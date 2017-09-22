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 Экономика
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Все про:металлолом (105) Азовсталь (7)

 Гендиректор "Азовстали" отмечает дефицит лома и ждет проведения "Укрзализныцей" прозрачного тендера по металлолому

металлолом

Запасы готового для реализации металлолома "Укрзализныци" составляют около 128 тыс. тонн.

Об этом сообщил генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook, пишет uaprom.info.

"Ситуация на рынке металлолома снова обостряется, уже фиксируем его нехватку. Как ни странно, мы чувствовали себя намного увереннее в более дефицитный период года (июнь-июль) именно благодаря поставкам объемов лома "Укрзализныци". По нашей информации, запасы готового для реализации металлолома УЗ составляют около 128 тыс. тонн, а это порядка 700 млн грн дополнительных доходов для финансирования инвестпрограммы УЗ (можно приобрести 5 новых магистральных тепловозов или сделать капремонт 35 существующим единицам)", - написал он.

Он отметил, что металлурги ждут проведения тендеров на прозрачных условиях, по аналогии с теми, которые проводились в июне 2017 года в соответствии с рекомендациями КМУ и лично премьер-министра Украины.

"Надеюсь, что и новый руководитель УЗ Евгений Кравцов не допустит злоупотреблений в процессе реализации данного важнейшего, как для ГМК, так и для экономики страны металлургического сырья, и уже в ближайшее время УЗ объявит тендер по продаже лома", - подытожил он.

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БогдАнусы куда лучше подходят на метелолом.
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І чого цей ахметовський викормиш так переймається?
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Вон оно шо,лома не хватает....а если ломом по башке
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В 2016 году ОАО «РЖД» на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе было направлено 67,9 млрд рублей. Всего было закуплено 493 новых локомотива.

ОАО «РЖД» в 2016 году продолжило обновление парка пригородных поездов. В течение года компания приобрела 82 вагона электропоездов серии ЭД9Э и ЭД4М (15 составов) производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», а также 150 вагонов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (30 составов) производства ООО «Уральские локомотивы».

Барабанная дробь!
20.09.17 22:42 Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян



До РЖД как до Луны... задним ходом.
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Ти про Луну зі своїм Рогозіним балакай, москалику.
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а ты своей Укрзализныцей много товару из Китая привез через два моря? Или хочешь уголь возить из Америки через океан?
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А десяток лет экспортировать лом в Европу, это как? И пионеров уже нет. Одни бомжи- металлисты остались

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Похоже у АвтоВАЗа проблемы с производством!
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всі совкові заводи на метал перерізали, та заводи закінчилися, може пора вже сам Азовсталь на металобрухт порізати?
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ахметка с барыгами при власти ,ради навара последний метр украинской ж/д на металолом порежут и продатут...128 тыс. тонн=700 млн грн = 5 новых магистральных, или же покрасить 35 старых и стырить 700млн,грн
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не чё себе! в украине шрот покупают чуть-ли не в два раза дороже чем в германии.
в германии лом покупают 120 евро за тонну, а это где-то 3700 гривен. вот по чём продают не знаю, но не думаю чтоб больше 5400 гривен. хороший гешефт можно замутить.
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У нас в кривом роге за последние два года все люки сняли, такого даже при януковиче небыло.А он говорит что лома нехватает... Спросите у авакова, это его структуры контролируют этот бизнес.
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У нас в кривом роге за последние два года все люки сняли,

В Запорожье среди белого дня кабель с свинцовой оболочкой вытаскивают с городской тел сети - машина Газель и " бригада "человек 7. Звоню в милицию -в ответ - дама спрашивает - а где эта улица находится...
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У нас в кривом роге за последние два года все люки сняли,

В Запорожье среди белого дня кабель с свинцовой оболочкой вытаскивают с городской тел сети - машина Газель и " бригада "человек 7. Звоню в милицию -в ответ - дама спрашивает - а где эта улица находится...
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Сколько же здесь дуриков тусуется! На хрена нам та ахметовская Азовсталь и другие меткомбиаты. Они же только мешают - валюту зарабатывают стране, бюджет и ПФ формируют, сотни тысяч рабочих мест дают и т.д. Барыги! Все - на довбание бурштыну, дорубывание смерек, контрабас сигарет, ношение горшков за престарелыми итальянскими пердунами, рванье яблок в Польше, строительство нужников в Кацапии. На крайняк, если вообще лузер - можно в "активисты". Вот достойные занятия...
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Металлолом можно покупать на международном рынке и не ждать. Когда такие заявления делают топ менеджеры крупных компаний с оборотом в млр гривень хочется задать вопрос зачем эти заявления, этот цирк? Они прекрасно знают где взять металлолом но им нужно бесплатно. А прибыль в офшор. Надоели со своими цирками для придуоков.
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ну все...тепер лишилося залізницю розібрати на брухт ...дороги в нас самі "розсосуться" ліс доріжуть (недарма 600лямів кредиту єблопа "виділила") ... та й КАЗЛИ з такими темпами "рехформ" довго не протянуть хто встигне в світ втіче хто просто видохне ...можна буде Джондіри пускати безперешкод ...Все готують під прихід стратегічного "інвестора" ...
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Даю подсказку, даём людям возможность растаможки из Европы, и все старые скаковые авто будут на черметах в тот же год
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГендиректор "Азовстали" отмечает дефицит лома и ждет проведения "Укрзализныцей" прозрачного тендера по металлолому
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