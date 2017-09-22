 Гендиректор "Азовстали" отмечает дефицит лома и ждет проведения "Укрзализныцей" прозрачного тендера по металлолому

Об этом сообщил генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook, пишет uaprom.info.
"Ситуация на рынке металлолома снова обостряется, уже фиксируем его нехватку. Как ни странно, мы чувствовали себя намного увереннее в более дефицитный период года (июнь-июль) именно благодаря поставкам объемов лома "Укрзализныци". По нашей информации, запасы готового для реализации металлолома УЗ составляют около 128 тыс. тонн, а это порядка 700 млн грн дополнительных доходов для финансирования инвестпрограммы УЗ (можно приобрести 5 новых магистральных тепловозов или сделать капремонт 35 существующим единицам)", - написал он.
Он отметил, что металлурги ждут проведения тендеров на прозрачных условиях, по аналогии с теми, которые проводились в июне 2017 года в соответствии с рекомендациями КМУ и лично премьер-министра Украины.
"Надеюсь, что и новый руководитель УЗ Евгений Кравцов не допустит злоупотреблений в процессе реализации данного важнейшего, как для ГМК, так и для экономики страны металлургического сырья, и уже в ближайшее время УЗ объявит тендер по продаже лома", - подытожил он.
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ОАО «РЖД» в 2016 году продолжило обновление парка пригородных поездов. В течение года компания приобрела 82 вагона электропоездов серии ЭД9Э и ЭД4М (15 составов) производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», а также 150 вагонов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (30 составов) производства ООО «Уральские локомотивы».
Барабанная дробь!
20.09.17 22:42 Мы начали переговоры о передаче нам б/у немецких электричек. Они в разы лучше наших модернизированных, - Омелян
До РЖД как до Луны... задним ходом.
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в германии лом покупают 120 евро за тонну, а это где-то 3700 гривен. вот по чём продают не знаю, но не думаю чтоб больше 5400 гривен. хороший гешефт можно замутить.
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В Запорожье среди белого дня кабель с свинцовой оболочкой вытаскивают с городской тел сети - машина Газель и " бригада "человек 7. Звоню в милицию -в ответ - дама спрашивает - а где эта улица находится...
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В Запорожье среди белого дня кабель с свинцовой оболочкой вытаскивают с городской тел сети - машина Газель и " бригада "человек 7. Звоню в милицию -в ответ - дама спрашивает - а где эта улица находится...
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