 Печерский суд продлил меру пресечения подозреваемому в организации похищения Вербицкого и Луценко Волкову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокуроры Алексей Донской и Влодимир Приходько.
Александр Волков
Александр Волков
Оглашение решения суда
Видео и фото: Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
Напомним, 23 августа Апелляционный суд Киева отказал защите Александра Волкова в смене меры пресечения в виде ареста до 26 сентября.
29 июля судья Печерского райсуда столицы назначила для Александра Волкова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 26 сентября 2017 года.
Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Недавно в уголовном производстве по данному делу был арестован Александр Волков, которого следствие считает организатором данного похищения, а также человеком, который, по мнению следствия, связан с предполагаемым заказчиком похищения - Алексеем Чеботаревым.
550 1
Материалы по теме: Расследование преступлений на Майдане
Находящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ(18)
Из-за неявки присяжного рассмотрение дела "титушек" времен Революции Достоинства снова не состоялось. ФОТО(12)
Суд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская(56)
Суд разрешил задержание экс-"беркутовцев" Костюка и Гончаренко. ФОТО(29)
Феномен Саакашвили - "за" и "против"(0)
Приказ стрелять по активистам Майдана давали Янукович, Захарченко и Якименко, - Луценко(179)
Заседание по делу "титушек" времен Революции Достоинства в который раз перенесли из-за отсутствия состава суда(37)
Ответить