в те больницы и клиники, которые могут их использовать".
Кроме того, речь идет о создании сети оказания помощи пациентам. МОЗ подготовил новые приказы о работе скорой помощи, и приказ по кардиологической службе, чтобы врачи были защищены, чтобы их работа нормировалась, чтобы движение пациента от момента появления боли до реабилитации проходил в соответствии с современными протоколами оказания помощи.
Кардиологическая помощь должна быть доступна. Каждый украинец, который обращается за помощью, независимо от своего финансового положения должен иметь возможность получать нужные препараты бесплатно.
Иными словами, общая картина выглядит следующим образом. Мы закупаем ангиографы, стенты (через международные организации), и наверное впервые мы сможем за те же самые деньги, как и в прошлые годы, покрыть все инфаркты, которые требуют стентирования.
Не последнюю роль играет и обучение персонала. Потому что войну с инфарктами будут выигрывать именно кардиологи.
Меняется лицо предоставления неотложной кардиологической помощи.
На сегодняший день в Украину завезено стентов и расходных материалов больше, чем в любой предыдущий год - столько, сколько в стране есть инфарктов, при которых необходимо стентирование. Мы покроем потребность в неотложном стентировании.
Налаживание сети логистики пациента от момента "заболело в груди" до установки стента - вся эта сеть должна быть отработана и научена.
У нас раньше бывали ситуации, когда в больнице есть нужные специалисты, но они не могут оказывать помощь, потому что нет ангиографов, и, напротив, были больницы, где есть все необходимое оборудование, но нет специалистов, способных им пользоваться. Новая система распределения предусматривает, что та больница, которая способна оказывать помощь, Министерство будет обеспечивать в полном объеме.
/Сама операция делается бесплатно, а дальнейшее лечение - платное, если местная власть не обеспечила больницу нужными лекарствами/
По поводу того, когда достигнем цели "сто госпитальных округов - сто ангиографов" посоветовал занимать более активную жизненную позицию и требовать выделять средства на софинансирование покупки ангиографов. Сейчас они закупаются по софинансированию. Не все звисит от правительства. При такой децентрализации очень многое зависит именно от местных властей.
Приказ МОЗ
Он говорит, с одной стороны, что делать бригаде скорой помощи, а с другой стороны, защищает эту бригаду. Теперь скорая может приехать, снять кардиограмму, удостовериться в диагнозе, связаться с центром, который предоставляет специализированную помощь, и транспортировать пациента не в ближайшую районную больницу, где есть хорошие врачи, но у них нет ничего для оказания помощи, а в тот центр, где пациента спасут. Врач защищен. Ели он проезжает мимо фельдшерско-акушерского пункта и везет пациента на полчаса дальше (но в рамках терапевтического окна), но туда, где его спасут.
Причем, это может быть центр, в том числе, и не в том районе, где живет пациент. "Мы призываем не смотреть на паспорт пациента, а смотреть на его кардиограмму".
За дороги МОЗ не отвечает.
988 35
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но вот для из родственников...
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***
пришлось внучке любимого дедушку хоронить.
ей и говорят, деду, как ветерану, положен один бесплатный венок - и показывают на самый зашморганный и облезлый.
- какую надпись написать?
- михаилу ивановичу - от родного государства…
- вы издеваетесь?
- от кого венок от того и надпись! если текст измените - пожалуюсь в мерию
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- Сынок, что ты наделал!!!"
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Это был анекдот. Но не шутка.
«Насколько смертоносна медицина, становится очевидным, когда происходят забастовки врачей. Когда в 1976 году в столице Колумбии, Боготе, все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня, уровень смертности упал на 35 процентов. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро заявил: «Это может быть совпадением, но это факт».
В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18 процентов, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки.
То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили общение с пациентами до 7 000 приемов против прежних 65 000. Забастовка продолжалась в течение месяца. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50 процентов. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за двадцать лет до этого.
(Роберт С. Мендельсон, из книги «Исповедь еретика от медицины»).
Вот что, оказывается, происходит: когда больных лечат, то на самом деле их калечат. Не всех, конечно, но многих. То есть, существует такое медицинское явление, как ятрогения (от греч. iatros - врач, genea - рождение) - ухудшение здоровья пациентов в результате действия врачей.
«В 2001 году в США ятрогенные факторы (фатальные реакции на лекарства, ошибки врачей, необоснованные хирургические вмешательства) явились причиной смерти 783 936 человек. Таким образом, наиболее опасной болезнью в Соединенных Штатах в настоящее время является сама медицинская система. Для сравнения, в том же 2001 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 699 697 человек, от рака - 553 251».
(Уолтер Ласт, «Медицина здорова, пока мы больны?»).......... https://medalternativa.info/entry/budem-lechit-ili-pust-zhivyot/
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При Ющенко общался с одним зам министром.Он вообще был без понятия , что такое хирургическая специальность.
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замминистра Линчевский - Я Вас прошу, если не подымут пенсии и обвал гривны до 29, то дайте еще бесплатную мед помощь тем кто готов жить под капельницами всю оставшийся жизнь.
Очень прошу не за себя за других которые даже не могут уплатить интернет из за голодухи.!!!
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