 Судом фактически не приняты в расчет доводы защиты и выводы экспертов, - журналист Семена о приговоре

Об этом сказал Семена после оглашения ему приговора возле Железнодорожного районного суда Симферополя 22 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"С одной стороны, я чувствую облегчение, поскольку мне вынесен условный приговор. С другой - разочарование российским правосудием, поскольку все те доводы защиты и выводы экспертов, которых мы привлекали из Москвы и Казани, они судом, фактически, не приняты в расчет", - сказал Семена.
По его словам, этот приговор говорит о "тенденциозности данного судебного процесса".
Оккупационный "Железнодорожный районный суд" Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор крымскому журналисту, автору Радіо Свобода и Крым.Реалии Николаю Семене.
Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года.
Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.
Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности - Николая Семены.
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