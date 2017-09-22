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 Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева продлил срок на 60 дней содержания под стражей Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения во время Евромайдана Юрия Вербицкого (впоследствии убитого) и Игоря Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Также читайте: В деле о похищении меня и Вербицкого три года не было прогресса из-за нетщательного расследования, - Игорь Луценко






Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову 01

Прокуроры Алексей Донской и Влодимир Приходько.

Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову 02

Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищение Луценко и убийство Вербицкого совершили бандиты из группировки Алексея Чеботарева, - Паскал

Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову 04

Александр Волков

Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову 05

Александр Волков

Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову 06

Оглашение решения суда

Видео и фото: Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

Напомним, 23 августа Апелляционный суд Киева отказал защите Александра Волкова в смене меры пресечения в виде ареста до 26 сентября.

29 июля судья Печерского райсуда столицы назначила для Александра Волкова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 26 сентября 2017 года.

Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Недавно в уголовном производстве по данному делу был арестован Александр Волков, которого следствие считает организатором данного похищения, а также человеком, который, по мнению следствия, связан с предполагаемым заказчиком похищения - Алексеем Чеботаревым.
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