 Руководство "Кристалбанка" обнародовало факты угроз в адрес финучреждения

Об этом стало известно из интервью, которое дал заместитель председателя правления ПАО "Кристалбанк" Олег Далеко изданию Капитал , сообщают Українські новини.
"Я и мои работники получаем СМС-ки с угрозами "мы вас уничтожим", я могу их вам показать. В абсолютно грубой форме мне пишут, что "наша цель - уничтожить ваш блядс…ий банк", - говорится в интервью.
На опубликованных скриншотах видно, что СМС-ки присылали с номера под названием "Народ против оккупантов". В тексте переписки действительно речь идет об угрозах Олегу Далеко и называются цели отправителя: "Мы уничтожим ваш банк…".
На вопрос журналиста, знает ли банкир, кто может отправлять эти сообщения, тот ответил, что подозревает недобросовестных заемщиков.
"Есть лица, которые не выполняют свои законные обязательства и не желают рассчитываться по долгам. У нас есть факты, подтверждающие причастность к этому отдельных должников. Вероятно, они же могут устраивать и протестные акции. И мы знаем, как они будут действовать дальше. Правоохранители уже занимаются этим делом. Я верю, что те, кто рассылает угрозы, будут наказаны по закону", - рассказал он.
Олег Далеко сообщил, что уже обратился в полицию за защитой.
Напомним, что СБУ опровергло информацию о якобы причастности Кристалбанка к финансированию террористов. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Службы безопасности Украины.
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А зараз- повна тиша на форумі.
Тролі та плакси зрадофільні- АУ!!!
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