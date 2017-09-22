EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  118  5
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2840) видеонаблюдение (136) Марьинка (525) пункт пропуска (364)

 ОБСЕ установила камеру видеонаблюдения на КПВВ "Марьинка"

обсе камера дфс

При содействии украинской стороны СЦКК мониторинговая миссия ОБСЕ установила камеру видеонаблюдения на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"К камерам видеонаблюдения, которые уже используются, добавилась еще одна - на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" (Донецкая область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ планирует установить еще 4 камеры видеонаблюдения в зоне конфликта на Донбассе

Установка дополнительного технического средства наблюдения СММ ОБСЕ будет способствовать эффективному круглосуточному мониторингу режима прекращения огня, который нарушается незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Террористы вечером обстреляли КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Заминировать надо, иначе "кормильцы" спионерят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Ново Янисоле нет камеры? Если пожар на том складе, что я думаю, то это- очень круто! Как-то он совпал, странно, с визитом Генпрокурора. Не нравится мне всё это! Очень!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ установила камеру видеонаблюдения на КПВВ "Марьинка"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти