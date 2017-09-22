EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  373  2
Все про:банки (1596) угрозы (584)

 Руководство "Кристалбанка" обнародовало факты угроз в адрес финучреждения

"Кристалбанку" угрожают неизвестные лица.

Об этом стало известно из интервью, которое дал заместитель председателя правления ПАО "Кристалбанк" Олег Далеко изданию Капитал , сообщают Українські новини.
"Я и мои работники получаем СМС-ки с угрозами "мы вас уничтожим", я могу их вам показать. В абсолютно грубой форме мне пишут, что "наша цель - уничтожить ваш блядс…ий банк", - говорится в интервью.

На опубликованных скриншотах видно, что СМС-ки присылали с номера под названием "Народ против оккупантов". В тексте переписки действительно речь идет об угрозах Олегу Далеко и называются цели отправителя: "Мы уничтожим ваш банк…".

Руководство Кристалбанка обнародовало факты угроз в адрес финучреждения 01

Руководство Кристалбанка обнародовало факты угроз в адрес финучреждения 02

Руководство Кристалбанка обнародовало факты угроз в адрес финучреждения 03

Руководство Кристалбанка обнародовало факты угроз в адрес финучреждения 04

На вопрос журналиста, знает ли банкир, кто может отправлять эти сообщения, тот ответил, что подозревает недобросовестных заемщиков.

"Есть лица, которые не выполняют свои законные обязательства и не желают рассчитываться по долгам. У нас есть факты, подтверждающие причастность к этому отдельных должников. Вероятно, они же могут устраивать и протестные акции. И мы знаем, как они будут действовать дальше. Правоохранители уже занимаются этим делом. Я верю, что те, кто рассылает угрозы, будут наказаны по закону", - рассказал он.

Олег Далеко сообщил, что уже обратился в полицию за защитой.

Напомним, что СБУ опровергло информацию о якобы причастности Кристалбанка к финансированию террористов. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Службы безопасности Украины.


Руководство Кристалбанка обнародовало факты угроз в адрес финучреждения 05
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
19 сентября, сего года, этот Кристалбанк, обслуживающий ДНР и ЛНР, нанял титушек и те разогнали протестующих против этого банка при этом растоптали украинские флаги! Где Сабаков и Югик?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А скільки галасу на Цензорі було з цього приводу...
А зараз- повна тиша на форумі.
Тролі та плакси зрадофільні- АУ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство "Кристалбанка" обнародовало факты угроз в адрес финучреждения
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти