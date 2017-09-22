 Минобороны о проверке Луценко фортификаций в зоне АТО: Командиры подразделений получают оборудование для обустройства позиций согласно заявкам

Об этом говорится в сообщении Минобороны, с комментарием относительно озвученного Генпрокурором Юрием Луценко по результатам визита в зону АТО подозрения о том, что материалы для сооружения фортификаций военнослужащих, могли быть украдены, передает Цензор.НЕТ.
"По информации командования инженерных войск Вооруженных Сил Украины, на полевых складах в районе проведения антитеррористической операции в наличии более 5000 строительных скоб, которые используются для оборудования позиций и блокпостов. Кроме того, на складах текущего обеспечения инженерных войск создан резерв для пополнения указанного имущества в количестве более 17 500 штук. По вязальной проволоке, которая также используется для оборудования позиций и блокпостов, то ее запасы на складах в районе проведения АТО составляют почти 70 тонн", - рассказали в Минобороны.
"Командиры подразделений получают указанное имущество по заявкам, с учетом потребностей для оборудования того или иного сооружения", - акцентировали в ведомтсве.
"Начальники инженерной службы оперативно-тактических группировок и штаба АТО, а также представители инженерной службы Вооруженных Сил Украины подтверждают наличие необходимого имущества для оборудования позиций и готовы встретиться с представителями волонтерской сообщества для обсуждения текущих вопросов деятельности и потребностей ВС Украины", - добавили в ведомстве.
Напомним, вчера, 21 сентября, во время рабочей поездки в Донецкую область Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко посетил расположение 128 горно - пехотной бригады в зоне проведения АТО. В итоге Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны: "Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены".
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Уря, кароче...
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звучит, как "...барыня изволили отойти ко сну..."
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