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 Политика Украины
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 Минобороны о проверке Луценко фортификаций в зоне АТО: Командиры подразделений получают оборудование для обустройства позиций согласно заявкам

луценко

На складах в районе АТО в наличии более 5 тыс. строительных скоб для оборудования позиций и блокпостов, еще более 17,5 тыс. - в резерве

Об этом говорится в сообщении Минобороны, с комментарием относительно озвученного Генпрокурором Юрием Луценко по результатам визита в зону АТО подозрения о том, что материалы для сооружения фортификаций военнослужащих, могли быть украдены, передает Цензор.НЕТ.

"По информации командования инженерных войск Вооруженных Сил Украины, на полевых складах в районе проведения антитеррористической операции в наличии более 5000 строительных скоб, которые используются для оборудования позиций и блокпостов. Кроме того, на складах текущего обеспечения инженерных войск создан резерв для пополнения указанного имущества в количестве более 17 500 штук. По вязальной проволоке, которая также используется для оборудования позиций и блокпостов, то ее запасы на складах в районе проведения АТО составляют почти 70 тонн", - рассказали в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО

"Командиры подразделений получают указанное имущество по заявкам, с учетом потребностей для оборудования того или иного сооружения", - акцентировали в ведомтсве.

"Начальники инженерной службы оперативно-тактических группировок и штаба АТО, а также представители инженерной службы Вооруженных Сил Украины подтверждают наличие необходимого имущества для оборудования позиций и готовы встретиться с представителями волонтерской сообщества для обсуждения текущих вопросов деятельности и потребностей ВС Украины", - добавили в ведомстве.

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Напомним, вчера, 21 сентября, во время рабочей поездки в Донецкую область Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко посетил расположение 128 горно - пехотной бригады в зоне проведения АТО. В итоге Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны: "Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены".
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Думаю, Луценко не так просто, от нечего делать приехал.В любом случае, даже .если и нет растраты, ген.прокурор слегка взбодрил интендантскую службу
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Это не госчиновники. Это дерьмо собачье. Каждый мелет и не несет никакой ответственности за сказанное.
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Краще покидьок гаркавий розкажи як ти весілля синові влаштував, йде війна, громадяни стогнуть від цін та ваших тарифів, а ви тварі веселітеся, жрете, п'єте та ще від журналістів ховаєтесь. І за вас тварюк люди гинули.
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В пятницу, 22 сентября, вступило в силу решение суда о спецконфискации активов окружения экс-диктатора, сообщил генпрокурор Юрий Луценко В пятницу, 22 сентября, вступило в силу решение суда о спецконфискации банковских активов окружения Виктора Януковича на общую сумму $200 млн. Об этом в своем Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко "Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму $200 млн", - написал глава ГПУ.
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"...материалы ... могли быть украдены..." Источник: https://censor.net.ua/n456443

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звучит, как "...барыня изволили отойти ко сну..."
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Да и проверка такая себе,нежданчик. Сюрпризом ,так сказать
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я таки понимаю шо страшно - но так по моему и должно быть - а луцик молодец
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Ответ министерства обороны: для беспокойства нет оснований, все пилится по плану...
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Есть какая-то непонятка. Такая лихая заява Генпрокурора. И визит- неожиданный. Вроде как после свадьбы- ещё не должен был отойти. Шо-то тут странное. Вояки вон- резкий отлуп дали... Ладно... подождем.
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Кстати, добавлю: у нас склад боеприпасов загорелся, в Ново Янисоли. Позвонил знакомцу, который оттуда. Подтвердил. Говорит- знатно громыхает, хотя- в Мариуполе не слышно....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны о проверке Луценко фортификаций в зоне АТО: Командиры подразделений получают оборудование для обустройства позиций согласно заявкам
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