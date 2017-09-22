 ОБСЕ установила камеру видеонаблюдения на КПВВ "Марьинка"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"К камерам видеонаблюдения, которые уже используются, добавилась еще одна - на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" (Донецкая область).
Установка дополнительного технического средства наблюдения СММ ОБСЕ будет способствовать эффективному круглосуточному мониторингу режима прекращения огня, который нарушается незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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